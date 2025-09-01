Kdo všechno chce zničit Tel Aviv aneb Od Hamásu ke zneužití zkratky LGBT

Pak jsem zjistil, že LGBT není jen zkratka sexuálních skupin, ale i věty Let’s Go Bomb Tel-Aviv (Pojďme bombardovat Tel-Aviv). Možná, že samolepku vyrobil nějaký nacista či terorista, který měl za cíl zneužít LGBT komunitu.
Bohužel je ale také pravda, že od chvíle, co ozbrojenci Hamásu a lůza z Gazy 7. října 2023 pronikli do Izraele, kde s mimořádnou krutostí zavraždili na 1 200 lidí a 250 unesli, na festivalech LGBT hrdosti často vidíme palestinské vlajky, slyšíme volání po vzniku Palestinského státu „od řeky až k moři“ (eufemismus pro zánik Izraele) či hesla odsuzující snahu židovského státu vyčistit Gazu od Hamásu. Přitom lidé z LGBT komunity musejí nejlépe vědět, jak „hezky“ by se k nim příslušníci této teroristické organizace chovali...
Progresivistický balíček dogmat
Otázkou je, proč se lidé upřímně bojující za práva LGBT komunity od takových projevů nedistancují. Odpověď nejspíše najdeme ve změně strategie kulturní války na Západě, v níž stále silnější pozice získávají agresivní levicoví progresivisté, kteří si dali za cíl dominovat v byznysu, politice, kultuře, školství, médiích, justici či v neziskové sféře.
Věrozvěsti pokrokového (woke) náboženství hlídají čistotu víry, proto jejich příznivci musejí přijmout progresivistický balíček dogmat jako celek. Ten se dlouho skládal ze čtyř částí: klima, gender, migrace a rasismus bílého člověka, ale loni se rozšířil o podporu Palestinců, přesněji o strach, že Izrael zvítězí. Tato představa pokrokáře nejvíce štve, jejich srdce však nekrvácí za Palestince, protože když je v Sýrii zabíjeli vojáci Bašára Asada, mlčeli jako kapr v igelitce.
Antisemité, kteří zneužívají LGBT komunitu, dobře vědí, že Izrael bojuje s teroristy na třech frontách – vojenské, diplomatické a humanitární. Hamás se paradoxně nejvíce bojí toho, že prohraje válku na třetí. Drtivou část pomoci, která léta přicházela do Gazy, Hamás dával do svých skladů a buď ji prodával za peníze, nebo rozděloval tak, aby posílil svou politickou moc.
Šíření propagandy
Dá se říct, že Izrael a řada zahraničních humanitárních organizací tímto způsobem živily teroristy, protože i v Gaze platí heslo: Ten, kdo dává lidem chleba, drží nad nimi moc. Jenže Izrael a USA přišly s nápadem, že pomoc začnou rozdávat například ve formě rodinných balíčků přímo obyvatelstvu, což teroristy děsí více než izraelští vojáci, jelikož by se k nim velká část lidí v Gaze obrátila zády. Dokonce i velký kormidelník Mao Ce-tung říkal, že gerila se pohybuje mezi masami jako ryba ve vodě.
V reakci na to Hamás a jeho spojenci museli aktivovat své příznivce a nepřítele Izraele i na Západě, aby šířili propagandu, že když humanitární pomoc začne rozdělovat někdo jiný, nastane chaos a hladomor. Připomíná to hlášku z Pelíšků o dvou stejných krabičkách sirek, z nichž ta vyrobená v USA je „samozřejmě lepší“.
Narativ Hamásu naopak zní, že mouka, kterou rozdělují jeho lidé, je dobrá, ale ta, kterou lidem v Gaze dávají Izraelci a Američané, je špatná. Je smutné, že tento výklad z naivity, kvůli antisemitismu či z reflexivního antiamerikanismu přebírá nejen stále více médií, politiků či organizací (třeba OSN), ale i obyčejní lidé dobré vůle.