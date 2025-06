Vrací se války státu proti státu. Izrael napadl jaderné a raketové zdroje Íránu a Trump to věděl

Izrael teď demonstroval své vojenské a technologické dovednosti. Ukázal, že patří ke světové špičce v oboru targeted killing (cílené zabíjení). Při útoku byl zabit velitel revolučních gard Hosejn Salámí, náčelník generálního štábu armády Mohammad Bagherí a dva jaderní vědci ve středisku Natanz.

Izrael ukázal i to, že patří ke špičkám v protivzdušné obraně. Írán v první reakci odpálil na židovský stát přes sto dronů, ale škody – natožpak ztráty na životech – Izraeli nezpůsobil. Jenže pozor, sto dronů je na Írán dost málo a byla to jen první reakce. Vsaďte se, že nebyla poslední.

Ale tím nejzávažnějším posunem je něco jiného. A sice to, že jsme viděli útok suverénního státu na jiný suverénní stát. Může to působit tak, jako by pomalu končily proxy války, kdy na Izrael útočily Íránem podporované bojůvky (Hamás, Hizballáh, Hútíové), a vrací se války, řekněme, tradiční. Války státu proti státu. Takové, jakou už tři roky sledujeme na Ukrajině.

Bylo to fakt 200 letadel?

Toto tvrzení je samozřejmě zjednodušující. Izrael takové války vedl až do roku 1973, kdy byl naposledy napaden suverénními státy (Egyptem a Sýrií). Írán vedl takovou válku s Irákem v 80. letech – a zůstane ironií dějin, že Západ považoval napadený Írán za agresora. Byl to totiž čerstvě islamistický režim, který moc sympatií neměl.

Zároveň připomeňme, že právě takové války chce odstranit americký prezident Trump. Prostě aby byl klid pro byznys. Na Ukrajině selhal, Izrael tlačil k příměří v Gaze a s Íránem začal už jednat. Možná tím izraelský útok uspíšil. Aby bylo jasno, nic proti jednání s Íránem, nic proti dohodě s ním. Ale pokud by taková dohoda připustila obohacování uranu v Íránu, pokud by mu dala šanci nejen na jadernou energetiku, ale i na jadernou zbraň, Izrael ji bude pokládat za ohrožení své bezpečnosti. Kdyby stát, který sní o likvidaci Izraele, říká o něm, že je vřed na tváři světa, a dokonce odmítá vyslovit jeho název (Teherán říká „sionistický režim“, tak jako Moskva nazývá Ukrajinu „banderovským režimem“), získal jadernou bombu, byl by to v očích Izraele něco jako armageddon. Prostě dost silný důvod pro útok státu na stát.

Detaily útoku se skrývají v různých agenturních zprávách. Třeba informace, že na Írán letělo 200 stíhaček. Pane jo, to je počet. Dalo by ho vůbec NATO v Evropě dohromady? Myšleno 200 letadel ne statisticky vykázaných, ale 200 strojů schopných úspěšně zaútočit na dva tisíce kilometrů. Z těch zpráv ovšem není jasné, kudy ty stroje letěly.

Přes Rudé a Arabské moře? Pak by ale musely nejméně dvakrát doplňovat palivo za letu, což je pro 200 letadel logistický oříšek. Nebo přímou trasou nad pouští Saúdské Arábie či Iráku? Tak jako v roce 1981, kdy Izraelci vybombardovali reaktor Osirak Saddáma Husajna? Jenže to letělo jen osm strojů (byla to světová premiéra stíhaček F-16), a to v tak sevřené formaci, že na radarech vytvářely obraz podobný komerčnímu Jumbo Jetu.

Vidíme, že tyto mediální údaje je třeba brát s rezervou. Všechny armády pouštějí jen takové informace, které z jejich pohledu mají zaznít, že.

Premiéru ukázal Írán před rokem

Ale vraťme se k zásadnějšímu tématu. Ke (zdánlivému) konci proxy válek ve prospěch válek, řekněme, tradičních. Válek, kdy nepřítelem či cílem není nějaká bojůvka, ale – jako v tomto případě – vojenská či jaderná zařízení suverénního státu. Ale pozor. To, co přinesla noc z 12. na 13. červen, nebyla premiéra.

Vraťme se o rok zpět, do noci z 13. na 14. dubna 2024. To Írán odpálil ze svého území přímo na Izrael 300 střel – 170 dronů, 120 balistických raket a 30 řízených střel s plochou dráhou letu. Tisk to hodnotil jako největší raketový útok v dějinách vojenství. Či jako nejmohutnější dronový útok. Ať už byl příčinou izraelský zásah proti revolučním gardám v Sýrii, nebo něco jiného, jisté je, že tehdy Írán jako suverénní stát zaútočil na jiný suverénní stát přímo, aniž by použil nějaké bojůvky. Proto nelze říkat, že nynější útok Izraele je v tomto smyslu premiéra.

Tehdy izraelský analytik Ron Ben-Jišaj napsal, že Izrael uspěl v obraně, neboť zneškodnil 99 procent hrozících střel, ale důležitější je toto: „Izrael získal šanci obnovit svou diplomatickou a morální legitimitu na mezinárodní scéně, která byla narušena během války v Gaze.“

Bok po boku s Jordánskem

Bude něco podobného platit i pro dnešek? Bude se připomínat, že s útokem suverénního státu na jiný suverénní stát začal – odmyslíme-li si Rusko na Ukrajině – Írán v dubnu 2024? Bude platit, že obava z Íránu je v sunnitském arabském světě tak velká, že překoná současný odpor k Izraeli? To vše jsou důležité otázky, ale odpovědi na ně se teprve budou skládat.

Podle zpráv agentur nyní sestřelovaly íránské drony nad svým územím i Jordánsko a Saúdská Arábie. Otázka zní, do jaké míry to pro ně byla vynucená situace a do jaké míry vědomá spolupráce s Izraelem. V dubnu 2024 se v médiích objevila věta, že je to zřejmě poprvé, kdy jednotky Izraele a Jordánska bojovaly bok po boku (myšleno proti íránským raketám).

Dnes, při obnovené ofenzivě Izraele v Gaze, by to tak asi nikdo neřekl. Ale tradiční „arabská ulice“ – vášnivé protesty proti Izraeli při každé jeho vojenské akci – je spíše klidná. Tedy nepočítáme-li „staré známé“ z Hamásu, Hizballáhu či Hútíů. Ostatně můžeme připomenout, že když Írán v roce 2019 zaútočil na saúdská ropná zařízení, ze 17 dronů a čtyř řízených střel nezachytil napadený ani jeden kus. Marná sláva, tady se izraelská technologie či pomoc může hodit.