Může šílenec ukončit válku? Kdo tvrdí, že Trump v Gaze selže, ať řekne, jak to udělat líp

Vypadá-li takto příměří, je to vůbec úspěch? To člověka napadne při pohledu na videozáběry z Gazy. Své lekce z toho si může přebrat každý.
Svou chvíli slávy si užívá samozřejmě americký prezident Trump. I jeho zarytí odpůrci musí uznat, že má zásluhu na největším posunu od začátku této války, tedy od pogromu Hamásu ze 7. října 2023. V USA to uznali dokonce bývalí demokratičtí prezidenti Biden a Clinton. Jenže i Trump – tak jako jiní – dostává svou lekci. A nebyl by Donaldem Trumpem, kdyby ji ještě nerozmazával.
Lekce pro Trumpa zní takto. Nevěř Hamásu ani idealistům, kteří tvrdí, že v Gaze stačí potřít teroristy (řekněme nižší desítky tisíc lidí z dvoumilionové populace), široké vrstvy lidu klid uvítají a s vervou se pustí do obnovy (v ideálním případě za peníze bohatých arabských zemí). Ne. Široké vrstvy lidu – těžko říci, zda tak činí z ryzího fandění Hamásu, nebo ze zištnosti – se pustí spíše do vyrovnávání účtů i násilí.
A Trump? Odmítá připustit, že by jeho mírový plán – byť jen v této neurotické chvíli – mohl drhnout. Proto se raději diví, že Hamás se nechystá odzbrojit, když to přece v dohodě slíbil. Trump mu naopak dává zelenou, a to s představou, že chaos na místě, bující kriminalitu a gangy zvládne nejúčinněji sám Hamás.
Byly to „velmi špatné gangy“, komentoval Trump video, na kterém hamásovci postříleli asi třicítku lidí. A přirovnal džihádistické excesy ke gangům, které posílá do USA Venezuela, nebo k těm, které se snaží potírat ve vlastní metropoli Washingtonu. Může to myslet vážně?
Ano, Trump mluví po svém zvyku tak, že mnozí to považují za projev narcise, ba šílence. Jak se může divit tomu, že Hamás neodzbrojí? To si přece mohl spočítat, když už se naučil, že věřit nemůže ani mírovým slibům Putina. Ale pozor, Trump není takový šílenec, za jakého je vydáván. Pokud Hamás neodzbrojí, řekl v úterý, odzbrojíme ho my. Zní to rázně, ale můžeme se ptát. To jako „my“, celá americká armáda? Nebo těch 200 vojáků, kteří už z USA dorazili pro dohled nad příměřím? To teprve uvidíme.
Uznání státu nevedlo k odzbrojení Hamásu
Lekci dostaly i ty západní země, které v září v OSN překotně uznávaly dosud neexistující Stát Palestina. S idealistickou myšlenkou, že na cestě k míru je prioritní suverenita Palestiny.
Jenže při pohledu na videozáběry z Pásma Gazy si mnozí mohou říkat. Vypadá-li to takhle na území, kde palestinská (nyní ovšem hamásovská) suverenita vyrazila na cestu k úspěchu, jak by to asi vypadalo, kdyby se Stát Palestina prosadil na Západním břehu Jordánu, na celém území v hranicích z června 1967, ba dokonce v podobě „od řeky k moři“?
Pásmo Gazy už jednu šanci mělo. Před dvaceti lety, když se odtamtud stáhl Izrael. Autonomie vedla ke svobodným volbám v roce 2006, které vyhrál Hamás a další už se nekonaly. Hamás Gazu tvrdě ovládal dvacet let, a jak vidíme z čerstvých záběrů, do velké míry ji ovládá i teď.
Bylo to cosi, čemu matematici říkají důkaz sporem: Gazané dostali šanci, ale ta šance nevedla k rozvoji společnosti, nýbrž k totální vládě Hamásu a posléze k pogromu proti Izraeli 7. října 2023. V Izraeli vzniklo úsloví o zkušenosti s Gazou: „Říkali, že to bude druhý Singapur, ale dostali jsme druhý Afghánistán.“
Prostě představa, že prioritní je svrchovanost (před třiceti či dvaceti lety šlo o autonomii, teď o samostatný Stát Palestina) a v jejím rámci se vše vyvine k lepšímu, tvrdě selhala. Vyvodí z toho Západ nějakou lekci? Poleví pokrokáři a demonstranti ve snaze o nezávislou Palestinu, ještě než bude jasné, koho reprezentuje a s kým se bude jednat? I to teprve uvidíme.
Kdo z vás by to dokázal?
Ale přes veškerou kritiku Donalda Trumpa, přes kiksy a slovní úlety, jimiž si sám na kritiku nabíhá, lze říci toto. Má hlavní zásluhu na tom, že dva roky trvající intenzivní válka v Pásmu Gazy skončila. Rozuměj skončila v této intenzivní, ve světě tolik kritizované podobě.
Hodně aktivistů – od Grety Thunbergové po Akademický senát pražské FAMU – podpořilo Gazu a její instituce pod vládou Hamásu. Přitom rádi tvrdí, že jsou proti terorismu, dokonce že podle nich by Hamás Pásmo Gazy ovládat neměl. Ale kdo z nich, kdo z kritiků Trumpa a jím prosazené dohody, by dokázal Hamás skutečně oslabit a ukončit tu válku ideálně? Kdo by dokázal přesně rozdělit Gazany na pár tisíc džihádistů a dva miliony postižených chudáků? Kdo by dokázal bez „vedlejších škod“ Hamás odzbrojit? Mají alespoň hrubou představu, jak by se to dalo provést?
Ne. Proto je teď nikdo významný nebere vážně. Proto byl v Šarm aš-Šajchu, Jeruzalémě i v USA slaven prezident Trump, i když dělá kiksy. Proto jeho čin ocenili i bývalí demokratičtí prezidenti Biden a Clinton, což je v dnešním táborově zpruzeném světě skoro zázrak.