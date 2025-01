Mrtvé novinářky z Palestiny a rozdílný přístup. Proč o smrti jedné z nich média mlčí?

Postmoderní politika je dnes schopna nahlížet na svět už pouze jako na spor mezi obětí a utlačovatelem, podobně jako klasický marxismus definoval konflikt mezi proletariátem a kapitalisty.

Z tohoto důvodu progresivisti nejsou schopni pochopit komplexitu geopolitických konfliktů, ani toho na Blízkém východě. Základním axiomem tohoto populárního světonázoru je, že oběť může spáchat jakékoliv zlo, ale v konečném důsledku za to může utlačovatel. O tomto jevu jsem slyšel zajímavě vyprávět izraelského bezpečnostního experta a důstojníka IDF Roberta C. Castela.

V médiích, i v těch veřejnoprávních, na tento přístup můžeme narazit každý den, většinou se jedná o aplikaci dvojího metru nebo o naprosté záměrné zamlčení významných událostí. Vše samozřejmě pod vznešeným heslem objektivity a nezávislosti. Uvedu příklad.

Ohlušující ticho

Když byla 11. května 2022 v rámci pouličního boje mezi izraelskou armádou a teroristy ve městě Džanín v severní části Západního břehu Jordánu zastřelena palestinská novinářka televize Al-Džazíra Širín abú Aklehová (51), tuto zprávu přinesla světová média, prakticky i všechna česká.

Důvod – podle svědků byla novinářka usmrcena při přestřelce kulkou do hlavy vojákem IDF (Izraelské obranné síly). Po její smrti vypukly demonstrace, novináři mnoha médií podrobně informovali o životě oběti, fotili velké graffiti s jejím portrétem, do detailu psali o jejím pohřbu (rakev spadla na zem a vznikly nepokoje) i o průběhu následného vyšetřování střelby.

Širín abú Aklehová se stala mučednicí, globálně známou hrdinkou palestinského boje proti Izraeli. Dotčené izraelské úřady po několikaměsíčním vyšetřování dospěli k verdiktu, že palestinskou novinářku zastřelil voják IDF pravděpodobně neúmyslně, že nešlo o cílený útok. Kauze média věnovala značnou pozornost několik měsíců.

Když byla loni 28. prosince, tedy před několika dny, v rámci pouličního boje mezi příslušníky Palestinské samosprávy a teroristy ve městě Džanín střelena do hlavy jedenadvacetiletá palestinská novinářka Šatha Sabbaghová, informovala o tom izraelská a arabská média. Slyšeli jste o tom? Ne? A víte, proč ne? Protože o smrti novinářky české agentury, noviny, zpravodajské servery, rádia a televize, ani ty veřejnoprávní, nepřinesly žádnou zprávu.

Přitom šlo rovněž o palestinskou novinářku, která byla také střelena do hlavy na stejném místě a v rámci boje proti teroristům. Tak proč o tom novináři mlčí? Měl snad život Širín abú Aklehové větší hodnotu než život Šathy Sabbaghové?

Proč je kolem zastřelení palestinské novinářky 28. prosince 2024 takové ticho? Protože ji zastřelil arabský ostřelovač Palestinské samosprávy, tedy ozbrojenec Fatahu. Co by se stalo, kdyby ji zabil sniper izraelské armády? Nastal by globální mediální cirkus, demonstrovalo by se nejen ve městech Blízkého východu, ale i ve všech metropolích tzv. vyspělého Západu, začalo by obviňování Izraele z genocidy a pálení synagog včetně útoků na Židy.