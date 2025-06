Ropná záhada. Na Blízkém východě se válčí, ale cena černého zlata nahoru moc nejde

Poprvé ropa prolomila tuto hranici v roce 2008, pak se tam dostala kvůli bojům v Libyi v roce 2011, pak třeba po ruském obsazení ukrajinského Krymu v roce 2014 a nakonec po zahájení velké ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. A to tehdy měl americký dolar jinou, tedy vyšší hodnotu než dnes.

Klidový scénář

Proč je cena ropy relativně nízko a proč mnoho expertů očekává, že na této úrovni zůstane? Ve hře jsou tři faktory.

Za prvé, Saúdská Arábie nedávnou zvýšila svoji těžbu a tak zvýšila celosvětovou nabídku. Proč to dělá, to není úplně jasné, nicméně s tím zřejmě bude pokračovat. Za druhé Írán má jen omezený vliv na globální obchod s ropou, jeho vývoz tvoří asi 1,6 procenta světové spotřeby a ropu vyváží především do Číny.

Zároveň většina analytiků předpokládá, že Írán neuzavře Hormuzský průliv, kudy proudí 20 procent světové spotřeby ropy a 20 procent světové spotřeby zkapalněného plynu a nezačne útočit na ropné tankery v Perském zálivu ani nenařídí svým spojencům ostřelovat saúdské ropné rafinérie.

Celá tahle úvaha, kterou můžeme nazvat klidový scénář, vychází z několika jednoduchých premis. Írán potřebuje peníze z vývozu ropy a tudíž nebude ohrožovat její námořní dopravu, protože by se mu to vymstilo. Írán nebude útočit na Saúdskou Arábii, protože se bojí, že by tím zatáhl do konfliktu Spojené státy a utrpěl ještě větší škody. Ta úvaha zkrátka vychází z toho, že islamistický režim v Teheránu je racionální (což dosud byl, a to víc, než by leckdo čekal), že chce současný konflikt ukončit a že režim íránských duchovních může přežít, aniž by podnikal zoufalé kroky.

Předpokládá to ovšem, že i ostatní jsou ochotni plus minus zachovat klid a status quo. A že Izrael bude vbrzku ochoten přerušit útoky a vyřešit záležitost íránského jaderného programu jednáním, aniž by delegitimizoval tamní režim přílišným ponížením. Navíc je třeba, aby se stejně racionálně zachovaly i Spojené státy, které nevstoupily do konfliktu. Pak cena ropy nemá důvod růst. Krátkodobě je to nejpravděpodobnější scénář.

Zapojí se Spojené státy?

Je tu ale další scénář, kdy se do války proti Íránu na straně Izraele zapojí Spojené státy. Ostatně to, že přesunují do oblasti letadlovou loď a do Evropy flotilu vzdušných tankerů, tomu napovídá. Cílem by pak zřejmě bylo totální zničení íránského jaderného programu. S tím by zřejmě Írán mohl žít, ale znamenalo by to také, že režim, aby zcela neztratil autoritu, musel by také nějak odpovědět.

Znamenalo by to nejspíš útok na americké vojenské základny na Blízkém východě, případně také teroristické útoky na civilní cíle. Íránské revoluční gardy by se pak zřejmě pokusily zaútočit na americké či evropské lodě v Perském zálivu. V takovém případě by cena ropy mohla jít někam ke 100 dolarům za barel, aby se pak vrátila k nějakým 80 dolarům. Minimálně krátkodobě, protože pak by mohlo dojít k uklidnění a vyjednání nějaké dohody. Jde o scénář se slušnou pravděpodobností.

V existenčním ohrožení

Nejhorším scénářem by bylo, kdyby se íránský režim ocitl v životním ohrožení či přesněji řečeno pokud by se tak cítili jeho vůdci. Výsledkem pak může být íránský úder do všech stran ve snaze obnovit autoritu režimu doma a získat větší vyjednávací páku v zahraničí. Tedy snaha zvyšovat „sázky“ tak, až i druhá strana uzná, že jde o příliš nákladnou „hru“ a je ochotna k nějakému kompromisu.

V tom případě může dojít k uzavření Hormuzu, útoku na saúdské rafinérie či ropná pole a také k útokům na těžební zařízení dalších států v Perském zálivu. K tomu je třeba počítat s útoky na americké lodě, vojenské základny a zřejmě i diplomatické mise po světě. Při tomto vývoji by cena ropy minimálně krátkodobě šla přes 124 dolarů za barel. V případě poničení saúdských zařízení může pak cena jít až ke 140 dolarům.

Tento scénář není moc pravděpodobný, ale může nastat. Je třeba totiž počítat i s tím, že v průběhu války může zemřít současný vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí, kterému je 84 let. Případný boj o jeho nástupnictví může otřást celým režimem.

Do něj se mohou zapojit i představitelé „mladší“ generace z vedení Revolučních gard, z nichž někteří prý chtějí obnovit za téměř každou cenu dávný revoluční étos režimu, jsou ochotni podnikat radikální kroky a část z nich je vycvičena k nekonvenčnímu asymetrickému válčení. Mimochodem v jedné americké válečné hře íránští ozbrojenci – evidentně měli představovat právě Revoluční gardy – zničili skoro celou americkou flotilu za minimálních ztrát.

Vnitřní pnutí

A konečně je tu ta nejméně pravděpodobná možnost, že se celý íránský režim zhroutí a země se rozpadne. Írán je mnohonárodnostní země s potenciálně separatistickými regiony, stejně tak je tu napětí mezi městem a venkovem a potenciálně mezi různými politickými skupinami. Jaká je ale současná situace a náladu v Íránu, to lze je velmi těžko odhadnout.

Každopádně rozpad země či občanská válka by měly velký vliv na celý Blízký východ, ovšem nikoliv na cenu ropy. Írán už tak kvůli embargu vyváží jen minimum energetických surovin a jeho vypadnutí z globálního trhu by tak na něj dlouhodobě nemuselo mít vliv. Každopádně ať to dopadne jakkoliv, očekávejme ještě nějaká, minimálně dočasná překvapení.