Katastrofě kromě štěstí zabránilo několik hrdinských činů. Na to, že se něco špatného děje v kokpitu, upozornila židovská matka, která šla s dětmi na toaletu. Jejímu manželovi se za asistence personálu a zraněného kapitána podařilo otevřít dveře, přeprat útočníka, dostat ho na podlahu a svázat ho kabely ke sluchátkům.
Na palubě byl lékař (zubař) Šota Musajev, který zraněnému kapitánovi poskytl první pomoc, a díky rezervním pilotům z Fidži, kteří byli v letadle, stroj bezpečně nouzově přistál v Saúdské Arábii. Celé drama se odehrálo během asi šesti minut.
K lepšímu pochopení situace je třeba vědět, že izraelské aerolinky nelétají do Spojených arabských emirátů (SAE), zato letecké společnosti této arabské monarchie (Etihad, Emirates i Flydubai) do Izraele létají často, až čtrnáctkrát za den. Důvodem je spor ohledně bezpečnostních opatření, protože se zavedením vysoké úrovně přísnosti, kterou Izraelci požadují, SAE z různých důvodů nesouhlasí.
|
Jste připraveni na boj? Cestující, kteří zachránili let Flydubai 1073, očividně byli
Proto izraelské tajné služby, které odborně řídí bezpečnost letového provozu, nepovolily tamním aerolinkám lety do Emirátů. Pozoruhodné je, že pilot z Ománu, který chtěl letadlo unést, nebo zaútočit jím, jak to udělali teroristé 11. září 2001 v New Yorku, či spáchat tzv. rozšířenou sebevraždu jako kopilot letu Germanwings 9526, jenž navedl Airbus do hory v Alpách a usmrtil 150 nevinných lidí, by podle platných smluv vůbec neměl dostat povolení letět do Izraele.
Má v tom prsty Teherán?
Motiv jeho akce zatím není jasný, proto musíme všechny výše zmíněné opce nechat otevřené. Z hlediska zjišťování pravdy je velké štěstí, že letadlo přistálo na území Saúdské Arábie. A jak vypráví legendy, Saúdové při výslechu používají jiné metody než v zemích Evropské unie, USA či Izraeli.
Po teroristickém útoku na USA 11. září 2001 Američané zřejmě ne náhodou posílali zarytě mlčící džihádisty do Saúdské Arábie na „přátelské povídání“ s tamními vyšetřovateli podle pravidel místního folkloru. Proto je více než pravděpodobné, že kopilot z Ománu nakonec vyklopí vše. Saúdské orgány ho po čase nejspíše vydají do Emirátů a je možné, že dalších výslechů se zúčastní i Izraelci, pokud pachatel bude schopen ještě mluvit…
Ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir vyzval vládu, aby udělala vše pro to, aby byl únosce vydán do Izraele a za svůj čin tvrdě zaplatil. „Když kdokoliv zkusí zabít či ublížit Izraelcům, náš stát ho bude pronásledovat po celém světě a vyřídí si s ním účty,“ varoval krajně pravicový politik.
|
Nemohl jsem dopustit, aby lidé zemřeli. Hrdinný pilot promluvil o zápase v kokpitu
Jenže vůbec není jisté, zda se ománský pilot do Izraele někdy dostane. Spekuluje se totiž o tom, že Saúdská Arábie nebude mít zájem na vydání, ale ani na tom, aby při výslechu byli přítomni Izraelci nebo Američané, zejména z jednoho racionálního důvodu – aby Rijád získal co nejširší politický manévrovací prostor do budoucna.
Možná, že únos letadla nakonec nebude mít žádnou souvislost s nepřátelskou aktivitou režimu v Teheránu, ale Rijádu by jistě nevadilo, kdyby Izrael uštědřil další výprask Íránu. Ale může to být i opačně. Co když Saúdové budou chtít tlumit konfrontace s Íránem a výsledky vyšetřování budou směřovat v souladu s tímto zájmem?
I kdyby Izraelci dosáhli toho, že přes amerického zprostředkovatele obdrží nějaké informace, nikdy nebudou mít jistotu, že dostali veškeré poznatky z vyšetřování. Vláda Benjamina Netanjahua s takovým přístupem určitě počítá a udělá vše pro to, aby jakoukoli cestou získala kompletní informace.
Hovoří se o tom, že do tohoto procesu se intenzivně zapojí Mosad, konkrétně jeho divize Tevel (česky svět), která jako nějaké tajné ministerstvo zahraničí udržuje v režimu sub rosa kontakty se zeměmi, s nimiž Izrael nemá oficiální diplomatické styky.
Co s nekomunikujícím letadlem?
V rámci vyšetřování vztahů a komunikace ománského pilota jistě vyjde najevo řada informací, které pomohou odhalit jeho záměr. Možná, že chtěl přistát v Saúdské Arábii, aby držením rukojmích dostal tuto zemi do nepříjemné situace, jak jsme viděli při klasických únosech letadel v sedmdesátých letech. V tomto případě by vzniklo značné politické napětí v regionu, protože mezi požadavky únosce by mohla být například žádost o propuštění palestinských teroristů z izraelských věznic, ukončení války s Íránem a podobně.
|
Kdo je a jaký měl motiv? Útočící pilot leží v nemocnici, řeší se jeho zbraň
Pravděpodobnější asi bude, že se snažil kopírovat scénář z 11. září. Při tomto tvrzení experti argumentují platným protokolem o sestřelení nekooperujícího civilního stroje, které se stalo tzv. zneužitým letounem například při teroristickém útoku. Možnost, že takové letadlo Saúdové, kteří letos v září zažili dronový útok ze strany jemenských Húsíů na posvátné město Mekka, nechají jen tak potulovat se v jejich vzdušném prostoru, je asi tak velká jako šance trojského koně vyhrát Velkou pardubickou.
Stejným způsobem by se zachoval i Izrael (navzdory všem možným tragickým následkům), pokud by nekomunikující letadlo vstoupilo do jeho vzdušného prostoru a bylo by označeno za potenciální hrozbu. V takových případech je hlavním úkolem zabránit tomu, aby letadlo způsobilo výrazné škody na životech. Bohužel z hlediska osudu lidí na palubě je prakticky jedno, zda letadlo sestřelí protivzdušná obrana, nebo ho terorista v kokpitu navede na nějaký cíl na zemi.
Zní to cynicky, ale obrana státu s takovým scénářem musí počítat. Izraelské letectvo na situaci ne náhodou zareagovalo vysláním stíhaček a premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac svolali mimořádnou bezpečnostní poradu.
Napjatá bezpečnostní situace
Parlamentní volby v Izraeli se konají 27. října a Netanjahu tento týden, ale ještě před únosem letadla, prohlásil, že „existují náznaky, že v předvečer voleb se nepřítel pokusí zaútočit na Izrael“. Nelze předpokládat, že armáda před volbami do Knesetu bude uvedena do pohotovosti jen tak z plezíru nebo z politické manipulace.
|
Sledujte na Netflixu Flydubai FZ1073. Situace se dotkla každého pilota na světě
Náčelník generálního štábu IDF Eyal Zamir svoji plánovanou cestu do USA, kde měl mít důležitá jednání, zrušil kvůli napjaté bezpečnostní situaci. Premiér Netanjahu před několika dny jednal v hlavním městě Emirátů Abú Dhabí nejen s vládcem SAE Muhammadem ibn Zájidem, ale údajně i s vysoce postavenými představiteli dalších arabských států v regionu. I tajné setkání generálporučíka Zamira s vojenskými veliteli několika arabských zemí a USA v Německu v polovině září také svědčí o tom, že se očekává eskalace s Íránem.
Z těchto důvodů nikdo nemůže vyloučit, že středeční únos letadla může být součástí balíčku překvapení, které režim v Teheránu plánuje. Když totiž dojde k nějaké teroristické akci, každý kompetentní vojenský velitel nebo zpravodajec si vždy položí otázku, zda se nejedná o první krok mnohem větší ofenzivy.