Vybuchující pagery i vysílačky. Útoky proti Hizballáhu ukazují, co je náhle už skutečná hrozba

Jsou za tím tajné služby Izraele? Má se za to, že ano. Ta akce je výjimečná tím, že poprvé v takovém měřítku cílí na tisíce teroristů (Hizballáh je na Západě včetně EU kvalifikován jako teroristická organizace), aniž by ve větší míře ohrozila civilisty.

Že jde o akci profesionálů, dokládá i informační šum. Vynořila se řada protichůdných teorií či argumentů, což jen zamlžuje hledání cesty ke skutečnému původci. Třeba. Kdyby to udělal skutečně Izrael, proč by akcí, jež si vyžádala roky příprav, prozradil, co všechno dokáže? Či naopak. Izrael to udělal proto, že Hizballáh už tušil, že s pagery není cosi v pořádku, tak bylo nutné akci provést hned. Možná že oba argumenty pocházejí od tajných služeb Izraele.

Jaká eskalace, když Hizballáh útočí už rok

Bude z toho válka (jak vyhrožuje Hizballáh), nebo ne? Tato otázka pochází z hlavního proudu evropských médií. Působí trochu zvláštně už z jednoho důvodu. Varuje-li někdo před eskalací na Ukrajině (po dodávce západních raket dalekého doletu), táž média v něm vidí ustrašence či rovnou kolaboranta s Ruskem. Ale u Hizballáhu považují obavy z eskalace za legitimní.

Druhým důvodem jistého podivení je toto. Hizballáh začal se stálým raketovým ostřelováním Izraele 8. října 2023, den poté, co palestinský Hamás spáchal pogrom (1200 zabitých, 250 unesených) na jihu židovského státu. Výsledek? Sever Izraele je už rok ostřelován raketami Hizballáhu z Libanonu. Už rok žije v evakuaci 60 tisíc tamních obyvatel. Tak jaká eskalace právě teď?

V USA to řekl naplno šéf diplomacie Antony Blinken: „Izrael prakticky ztratil suverenitu v severním kvadrantu země.“ Říká to nějaký lídr tak stručně, jasně a srozumitelně v Evropě? Asi ne, že. Zato se evropská média – třeba Der Spiegel – ptají jinak. Neporušují vybuchující pagery a walkie-talkie mezinárodní právo? Jsou vybuchující přístroje v době války novým normálem?

Je to způsob uvažování, který v podmínkách hybridní války v podstatě zakazuje obranu. Na Izrael, suverénní stát, klade puntičkářské požadavky mezinárodního práva. Ale na Hizballáh, milici bez státní suverenity, nikoliv. Formální suverenitu má přece Libanon, i když jako stát prakticky neexistuje. To nemá chybu, že.

Za jistotou mezi Indiány do Amazonie

Ještě zásadnější je to, co říkají bezpečnostní experti. Třeba Hans-Jakob Schindler z americko-německé instituce Counter Extremism Project. Vedení hybridních válek je dnes standard. Rusko už v roce 2007 vyřadilo kybernetickým útokem značnou část infrastruktury Estonska. Al-Káida už v roce 2016 propašovala do letadla notebook s výbušninou. Úhrnem: „Zranitelné je vše, co se ovládá skrze internet – nemocnice, dopravní signalizace, průmyslová zařízení, ale i ‚chytré domácnosti‘ s dálkově ovládaným osvětlením, topením či ledničkami.“

Ještě příměji to říká Michael Rubin z amerického Middle East Forum. „Otázka, na níž pracují bezpečnostní experti i džihádisté, zní takto: je operace podniknutá proti Hizballáhu přenosná do prostředí západních telefonů a jiných elektronických přístrojů? Kdo dnes potřebuje řezák na koberce, aby unesl letadlo, když stačí elektronický signál na pár stovek telefonů či tabletů v letové výšce deset tisíc metr?“

Připusťme, že ti experti trošku přehánějí. Ale stejně je to posun v debatě o posuzování hrozeb. Kdyby někdo před deseti lety říkal, že vám doma vybuchne lednička, televize, klimatizace či topení, dost možná byste ho považovali za magora, fantastu či konspirátora. Teď jste podobné scény mohli vidět v reálu (v Bejrútu je zachytily všudypřítomné kamery CCTV). A vsaďte se, že Západ posedlý předběžnou opatrností na ně bude nějak reagovat.

Michael Rubin nadhazuje zatím jen řečnickou otázku: neskončí mobily i počítače v letadlech? Toto je posun. Scény z Libanonu prostě ukázaly, že z toho, co se dříve odbývalo jako strašení cvoků či konspirátorů, je náhle hrozba, jíž se zabývají i profesionálové. Chcete-li mít tutovou jistotu, odstěhujte se mezi Indiány do Amazonie.