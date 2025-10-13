Příměří v Gaze a propuštění rukojmích. Opravdu Trump vyřešil palestinsko-izraelský konflikt?

Marek Hudema
Komentář   18:00
V Gaze začala realizace dvacetibodového mírového plánu navrženého americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zatím vše probíhá podle scénáře, teroristické hnutí Hamás a další radikálové propustili Izraelce držené jako rukojmí a izraelská armáda vyhlásila klid zbraní. Začíná jednání o další fázi, do Izraele přijeli američtí vojáci, kteří mají pomoci se správou Gazy a s výcvikem tamních nových bezpečnostních jednotek, fakticky tedy nové palestinské policie.
Pokud se celý plán povede, Donald Trump by si tentokráte a bez legrace zasloužil příští Nobelovu cenu za mír. Komise pro udělování Nobelových cen by určitě měla ocenit mír v Gaze nehledě na to, že Trumpův plán má širší potenciál ukončit letitý izraelsko-palestinský konflikt nebo minimálně k jeho konci urovnat cestu. Má to ale pár háčků.

Žádná „riviéra v Gaze“

Nejprve oceňme Trumpa, že odstoupil od svého nerealistického plánu „riviéry v Gaze“, tedy plánu, který by znamenal vystěhování části nebo všech Palestinců z jimi obývaného Pásma, aby se mohlo proměnit na plážový resort. Trump snad konečně pochopil, že jednání o míru a politika není jako obchodování s nemovitostmi na newyorském Manhattanu a že nemůže dát hlavně na jednu stranu, v tomto případě spíš na jednoho člověka, tedy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Plán počítá s tím, že bude odzbrojen Hamás stejně jako zřejmě i další teroristické organizace, že se Izrael z palestinského Pásma stáhne a že si tam Palestinci – zpočátku pod mezinárodní kuratelou – budou vládnout sami.

Už nebude možné z Gazy útočit na Izrael a izraelská armáda nebude demolovat Gazu. To zní velmi dobře. Pokud by tomu skutečně tak bylo, byl by to první krok návratu k dávné myšlence dvoustátního řešení, tedy existence židovského a palestinského státu v Palestině. Ta se přitom zdála po krvavém útoku 7. října 2023 mrtvá.

Hrát podle Trumpových not

Jenže celé to má několik úskalí. První je, zda se Hamás skutečně nechá odzbrojit a nebude usilovat ani o politickou moc v Pásmu Gazy. Je si totiž třeba připomenout, že jde po vzoru Egyptského bratrstva o vojensko-politicko-sociální organizaci. Stejně tak není zatím jisté, že se chce Izrael skutečně stáhnout z Pásma Gazy a že minimálně jeho část nechce Netanjahuova vláda okupovat navěky či dokonce přičlenit k Izraeli.

V případě, že jedna z těchto možností nastane, celý Trumpův plán se zhroutí jako domeček z karet. Spojené státy mohou sice na obě strany vyvíjet nátlak, jako to ostatně už udělaly, aby tito nepřátelé přestali bojovat, ale není jisté, že to bude stačit.

Ideologie, sny a touha být obdivován pro „principiální“ radikalismus často vítězí nad racionalitou. Což je dost přitažlivé v prostředí, kde – jak se zdá z průzkumů veřejného mínění či soudu expertů – v dvoustátní řešení přestala věřit většina veřejnosti na obou stranách. Ale uvidíme, možná už za pár dní.

