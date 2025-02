Make Gaza Great Again. Dává Trumpův plán udělat z Pásma americkou Riviéru smysl?

Na stole leží zhruba sto let trvající problém a bylo by trestuhodné nezkusit zcela jiné řešení, které bude brát ohled i na obyčejné lidi žijící v této nebezpečné válečné oblasti.

Výroky Donalda Trumpa o tom, že USA nějakým způsobem převezmou kontrolu nad Gazou, odklidí miliony tun sutin, vyčistí území od tisíců nevybuchlých min, granátů a bomb a obyvatelstvo odstěhují do bezpečných míst (do Egypta či do Jordánska, kde zhruba 70 procent obyvatelstva stejně tvoří Palestinci), u progresivních politiků, jejich mediálních dělníků a celého arabského světa vyhodily pojistky.

Plán amerického prezidenta, který bychom mohli přejmenovat na Make Gaza Great Again (MGGA), je podle jejich názoru ubohý, nereálný a nemorální, jedinou cestou je prý vznik samostatného státu Palestinců.

To už ale slyšíme desítky let a výsledek je katastrofální. Navíc, položme si ruku na srdce – je morální odměnit vlastním státem pachatele pogromů, únosů a teroru? Lidem, kteří permanentně ohrožují životy Židů na Západním břehu Jordánu? To by bylo v pořádku?

Mohli bychom ještě dodat, že když Trumpovy věty vyvolaly tak hysterické a odmítavé reakce americké Demokratické strany a celé levicově liberální západní intelektuální elity, tak můžeme vzít jed na to, že se jedná o dobrý nápad.

Selský rozum totiž velí, že pro lidi prakticky uvězněné v Gaze, kteří ztratili domovy, nemají co jíst a pít, navíc jsou neustále ve válečném nebezpečí, je třeba hledat – byť dočasně – bezpečné útočiště. Na takové místo normální člověk přece svoje děti nevezme.

Na tom musí mít zájem i Izrael, protože když vše zůstane při starém, chudoba a zoufalost vyplodí zase jen teror. A bude to, co bylo. Jenže arabské státy Palestince nechtějí přijmout. Zvláštní je, že když se lidé ze zničené Sýrie stěhovali do zemí EU, arabské státy neprotestovaly. Mohly by nyní vysvětlit, v čem je rozdíl? Proč nechtějí otevřít svoje hranice lidem z Gazy?

Dějiny ukázaly, že když se někde na Blízkém východě Palestinci usadí, lze očekávat nějaký průšvih. Příklady z Jordánska či Libanonu známe, proto je odpor přijímat Palestince pochopitelný, ale například Egypt by si to mohl vzít jako výzvu. Možná by to šlo, vždyť Palestinci mluví arabsky, jsou sunnité a mají podobnou kulturu.

Ale neobejde se to bez procesu deradikalizace, protože se jedná o lidi vychované způsobem, že se musí proti něčemu bojovat, že cílem mladých chlapců je stát se teroristou, pomáhat kopat tunely, házet kameny na lidi v uniformě bez ohledu na to, zda jsou příslušníky IDF, anebo Palestinské samosprávy.

Navíc – kde je psáno, že uprchlíky z Blízkého východu mohou přijímat pouze státy EU? Německo, Švédsko, Rakousko, Norsko, Nizozemsko a další z morálních důvodů musí, ale státy z Blízkého východu nesmí?

Trumpovým cílem je nejspíše vytvořit novou bezpečnostní architekturu na Blízkém východě, jejímž výchozím bodem je vyřešit problém Gazy. Tvrzení, že se jedná o pouhé gesto vůči Izraeli, může být pravdivé pouze z malé části, protože jde hlavně o prosazování mnohem významnějších geopolitických zájmů USA. O tom ale příště.