Tři záhady. Co je cílem útoku Izraele na Írán, jak to udělal a čeho už dosáhl?

Že je islamistický Írán hrozbou pro Izrael, to je skutečnost už celá desetiletí. Stejně jako to, že Izrael podezřívá Teherán, že chce vyrobit jadernou zbraň. A že Írán vyrábí štěpný materiál, který má blízko k tomu, jaký lze použít pro jadernou bombu, či dokonce na tuto úroveň, to se ví také dlouho. Izraelští politici před tím varovali dlouho, stačí si vzpomenout třeba na vystoupení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v OSN v roce 2012, kde upozorňoval, že jaderný Írán je hrozbou pro celý svět. Proč tedy útok přišel právě nyní?

Příležitost, která se jen tak opakovat nebude

Izraelské vysvětlení je, že se fakticky začal Írán přibližovat k vývoji jaderné zbraně. Na druhou stranu, americké tajné služby tvrdily, že Teherán se bombu vyrobit nechystá. Navíc měly pokračovat rozhovory se Spojenými státy o omezení íránského jaderného programu, což mohlo vést k jeho efektivní mezinárodní kontrole či konci. Místo toho nyní Írán tvrdí, že odstoupí od smlouvy o nešíření jaderných zbraní a může je začít legálně vyrábět.

Je tak spíše možné, že Izrael zaútočil, protože nyní mohl a tato příležitost se asi jen tak nebude opakovat. Moc Íránu se v posledních letech výrazně zmenšila, jeho spojenci, kteří mohli zaútočit po zemi na Izrael, jsou oslabeni či padli. V Sýrii se zhroutil režim Bašára Asada, který byl spojencem Íránu, v Libanonu si proíránský Hizballáh líže rány a v Gaze je Hamás, se kterým Írán také spolupracoval, téměř zničen. Oslabena byla v předchozích konfliktech i íránská protivzdušná obrana. Izraelský premiér Netanjahu se proto cítí být na koni a chce eliminovat další hrozbu.

Izrael navíc zřejmě nedávno získal nové technické možnosti. Před lety vypracované plány útoku izraelského letectva na Írán kvůli omezenému doletu počítaly s tankováním ve vzduchu či na pozemních základnách za pomoci Američanů nebo armády Saúdské Arábie. To znamenalo dosáhnout politicky obtížné mezinárodní shody ještě před útokem. Nyní už to není nutné. Izraelci nedávno přestavěli americké letouny F-35 tak, že výrazně prodloužili jejich dolet zřejmě za pomoci přídavných nádrží, aniž by zvýšili jejich detekovatelnost. Starší letadla, která nejspíš nesla těžší bomby, zřejmě doplnila palivo za letu několika málo izraelských vzdušných tankerů.

Pád teheránského režimu v nedohledu

Netanjahu se teď pokouší odstranit či alespoň oddálit íránskou jadernou hrozbu a možná i vytvořit podmínky pro pád íránského islamistického režimu tím, že ho oslabí a vytvoří tak šanci pro případnou revoluci. Otázka je, jak je Izrael úspěšný.

Ano, íránský jaderný program zřejmě přibrzdí, ale zcela ho nezničí. Problém bude hlavně se zničením hluboko uložených zařízení, kde prý Izraeli, možná zatím, nedodal Washington ty nejtěžší protibunkrové bomby. Mimochodem možná proto, že americký prezident Donald Trump stále doufá v jadernou dohodu s Íránem a hlavně část jeho strany se nechce do současného konfliktu příliš zaplést. Izraelci tak mohou některá zařízení poškodit, „ucpat“ dočasně vchody, ale ne úplně zničit.

Je otázkou, za co by Írán vyměnil ukončení války a zastavení a kontrolu svého jaderného programu. K čemu ho lze donutit. Bez pozemní invaze, kterou nikdo stejně nechystá, je pád tamního režimu a jeho nahrazení vládou nahlížející příznivěji na Izrael nepravděpodobný. A vzdát se jaderného programu v této situaci bez jakékoliv výrazné protihodnoty, tedy nejspíš bez odvolání mezinárodních sankcí, zastavení izraelských útoků a volných rukou pro další vývoj balistických raket, by jen dál pošramotilo prestiž současného íránského režimu.

Zároveň je jasné, že ani Izrael sám nemůže válčit s Íránem donekonečna. Je to nesmírně nákladné, ekonomicky i psychologicky, a jednou i Tel Aviv narazí na své limity. Byť vládě premiéra Benjamina Netanjahua nyní konflikt přináší vnitropolitické body. Válka se tak nějakou dobu ještě povleče a zřejmě nakonec skončí určitým druhem patu s tím, že íránský jaderný program byl o pár let či pár měsíců pozdržen. Zda to stálo za to, to se uvidí za pár let.