Informuje o tom izraelský zpravodajský web jfeed.com a server zabývající se zprávami o lodní dopravě bairdmaritime.com.

Pokles provozu

K uzavření přístavu, který začali stavět v roce 1952, a je v provozu od roku 1957, došlo koncem června 2025. Tento obchodní uzel v Rudém moři, přesněji v nejsevernějším cípu Akabského zálivu, který se nachází v blízkosti Jordánska, Egyptu a Saúdské Arábie, hrál klíčovou roli pro izraelský byznys do Asie, východní Afriky a Austrálie. Přes přístav v Ejlatu proudila polovina všech dovezených osobních a nákladních vozů, a odtud vyvážela do světa svoje produkty například velká chemička Israel Chemicals Limited.

Útoky zejména Íránem financovaných Húsíů, kteří ovládají jižní část Jemenu, na kontejnerové lodě a tankery v průlivu Báb-al-Mandab, kudy proudí zhruba třetina obchodu členských zemí EU, donutily globální rejdařské společnosti, například Hapag-LLoyd či Maersk, aby svá plavidla směřující do Evropy odklonily k jihu Afriky. Konkrétně k mysu Dobré naděje, což znamená dva až čtyři týdny zpoždění dodávek a vícenáklady až zhruba milion dolarů na jednu cestu. Navíc jemenští teroristé útočili drony i přímo na přístav v Ejlatu, například loni v září, což rovněž omezilo počet připlouvajících lodí.

Provoz přístavu drasticky poklesl v uplynulých dvou letech. Zatímco v roce 2023 připlulo 134 velkých lodí, za prvních pět měsíců letošního roku už jen šest. Import motorových vozidel do Izraele přes Ejlat, kam v roce 2024 lodě přivezly 150 tisíc vozů, loni klesl na nulu, protože dovozci preferovali přístavy v Haifě a Ašdodu.

Příjmy ejlatského přístavu klesly z 212 milionů šekelů (asi 63 milionů dolarů, zhruba 1,3 miliardy korun) za jeden rok na loňských 42 milionů šekelů (asi 12 milionů dolarů). Poslední hřebík do rakve přístavu zatlouklo město Ejlat, když nedávno zmrazilo jeho účet kvůli nezaplacení daní.

Nepomohla ani státní dotace z letošního června ve výši 15 milionů šekelů (asi 4,5 milionu dolarů), kterou přístav obdržel poté, co ho vláda označila za strategický národní majetek. Uzavření přístavu podle různých zpráv naruší nejen logistiku izraelského námořnictví, vývoz chemikálií, nerostných surovin, ale zkomplikuje i provoz klíčového ropovodu Europe Asia Pipeline Company vedoucího z Ejlatu do rafinérií v Aškelonu, Ašdodu a v Haifě na severu země.

HDP není rozhodující

Příběh přístavu v Ejlatu dokazuje, jaké potíže může válka kromě ztrát na lidských životech a přímých materiálních škodách po raketových či dronových útocích nepřítele způsobit běžnému byznysu. A přitom nemluvíme o vojenské a ekonomické síle, kterou disponuje Írán či teroristická organizace Hizballáh, ale o mnohem menší a méně vyzbrojené záškodnické skupině, jejíž roční hrubý domácí produkt zatím nikdo nedokázal vyčíslit (HDP celého Jemenu v roce 2024 činil skoro 22 miliard dolarů, ani desetinu českého).

Neumí to ani AI. Je to podobné, jako když umělé inteligenci položíme otázku, kolik měli Vizigóti HDP. Také nedokáže odpovědět, přičemž tento germánský kmen v roce 376 porazil Římany. Jaké měli HDP dávní Hunové, Vietnam před 60 lety, Čečenci v první polovině devadesátých let či Talibánci v letech 2001 až 2021, kdy Amerika utekla z Afghánistánu?

Kdybychom srovnali HDP Ruska a Západu, Putin by už dávno prohrál válku, protože ekonomická síla jeho státu je 25krát menší než USA, EU, Kanady a Velké Británie dohromady. Je totiž velmi nebezpečné při srkání latté z bio-sóji na pohovce spoléhat na to, že každou válku vyhraje ten nejbohatší, nejvyspělejší či nejpokrokovější stát.

Kromě Izraele a USA bohužel členské státy Evropské unie, kterým Húsíové svými útoky a blokádou průplavu v Rudém moři působí také velké ekonomické škody, nepoužijí proti těmto teroristům vojenskou sílu. Moderní stíhačky evropské části NATO, která jich má asi 1700, neútočí na pozice jemenských džihádistů, ani nevidíme pozemní operace pomocí zvláštních operačních jednotek, i když by takový zásah byl z vojenského hlediska asi nutný.

Přitom takzvaná koalice ochotných neustále vyhrožuje, že přímo zasáhne do války proti Rusku, a když bude potřeba, prý pošle na tamní frontu i vojáky. V Moskvě či v Pekingu to vidí a vědí, že dokud západní Evropa nedokáže vyřešit ani malý problém v jižním Jemenu, řeči, že brzy zvítězí nad Ruskem na jeho území, zůstávají jen důkazem její neschopnosti a neexistenci vůle.