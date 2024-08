Šalom ve lehitraot. Konec, nebo začátek?

Není náhodou, že obnovené Lidové noviny mohly hned v únoru 1990 přinést zprávy o znovu obnovených diplomatických vztazích mezi Izraelem a tehdejším Československem. Nedlouho poté, již v dubnu téhož roku, informovaly o návštěvě prezidenta Václava Havla v Izraeli.

Havel byl prvním lídrem postkomunistické země, který navštívil Stát Izrael, a při té příležitosti pronesl na Hebrejské univerzitě svůj legendární projev na téma Franz Kafka a moje prezidentství.

O 22 let později byly Lidové noviny svědky setkání prezidentů Herzoga a Zemana s přeživšími holokaustu na Pražském hradě. Jicchak Herzog tehdy předal medaili cti prezidenta Státu Izrael, nejvyšší státní vyznamenání, právě Miloši Zemanovi za dlouholeté přátelství s Izraelem.

Bohatá spolupráce

Lidové noviny se na rozdíl od jiných médií neodchýlily od mnohovrstevnatého vnímání česko-izraelských vztahů. Neredukovaly problematiku Izraele na zprávy zabývající se izraelsko-palestinským konfliktem a nepřidaly se k velmi zjednodušujícímu narativu zlý, silný, ozbrojený Izrael versus slabá, okupovaná, bezbranná Palestina.

Zejména po událostech 7. října 2023 připomínaly, že za násilí může agresor. Že za eskalaci konfliktu může teroristická organizace Hamás a jakékoliv zaměňování příčiny a následku může být nebezpečné nejen pro Izrael, ale i pro nás jako stoupence hodnot západní civilizace. A že stále existuje 106 rukojmí, která musejí být propuštěna a těla zesnulých obětí navrácena do Izraele.

Výše popsané není málo v dnešní žurnalistice, která má tendenci být aktivistická, či zjednodušovat dlouholeté konflikty a pozorovat svět skrze černobílý filtr. Oceňuji, že se zprávy ohledně Izraele věnovaly i vzájemnému obchodu, inspiraci ze světa startupů a technologických inovací či vzájemné vědecké a kulturní spolupráci.

Mimochodem, navzdory pozornosti věnované válečnému konfliktu je česko-izraelská spolupráce stále velmi bohatá. Izrael zůstává významným obchodním partnerem Česka. Export z Česka do Izraele činil v roce 2023 23,6 miliardy a import z Izraele do Česka 8,6 miliardy korun.

Česko má tedy s Izraelem významně aktivní obchodní bilanci. A s ohledem na jednoznačnou podporu Izraele ze strany Česka bude spolupráce dále nabývat na intenzitě. Ale shrňme si i další události.

V Tel Avivu nedávno vystoupil houslista Pavel Šporcl a proběhla tam první podnikatelská mise zaměřená na 3D tisk. Naopak v Praze jsme měli možnost přivítat na prvním pilotním stipendijním programu Nadace Neuron dva mladé vědce na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

V evropském výzkumném laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech zástupci z Izraele prezentovali nejnovější trendy v leteckém a obranném průmyslu. Ačkoliv je izraelská administrativa vytížena válečným konfliktem, stále probíhají bilaterální kontakty na parlamentní nebo ministerské úrovni.

Správná doba pro start

Do dalšího období Lidovkám přejeme hodně inovace, věrných přátel a neutuchající schopnost popisovat svět, jaký je, nikoliv jaký by měl podle některých být. A my za Česko-izraelskou smíšenou obchodní komoru slibujeme, že o témata nebude nouze.

Chystá se další spolupráce v oblasti vodního hospodářství a zdravotnictví, startuje první oficiální česko-izraelský akcelerátor se zaměřením na pomoc českým startupům a jejich propojením s jedním z předních světových technologických ekosystémů v Tel Avivu, rozšiřují se aktivity Czech Israeli Technology & Innovation Forum (CITIF).

Česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová říká, že správná doba pro start nových česko-izraelských projektů je nyní. Stále více izraelských firem hledá partnery pro posílení výrobních kapacit právě v Česku. Poté, co mnohé zahraniční univerzity ukončily s izraelskými univerzitami spolupráci doslova ze dne na den, izraelští vědci navazují kontakty s českými pracovišti a mají šanci zjistit, že česká věda je na špičkové úrovni.

Světový vědecký institut Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), sídlící v pražských Dejvicích, chystá společné pracoviště s kolegy z Weizmannova institutu. V září se chystají izraelské vědecké delegace na Masarykovu univerzitu do Brna a na Škoda Auto vysokou školu do Mladé Boleslavi.

Po oslavách nového židovského roku v listopadu proběhne již čtvrtý Česko-izraelský inovační den zaměřený na Smart Health ve spolupráci s Moravskou vysokou školou v Olomouci. Těšíme se na další články o česko-izraelské spolupráci a skvělých projektech, které díky ní vznikají. I když se forma mění, obsah zůstává. Shalom ve lehitraot, Lidovky.cz.

Autorka je viceprezidentkou Česko-izraelské smíšené obchodní komory a zakladatelkou projektu Sebeobrana pro všechny