Kde Izrael udělal chybu? I vůdčí země IT se nechala před 7. říjnem ukolébat pocitem účinné digitální obrany

Prý bude až po válce, což leckoho vytáčí. Ale cosi lze shrnout už teď.

Třeba obecný postřeh týkající se celého vyspělého světa, který říká zhruba toto: digitalizované společnosti Západu se čím dál více spoléhají na všemoc IT (informačních technologií) či AI (umělé inteligence). Nechají se ukolébat svou technologickou nadřazeností. A pak může přijít budíček – zaskočení překvapivým útokem. Srovnejme tři ilustrativní momenty.

Kdepak Hamás, ten nereaguje

V prosinci 2022 se v Tel Avivu konala konference vojenského zpravodajství (Institut Gazit). Vládla optimistická atmosféra a tehdejší náčelník generálního štábu armády Aviv Kochavi si pochvaloval význam AI pro vojsko. Média zachytila například tyto výroky.

Díky AI teď máme za měsíc stanoven stejný počet cílů, jaký jsme dříve získali za rok úsilí. To asi byla pravda. Ale jeho tehdejší slova ke Gaze, k tomu, jak tam sofistikované technologie zvýšily bezpečí, znějí s dnešní znalostí věci lehkovážně. Třeba: „Byly to dva z nejklidnějších a nejstabilnějších roků, které jih Izraele a Gazy zažily.“ Nebo: „Hamás nejenže nereaguje na naše útoky, ale o reakci ani neuvažuje.“

Kochavi z funkce náčelníka generálního štábu brzy poté odešel v rámci běžné výměny kádrů. Leckdo se neubrání dojmu, že ke svému štěstí, neboť citované věty ze 4. prosince 2022 by mu mnozí omlátili o hlavu.

Stačilo oslepit čidla

Střih. Sobota 7. října 2023 ukázala, že vše je poněkud jinak. Hamás, zdánlivě primitivní parta islamistů, dokázal oslepit digitální čidla na hraničním plotu s Pásmem Gazy, dokázal obsadit a po dva dny terorizovat část území Izraele, zabíjet i unášet civilisty, vojáky (malé jednotky zcela nepřipravené na útok).

Výsledkem bylo 1200 mrtvých (nyní se uvádí upřesněné číslo 1139), 250 unesených rukojmí, desítky tisíc Izraelců evakuovaných z pohraniční oblasti a boje s Hamásem v Pásmu Gazy i s Hizballáhem v jižním Libanonu. Z hlediska počtu ztrát je to zřejmě třetí nejničivější válka za 76 let existence Státu Izrael. Co ten průšvih způsobilo?

Prý je to jen cvičení. Nebylo

Jak už bylo řečeno, na „velké vyšetřování“, politické, se teprve čeká. Ale v červenci armáda začala publikovat takzvané sondy – přehledy a analýzy útoku Hamásu na jednotlivé vesnice. První sonda se týkala těžce postižené vesnice Be’eri. A z webu The Jerusalem Post jsme se mohli dozvědět toto.

Do vsi s tisícem obyvatel vtrhli teroristé v 6.55 ráno. Zavraždili 101 lidí, 30 unesli, zničili 150 domů. Vrchní velení armády začalo situaci řešit až v 11 hodin. A teprve ve 14.30 získali vojáci v této oblasti nad Hamásem početní převahu. Současný náčelník generálního štábu Herci Halevi k sondě řekl: „Jasně ukazuje obludnost selhání a rozmanité rozměry katastrofy, jež postihla obyvatele jihu. Ti bránili své rodiny svými těly, když tam nebyla armáda, aby je ochránila.“

To je ovšem shrnutí věcí spíše již známých. Ale kde hledat příčiny průšvihu a selhání? Web The Jerusalem Post je na základě armádní sondy shrnul takto.

Za prvé to byla nedostatečně obsazená vojenská obrana hranice. Příliš sázela na technologie a chytré senzory, a když je Palestinci oslepili, armáda neměla odpověď.

Za druhé sehrála roli neexistence druhé obranné linie. Bez ohledu na sofistikované senzory se vždy musí počítat s tím, že nepřítel najde slabý článek. Žádná hranice není zcela neprostupná, proto musí být připravena druhá obranná linie. Jen proto, že nebyla, se bojovníci Hamásu dostali až tak daleko do vnitrozemí.

Za třetí selhaly zpravodajské i operační výstrahy. Konkrétní příklad. Zpravodajská důstojnice V. varovala nadřízeného podplukovníka A. před invazními plány Hamásu. Bylo jí ale řečeno, ať nefantazíruje a neztrácí čas všech. Vojenská rozvědka ignorovala varování z 6. října večer, že v Gaze byly aktivovány stovky izraelských SIM karet. Prý je to jen cvičení. Nebylo.

Přiznat své selhání

To vše shrnul pro Jerusalem Post v komentáři Cvika Klein. Můžeme-li se z masakru v Be’eri něco naučit, napsal, tak to, že je nutné omezit aroganci. Máme silnou armádu a oddané občany, kteří se vraceli domů i z ciziny, aby bojovali. Takový závazek je vzácný, svědčí o národním duchu. Ale týž duch zakrývá kritickou chybu: aroganci. Našim lídrům – politickým i bezpečnostním – chyběla pokora přiznat své selhání.

I takové reflexe patří k bilanci 7. října 2023. Obecně patří k bilanci všech velkých průšvihů ve všech zemích, a to vojenských, politických i hospodářských. Proto je užitečné tyto reflexe sledovat.