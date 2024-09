Němci prodávají zbraně Kataru, Izraeli ne. Překvapí to někoho?

Tyto úvahy mne napadly, když jsem četl zprávu v Bildu, že zatímco Německo stále odkládá projednání žádostí Izraele o nákup zbraní, schválilo prodej moderních samohybných houfnic RHC 155 Kataru za zhruba 100 milionů eur. Přitom tento bohatý muslimský stát patří mezi klíčové spojence palestinského teroristického hnutí Hamás.

Na posouzení německého rozhodnutí nic nezmění ani slib Kataru, že na oplátku dodá Ukrajině dvanáct ze svých 24 moderních samohybných děl PzH 2000, které také vyrábí podnik KMW (Krauss-Maffei Wegmann). Málokdo si pamatuje, že když v roce 2021 firma KMW předvedla demonstraci palby houfnice RCH 155, ve vojenském prostoru Klietz byli kromě německých a britských důstojníků i zástupci katarské armády.

Embargo vůči Izraeli?

Redaktor Bildu Björn Stritzel, který disponuje důvěryhodnými informátory z bezpečnostní komunity, tvrdí, že izraelská vláda už loni požádala Německo o nákup několika tisíc kusů munice pro tanky a chtěla koupit i další druhy zbraní. Vládní úředníci Bildu prozradili, že od vypuknutí války s Hamásem a dalšími teroristickými organizacemi jako Hizballáh či Hútíové v Jemenu byly všechny požadavky Izraele odkládány, zelenou dostal jen zlomek žádostí. Příslušné resorty dbají na to, aby nezamítly prodeje, avšak oddalují rozhodnutí, což vyvolává dojem, že de facto existuje embargo vůči Izraeli.

Tento stav zřejmě odráží nejednotnost uvnitř vládní koalice. Úřad kancléře a národní bezpečnostní rada prý podporují prodej zbraní Izraeli, ale ministerstvo zahraničí, které řídí spolupředsedkyně Zelených Annalena Baerbocková, je údajně proti. Čísla ale hovoří jasně: zatímco v roce 2023 činil prodej německých zbraní Izraeli údajně až 400 milionů eur, letos už jen čtrnáct.

„Nezapomeňme, jak v Kataru oslavovali masakr z loňského 7. října, který provedli teroristé Hamásu,“ řekl Bildu v reakci na zprávy o otálení německé vlády ředitel berlínské kanceláře organizace American Jewish Committee Remko Leemhuis. „Vzpomeňme si na to, až němečtí politici zase budou deklarovat zodpovědnost Německa ohledně bezpečnosti Izraele,“ dodal.

Jak také vypadá bezpodmínečná solidarita

Rozpor mezi slovy a skutky má dva hlavní důvody – skutečné politické sympatie milionů muslimských voličů žijících v Německu a fakt, že Katar má po Rusku a Íránu třetí největší zásoby zemního plynu na světě. Po vypuknutí války na Ukrajině členové německé vlády jezdili do Kataru a dohodli se, že státní QatarEnergy dodá ročně dva miliony tun zkapalněného plynu do Německa po dobu nejméně 15 let.

Leemhuis při své kritice narážel na to, jak kancléř Olaf Scholz během své návštěvy Izraele krátce po 7. říjnu sliboval bezpodmínečnou solidaritu židovskému státu. „V těchto těžkých časech pro Německo existuje jediné místo, a to je po boku Izraele,“ řekl tenkrát Scholz.

Prakticky opakoval slova kancléřky Angely Merkelové, která při svém projevu v Knesetu několikrát opakovala, že raison d’être, tedy smysl bytí, Německa – už kvůli minulosti - je solidarita s Izraelem. Jenže realita je opačná, proto si mnoho Izraelců dnes asi klade otázku, zda Merkelová a Scholz říkali pravdu.