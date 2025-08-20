Kdo smí a nesmí do Gazy. A kdo k tomu smí a nesmí podepisovat petice

Když v uplynulých dnech 262 českých novinářů podepsalo výzvu, aby se Česká republika na vládní úrovni od této izraelské politiky distancovala, namísto dosavadní všeobjímající mantry, že „Izrael má právo na sebeobranu“ a že za děsivý vývoj v Gaze může výhradně Hamás, strhl se na mnoha stranách poprask.
Co palestinský novinář, to terorista?
Sociální sítě se začaly plnit například obviněními, že i tito čeští petenti podporují teroristy z Hamásu. To byl odkaz na tvrzení Izraele, že někteří zabití novináři byli napojeni na Hamás či jiné ozbrojené frakce. Například Anas aš-Šaríf z televize al-Džazíra a nositel Pulitzerovy ceny zabitý spolu s dalšími kolegy minulý týden v novinářském stanu, byl údajně členem raketové jednotky Hamásu. Jako důkazy měly sloužit i jeho fotografie, kde se fotil s vůdcem Hamásu, nebo tvrzení, že od vládnoucí strany dostával plat.
Právě tento útok, který nápadně připomíná brutální likvidaci nepohodlných svědků jako v nějaké africké diktatuře, a ne v zemi, která se tvrdošíjně chlubí „nejmorálnější armádou na světě“, nadzvedl řadu světových politiků i vlád a spustil onu českou petici. I řada respektovaných mezinárodních novinářských organizací poukazovala, že Izrael pro svá nařčení, že když Šaríf zrovna nebyl s televizním štábem, podílel se aktivně na raketových útocích, nepředložil žádné jasné důkazy, stejně jako mnohokrát v minulosti.
Experti na mezinárodní právo zase poukazují na fakt, že zabíjení a vraždění novinářů je válečným zločinem na bojištích na Ukrajině i v Gaze, pokud je nelze přímo spojit s aktuálními aktivitami vojenského charakteru, jako je navádění palby v živém vysílání a podobně – a že rozesmátá fotografie s vůdcem Hamásu k tomu nestačí. Mezinárodní výbor na ochranu novinářů (CPJ) přitom uvádí, že ve válce v Gaze už bylo od podzimu 2023 zabito přes 190 mediálních pracovníků, což je více, než za tři roky před touto válkou přišlo o život v celém světě.
Další debatu v Česku rozvířil fakt, že mezi podepsanými jsou i zaměstnanci či spolupracovníci veřejnoprávních médií – podle některých hlasů, například na síti X, může být ještě přijatelné, pokud dění v Gaze motivuje k podepisování petic novináře soukromých médií, ale u lidí z Českého rozhlasu a České televize je to prý nepřípustné, ti mají být striktně neutrální a nemají své občanské postoje projevovat. U této linie debaty je přitom zajímavé, že výhrady zaznívaly především z tábora zdejších podporovatelů Izraele. Bylo by tedy zajímavé vědět, nakolik jim „principiálně“ vadí, když zaměstnanci ČT nebo ČRo podepisují petice vyhovující izraelským zájmům nebo když moderátor a pozdější zájemce o post generálního ředitele ČT vystupoval před kamerou s odznáčkem s izraelskou vlaječkou.
Osobně zastávám názor, že novinář, ale ani akademik by neměl podepisovat žádné petice či vyvíjet občanské aktivity v tématech, která jsou předmětem jeho práce vyžadující kritický odstup, a kde existuje riziko střetu zájmů. Možná jde o přepjatý postoj, který rozhodně nelze nikomu vnucovat. Novinářský dopis vládě přitom vyvolal kromě zmíněné kritiky těch, kteří podepsali, i kritiku některých z žurnalistů, kteří navzdory výzvě, aby tak učinili, nepodepsali. Buď také ze zásady nepodepisují podobná prohlášení, nebo se necítí být kovaní ve složitém blízkovýchodním konfliktu a podobně.
Argumentaci a veřejný nátlak stylem „co potřebuješ více vědět, než že Izrael vraždí naše kolegy v Gaze, tady máš a podepiš“, je však stejně scestná, jako když po 7. říjnu byli mnozí nuceni rituálně odsuzovat Hamás a jeho teroristický útok. A kdo takovou proklamaci odmítl, ale zato chtěl mluvit o faktech a širších souvislostech, byl veřejně očerňován, že s teroristy sympatizuje, že je antisemita a podobně. Dnešní obdoba této ideologické zaslepenosti a hysterie tedy může znít (a na sítích bohužel i zazněla): „Odmítáš podepsat? Jsi tedy podporovatel izraelských zločinů.“ Stejně jako v měsících po 7. říjnu i nyní přitom mohou přepjaté emoce a kádrování z médií vytěsnit preciznost i sílu a oprávněnost věcných argumentů. A umocňovat často nestoudnou propagandu obou stran.
Jak znevěrohodnit kritiky
Restriktivní přístup Izraele k informování o dění v Gaze není nic nového. Sám jsem ho před lety zažil coby zpravodaj Českého rozhlasu. Když jsem natočil materiál pro reportáž, jak v Gaze není ani základní stavební materiál a děti rozbíjejí k druhotnému využití sutiny rozbombardovaných domů, chtěl jsem po návratu do Izraele nahrát i argumenty židovského státu – tedy že cement nebo armovací dráty by mohly využívat teroristé ke stavbě bunkrů. Jenže nikdo z armády se mi k této věci nechtěl na mikrofon vyjádřit. Rozhlas tedy odvysílal reportáž, kde mluví autentičtí Palestinci z Gazy, zatímco výroky izraelských činitelů jsem pouze parafrázoval, když mi je nechtěli říct sami.
Následně do rozhlasu přišlo několik koordinovaných stížností, že jsem zaujatý, když jsem dal prostor pouze jedná straně. Až když jsem o pár let později svůj reportérský pobyt v regionu zakončoval a zašel jsem se známým armádním mluvčím na pivo, všechno mi vysvětlil: „Kruci, pochop to! My nemůžeme dát té tvé reportáži legitimitu tím, že se k ní taky vyjádříme. To, že jsme se nevyjádřili, je naše politika. Kvůli tomu jsi to měl jednostranné, protože ti tam mluvili jenom Palestinci.“
Dnes Izrael a mnozí jeho zastánci ve světě i v Česku uvažují podobně v mnohem zásadnějších souvislostech daleko brutálnější války. Jakékoli nepříjemné reportáže i zprávy z palestinské perspektivy může židovský stát libovolně a bez důkazů znevěrohodňovat s tím, že je vytvářeli novináři přímo napojení na Hamás nebo přinejmenším kontrolovaní jeho vládou, a že jde tudíž o teroristickou propagandu. Zároveň ale Izrael vytrvale své i mezinárodní novináře odmítá do Gazy od začátku války pouštět. Dokonce se kvůli tomu Asociace zahraničních novinářů v Izraeli opakovaně obracela na tamní soudy. Marně. Izrael tak vyvolává dojem, že nechce nezávislé svědky, které nelze tak snadno označit za pohůnky Hamásu, aby bylo možné dál cynicky dehonestovat nejen všechny kritiky, ale i pouhé svědky krvavého tažení.
Zapomenutá Šírín abú Ákla
Koneckonců, pro koho tento konflikt nezačal 7. říjnem 2023, může si pamatovat jméno Šírín abú Ákla. Tu chladnokrevně zastřelil izraelský voják v Džanínu na Západním břehu Jordánu v květnu 2022. Věhlasná 51letá reportérka také pracovala pro al-Džazíru. Byla to Palestinka, ale z prominentní křesťanské rodiny, a navíc měla i americké občanství, takže karta, že jde o podporovatelku islámských teroristů, by v PR válce z podstaty ani nezabrala. Při vysvětlování smrti této nesmírně populární postavy arabského světa si Izrael pomohl sérií postupně vyvracených dezinformací, když ne rovnou lží. Nejprve například premiér Naftali Bennett tvrdil, že ji nejspíš zabili samotní Palestinci.
Když se ukázalo, že palestinští ozbrojenci byli v tu dobu stovky metrů daleko a nemohli hvězdnou žurnalistku zasáhnout ani náhodně (natož střelou k uchu přesně pod okraj přilby, která Abú Áklovou usmrtila), přišel Izrael s novou verzí, že se tak stalo v přestřelce, že ji tedy možná usmrtili Izraelci, ale v rámci boje s teroristy (tedy s palestinskými povstalci bojujícími na palestinském území s okupační armádou). Protože na objasnění incidentu měly kvůli prominentnímu statusu Šírín zájem i USA, pokračovaly paralelně různé úřední i mediální vyšetřovací procedury.
A letos na jaře se objevil dokument, který jasně určil, že neozbrojenou, předpisově označenou novinářku zastřelil daleko od místa bojů izraelský armádní kapitán Alon Scagio. Jeho totožnost i celé vyznění dokumentu anonymně potvrdili i izraelští činitelé. Zjistit, co Scagia k zabití ženy vedlo, už u něj nelze potvrdit – loni zahynul při bojích na Západním břehu. Samostatnou kapitolou pak bylo, jak težkooděnci izraelské pohraniční policie brutálně napadli procesí s rakví, když Palestince nesoucí ostatky kopali a bili obušky takovým způsobem, že rakev s tělem směřující na křesťanský hřbitov téměř celá spadla na zem.
I ve světle tohoto „zapomenutého“ incidentu se ukazuje, že izraelsko-palestinský konflikt dávno není – a vlastně nikdy nebyl – jen soubojem ideologií a zbraní. A že ke snaze utvářet veřejně mínění patří propaganda a bezskrupulózní násilí.
Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, v letech 2008 až 2013 byla zpravodajem ČRo v Jeruzalémě.