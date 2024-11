Kdo vyhrál příměří s Hizballáhem? Zřejmě Izrael, prosadil 18 let starou rezoluci OSN

Ve středu ráno začalo platit příměří mezi Izraelem a Hizballáhem. Jak to vnímat?

Libanonská, nebo šíitská suverenita

Příměří obvykle znamená tolik, že alespoň jedna strana dosáhla svých válečných cílů. Či spíše strategických. Ale mívá to různé postranní úvahy. Bidenova vláda v USA už od zimy tlačila Izrael k rychlému příměří s Hamásem v Gaze. Prý by si tím Izrael uvolnil ruce na Hizballáh a na zásah proti jeho raketovému ostřelování. Jenže jak se často stává, dopadlo to obráceně.

Příměří s Hizballáhem bylo dojednáno docela rychle a na pohled hladce.