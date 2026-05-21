S magory ve vládě, díl 2. Ben Gvir předvedl, že malé radikální strany nelze mít pod kontrolou

Česko a Izrael nelze pokládat za přímé paralely. My sousedíme jen se spojenci, nemusíme se bát útoků zpoza hranic ani teroristů doma. Ale společné věci se najdou. Třeba když premiéři Netanjahu a Babiš vzali do koalice malé radikální strany (ten první náboženské sionisty, ten druhý SPD a Motoristy), a sice v přesvědčení, že je budou mít pod kontrolou.
Může to jakž takž fungovat, ale někdy se to nepřijatelně vymkne. V případě Izraele to svět vidí od středy.
Když tím opovrhuje i Trump…
Že Izrael zadržel „flotilu pro Gazu“, není nic nového. Z pokusů blokádu prorazit se stal už rituál. V extrémním případě, v roce 2011 při zásahu proti turecké lodi Mavi Marmara, Izraelci nepočítali s tím, že „humanitárci“ budou ozbrojeni, byla z toho řež a mrtví. Z hlediska práva to dopadlo jakž takž dobře, neboť vyhlásit blokádu území, které platí za semeniště teroru a nelegálního dovozu zbraní, není nezákonné.
S magory ve vládě. Babiš riziko tuší, ale nezvládl ho ani takový matador jako Netanjahu
Že teď bylo zadrženo 430 lodí z flotily, též odpovídá očekávání. Ale že budou tito zadržení – mezi nimi řada občanů států EU – v Izraeli ponižováni, vysmíváni a uráženi, to se opravdu vymyká zvyklostem i mezinárodnímu právu.
Zde se dostáváme k jádru věci. Když koncem roku 2022 Benjamin Netanjahu sestavoval svůj kabinet, vzal do něj náboženské sionisty. Ministrem pro vnitřní bezpečnost, jenž odpovídá i za policii a vězeňskou službu, se stal Itamar Ben Gvir ze strany Židovská síla.
To už byl důvod k ostražitosti. Ben Gvir je deklarovaný radikál a rasista. Je tím „profláklý“ natolik, že ho dokonce odmítla odvést armáda. A to už je v Izraeli co říct. Jinými slovy, to, co se dělo po zadržení aktivistů z „flotily pro Gazu“, spadá do odpovědnosti Ben Gvira. Ale tím to téma nekončí.
Že je Ben Gvir radikál, podle médií extremista, se ví už dávno. Že po 7. říjnu 2023 (po útoku Hamásu na Izrael, jenž zanechal 1200 zavražděných plus 250 unesených) vyhlásil přísnější postup proti arabským vězňům, se ví už 2,5 roku. Tedy se dalo očekávat, že nyní zadrženým aktivistům to „dá sežrat“.
Ale že si ty zadržené přijde osobně prohlédnout, že je – spoutané – bude urážet a ponižovat, že na slogany „Svobodná Palestina“ bude odpovídat „Drž hubu!“, že to vše se bude nahrávat a že mix těch klipů dá sám Ben Gvir na web, to nečekal asi nikdo.
Bylo to příliš nejen pro zahraniční vlády – od italské, francouzské či německé až po polskou, které si předvolávaly izraelské velvyslance. Hlavně pro ty, jež musely hájit vlastní zadržené občany. Slyšeli jste někdy o tom, že by z Trumpova Bílého domu padl na adresu Izraele výraz „opovrženíhodný“? Ve středu se to stalo.
Bylo to příliš dokonce na Benjamina Netanjahua: „Způsob, jakým ministr Ben Gvir jednal s aktivisty z flotily, není v souladu s izraelskými hodnotami a normami,“ pronesl v prohlášení.
Kdo za to může? Magor, nebo premiér?
Celý svět viděl ukázku situace, kdy se ministr z malé radikální strany vymkne kontrole. Kdy si nebere servítky a nestydí se za to. Kdy to sám hrdě vytroubí do světa skrze videozáběry, které by se jiný člověk v téže situaci snažil spíš zničit.
Klíčové je toto. Sám Ben Gvir to za průšvih nepovažuje. A vůbec ho nezajímá, že způsobil velký reputační problém státu i vládě, kterou by měl považovat i za svou. Vládě, která se musí nějak hájit, ač je to skoro nemožné.
Premiér, jak bylo řečeno, Ben Gvirovi v prohlášení veřejně vynadal. Ale velvyslanec v USA Jechiel Leiter napsal, že šlo o „bezohledné předvádění se a to nereprezentuje vládní politiku“. Zní to hezky, ale co si má pomyslet normální člověk? Že přední člen vládní koalice a ministr národní bezpečnosti nereprezentuje vládní politiku? To jako vážně? Však už se ozývají hlasy, že hlavní odpovědnost jde za premiérem Netanjahuem. To on ho přece do vlády vzal.
Pro jistotu zopakujme, že nelze dělat přímé paralely mezi Izraelem a Českem. Rozdílů je fakt hodně. Ale jisté postřehy mohou platit tady i tam. Třeba: kdo si myslí, že magory v koalici má pod kontrolou, bývá dříve či později nepříjemně překvapen, ba zaskočen.
Andrej Babiš to možná instinktivně tuší. I proto se nyní stylizuje do silného muže, který chce mít pod kontrolou ministry Zůnu či Klempíře. I když zrovna tito dva nepatří mezi „magory“, kteří by chodili kolem spoutaných aktivistů s vlajkou a říkali jim: „Drž hubu.“