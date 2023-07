Soudci jako polobozi. Proč vyvolává spory justiční reforma v Izraeli

Názor

Znáte někoho, kdo by se vyznal v justiční reformě v Izraeli? Kdo by dokázal zdůvodnit, proč ta reforma – v pondělí schválená poslanci – znamená konec demokracie? Pro média to není sexy téma. Tím mediálnější jsou mohutné protesty. Ty už lze prodat jako boj dobra (odpůrci reformy) se zlem (její proponenti). Jenže ve skutečnosti je ten problém košatější, a to nejenom v Izraeli. Proto má smysl o něm psát.