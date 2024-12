Kecá Trump, když Hamásu slibuje peklo? Možná, ale i rukojmí z Íránu byli propuštěni v den nástupu Reagana

Ale pozor. V EU by zřejmě nikdo nevzal osud rukojmích Hamásu za prioritu. A v dosavadní Bidenově americké vládě také asi ne. Slyšíte-li špičky EU či USA mluvit o válce s Hamásem, řeč je vždy o příměří. Jen málo o rukojmích, kvůli jejichž únosu (a vraždě 1200 dalších lidí) tato válka vypukla. Pokud na ně vůbec přijde řeč, vždy jen jako o součásti budoucí dohody o příměří. Byť je třeba dodat, že jediní rukojmí propuštění ve větším počtu (přesněji vyměnění za odsouzené Palestince z věznic) byli součástí krátkého příměří loni v listopadu.

Hrozí peklem těm, kteří hrozí satanem

Ano, Trumpa můžete x-krát kritizovat za nabubřelá slova a gesta, za vulgarity i vlažný vztah k pravdě. Můžete říkat, že někdy plácá věci, na které si pak už nevzpomene. Že o rukojmích teď psal na sociální síti Truth Social jen proto, že jeden z nich – Edan Alexander s izraelským i americkým občanstvím – prosil Trumpa o propuštění na videu, které natočil Hamás.

Jenže stejně platí i to, že Trump svá ostrá slova (“pro ty, kteří tu hrůzu způsobili, vypukne peklo“) necílil ani na EU, ani na americké intelektuály či progresivisty, a už vůbec ne na ty, kteří obviňují Izrael z genocidy a tleskají mezinárodnímu zatykači na Netanjahua a generála Galanta.

Cílil je do oblasti, která jistému způsobu řeči rozumí. Do oblasti, kde se Americe hojně říká „velký satan“ a Izraeli (pardon, „sionistickému režimu“, samo slovo Izrael je pro mnohé tabu) zase „malý satan“.

Může taková řeč a takový přístup uspět? Toť otázka, u níž by na odpověď asi nikdo nevsadil. Spíš jde o to, za jakých podmínek může eventuálně uspět. Co kdyby byly v USA uzavřeny různé islámské „charity“? Co kdyby USA utužily sankce proti Íránu, aby svůj Hamás trochu umravnil? Bylo by to snad Trumpovi proti mysli? Tady už by se sázelo snadněji, že.

Pamatujete 20. leden 1981?

Pokud si přesto myslíte, že Trump je pouhý tlučhuba, ale pamatujete si více než jedno volební období, zkuste se v duchu vrátit o 45 let nazpět. V lednu 1979 vypukla v Íránu islámská revoluce. Rychle zvítězila, šáh odjel do Egypta, Írán ovládli ajátolláhové, radikální studenti a revoluční gardy. Čtvrtého listopadu zradikalizovaní studenti obsadili americkou ambasádu a zadrželi v ní 66 rukojmí (diplomatů i personálu ambasády).

Jistěže to není paralela s dneškem. Ale jisté styčné body najdeme. Už tehdy si islamisté chtěli naklonit západní radikální levici. Třeba tím, že propustili rukojmí z řad „utiskované menšiny“ v USA (rozuměj Afroameričany, ale i bílé ženy). Ale zbylých 52 rukojmí zůstávalo zadrženo 444 dnů – 1 rok, 2 měsíce, 2 týdny a 2 dny.

Kdy a za jaké konstelace byli propuštěni? Právě to je pozoruhodné. Bylo to 20. ledna 1981, v den, kdy amerického prezidenta Cartera vystřídal prezident Reagan. Údajně minutu poté, co Reagan složil přísahu. Pro Jimmyho Cartera – prezidenta, který neuspěl s vojenskou akcí na záchranu rukojmí – to musela být potupa.

Kdyby Hamás propustil rukojmí do 20. ledna 2025, podobné potupy by se dočkal i Joe Biden. To on, prezident, který se rok snažil prosadit příměří v Gaze, aniž by o rukojmích mluvil moc nahlas, by v den odchodu z Bílého domu musel sledovat, že to jde i jinak.

Samozřejmě, že je to jen fantazírování. Faktem je, že Hamás drží rukojmí už tak dlouho, jako íránští radikální studenti zadržovali personál americké ambasády. Faktem je, že ti v Íránu byli propuštěni 20. ledna, v den nástupu prezidenta Reagana. Faktem je, že 20. leden stanovil jako ultimátum pro Hamás Donald Trump. Může to skutečně dopadnout lecjak. Ale smést Trumpa jako pouhého tlučhubu není na místě.