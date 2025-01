Je příměří pro Gazu vítězstvím? O výměnách civilních rukojmí za odsouzené teroristy

Na příměří se shodli zástupci USA, Egypta, Izraele a Hamásu v Kataru. Ještě se přesně neví, zda bude definitivně schváleno. Hamás v pocitu síly přitvrzuje podmínky. Odmítá, aby Izrael mohl kontrolovat tzv. filadelfský koridor na hranici Gazy a Egypta, kudy dřív získával zbraně. Přepne to Hamás s požadavky, nebo ne?

To teprve uvidíme. Ale v tom zásadním je jasno už od loňského května. Aby se vůbec nějaké příměří mohlo sjednat, podmínkou je „výměna vězňů“ či „výměna zajatců“, jak se tomu aktu eufemisticky říká. A už to je velký háček.

Rok a čtvrt od pogromu Hamásu na jih Izraele (zabil na 1200 lidí a 250 jich unesl do Gazy) je na živu asi 62 rukojmí. A aby Hamás na příměří přistoupil, tato rukojmí vymění za vězněné Palestince. Vypadá to logicky? Jak pro koho.

Kdyby Izrael unesl Gazany

Kdyby Izrael provedl nájezd do vesnice v Pásmu Gazy, unesl z ní 62 živých civilistů a ty pak vyměnil za 62 izraelských rukojmí držených v Gaze, vypadalo by to skutečně logicky, jako „fifty fifty“. Jenže v realitě je to o dost jinak.

Početní nepoměr výměny může být řádově 62 : 2000 (odhady médií) ve prospěch Palestinců, což je drsné. Ještě drsněji působí lidský nepoměr. Protějškem civilistů unesených ze svých domovů budou palestinští vězni odsouzení za trestné činy, někteří (podle mediálních odhadů až 200) i za vraždy a terorismus.

Přesné seznamy nejsou veřejné, do poslední chvíle se o nich jedná. Ale z požadavků Hamásu, jež pronikly do médií, jsou ve hře třeba tyto osobnosti: Abdulláh Barghútí (velitel Hamásu na Západním břehu, 67 doživotních trestů), jeho příbuzný Marwán Barghútí (organizátor útoků, pět doživotních trestů) či Abbás al-Sajjíd (strůjce masakru roku 2002 v Netanji, 35 doživotí).

Přijde-li vám bizarní, že někdo může mít 35 doživotních trestů, pak vězte, že je to výsledek prosté aritmetiky. Je-li za jednoho zavražděného při teroristickém útoku doživotí, pak za útok s výsledkem 35 mrtvých následuje 35 doživotních trestů.

Přesný seznam je předmětem jednání o dohodě až do poslední chvíle. Proto se jen spekuluje o jménech. Proto se objevila obava (nadsazená), že mezi vyměňovanými by se mohli ocitnout i zatčení příslušníci komanda Hamásu, kteří spáchali pogrom 7. října 2023.

Odkud se vzal Jahjá Sinvár

Toto se zřejmě nestane. Ale jiné obavy zdaleka nejsou jen abstraktní. Mnozí si vzpomenou na listopad 2011, kdy proběhla „výměna vězňů“ v poměru 1 : 1027. Za jednoho vojáka, Gilada Šalita uneseného Hamásem do Gazy, Izrael propustil 1027 již odsouzených palestinských vězňů. A v této skupině, s takovou slávou vítané v Gaze, byl i Jahjá Sinvár, o 12 let později strůjce pogromu na jih Izraele. Týž Sinvár, který byl loni v Gaze zabit, ale jehož bratr nyní stojí v čele Hamásu.

Je-li na tom všem něco k podivení, pak to, že se nad tím ve světě skoro nikdo nepodivuje. Když si válka, kterou před 15 měsíci rozpoutal Hamás, vyžádala 46 tisíc obětí mezi Paletinci v Gaze (počítáno včetně bojovníků Hamásu), svět poukazuje na nepoměr ztrát mezi Izraelci a Palestinci. Ale nepoměr při „výměnách vězňů“ prakticky nikoho nerozčílí, natož aby vedl k demonstracím.

Vyhráli všichni, ale…

Pro ilustraci. Německý magazín Der Spiegel, jedna z vlajkových lodí progresivismu v Evropě, uvedl zprávu k dohodě o příměří pro Gazu titulkem Společné vítězství. To myslí vážně? To jako že Izrael a Hamás teď společně nazřely, že násilí k ničemu nevede?

Pozoruhodné je, jak málo se pro válku v Gaze uplatňuje argument typu: „Kdyby ta rukojmí pustili, ušetřili by si 15 měsíců války, devastaci Gazy a desetitisíce mrtvých.“ Přitom podobný argument se s oblibou používá pro válku na Ukrajině: „Kdyby Putinovo Rusko vycouvalo, bylo by po válce hned.“

Člověka chtě nechtě napadne. Kdyby válka na Ukrajině skončila dohodou o příměří podél současné linie fronty (což není zcela vyloučeno), kdyby po třech letech ustalo bombardování, střelba a krveprolití, napsal by k tomu Der Spiegel s titulkem Společné vítězství?

Příměří pro Gazu jakýmsi společným vítězstvím bude, ale jen při dost cynickém pohledu. Za vítězství to budou vydávat prakticky všichni. Především Hamás, protože po všem, co spáchal, se s ním jedná jako se seriózním partnerem.

Odcházející prezident Biden, protože to vychází na konec jeho vlády. Nastupující prezident Trump, protože bude splněno jeho ultimátum Hamásu (pusťte rukojmí do 20. ledna, nebo se rozpoutá peklo). I premiér Netanjahu, protože příměřím vlastně dává dárek Trumpovi. Ale je-li to vše důvod k nějaké velké radosti, těžko říct.