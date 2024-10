Írán prolomil vůči Izraeli tabu. Poprvé od roku 1991 jeden suverénní stát ostřeluje jiný suverénní stát raketami

Je to ukázka íránského vnímání světa. Teherán se podle svých argumentů jen brání. Ale jakému útoku se brání? Vždyť jeho území, jeho obyvatelé, jeho civilisté, jeho vojenské ba ani jaderné kapacity z Izraele zasaženy nebyly (nepočítáme-li letošní zabití Ismáíla Haníji, exilového šéfa Hamásu, v Teheránu). Takže argument obrany působí jako chucpe. Přesnější by bylo říci, že Írán brání své nestátní zahraniční klienty – Hizballáh v Libanonu, Hamás v Gaze, milice Hútíů v Jemenu.

To je problém a v něm do značné míry koření riziko tolik obávané eskalace. Zmíněné milice nebo teroristické skupiny nemají státní suverenitu. Takže když útočí, třeba na Izrael nebo na námořní lodě v Rudém moři, útočí jako soukromníci. Ale když proti nim někdo, třeba Izrael, zasáhne, zasahuje na území suverénních států (Libanon, Jemen). A když pak proti Izraeli zasáhne Írán, povýší ten problém na konflikt dvou suverénních zemí.

Jako Saddám Husajn v lednu 1991

Letos už to jednou udělal, v dubnu. To, co se dělo v úterý, byla jen repríza. Ale pro oba případy platí toto: je to poprvé od roku 1991, kdy jeden suverénní stát ostřeluje balistickými raketami jiný suverénní stát.

V lednu 1991 to předvedl Irák Saddáma Husajna. V srpnu 1990 napadl a anektoval Kuvajt. A v době, kdy se už chystala mezinárodní akce proti němu (s posvěcením OSN), začal Husajn ostřelovat Izrael raketami Scud. V naději, že Izrael proti němu zasáhne, čímž mezinárodní koalici rozloží. Nestalo se, USA místo toho poskytly Izraeli protiraketový systém Patriot.

Zkouší teď něco podobného Írán? Když letos v dubnu vypálil na Izrael salvu balistických raket, řízených střel a dronů, bylo to poprvé, kdy přímý zásah proti židovskému státu nenechal na svých klientech (Hizballáh, Hamás, Hútíové…), ale chopil se ho sám. Poprvé od Saddáma Husajna, kdy to někdo zkusil po něm. Kdy jeden suverénní stát nenapadl raketami milice či teroristy a jejich centra, ale jiný suverénní stát jako takový. Na rovině diplomacie, OSN či sankcí nenásledovalo skoro nic. Tak proč by to Írán nezkusil podruhé v říjnu?

Důležité je i toto. V dubnu se podařilo zachytit a zneškodnit na 99 procent odpálených střel. A to ve spolupráci s USA, Británií, Francií, Německem, Kanadou a Jordánskem. Bylo to poprvé, kdy se nějaký arabský stát podílel na vojenské akci na podporu Izraele.

Opovažte se mu pomoci

Je možné něco podobného zopakovat? To je otázka za milion. Írán už v úterý vydal výstrahu. Kdo by vojensky podpořil židovský stát v jeho reakci na íránský raketový útok, bude čelit „silnému útoku íránských ozbrojených sil“.

Je to uvažování podobné tomu v Rusku. My máme právo napadnout raketami suverénní stát a jeho populační centra. Ale pokud někdo tomuto státu pomůže v obraně, tak to od nás schytá.