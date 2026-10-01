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Jste připraveni na boj? Cestující, kteří zachránili let Flydubai 1073, očividně byli

Zbyněk Petráček
Komentář   15:15
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Všichni pasažéři přežili pokus o teroristický útok při letu z Dubaje do Tel Avivu. Na letišti je přivítaly zástupy. (30. září 2026) | foto: AP

Kdyby se včera útok na letadlo společnosti Flydubai povedl, mohlo se psát o repríze 11. září 2001. Repríze útoku, kdy džihádisté napadli unesenými letadly USA. Či o repríze 24. března 2015, kdy pilot společnosti Germanwings navedl letadlo do skalního masivu v Alpách. Ze 150 lidí na palubě nepřežil nikdo.

Na palubě stroje společnosti Flydubai bylo včera 180 lidí, většinou Izraelců, a přežili všichni. Ten spoj mířil z Dubaje do Tel Avivu, což je trasa, po níž létá osm spojů denně. O tom se nemluví, i když je to pozoruhodná informace. Dokládá, že Abrahámovské dohody, které před šesti lety – za svého prvního mandátu – prosadil prezident Trump, fungují. Zásadně pomohly normalizovat vztahy mezi Izraelem a některými arabskými státy, jak o tom svědčí letecká linka Dubaj – Tel Aviv.

Značnou roli při záchraně letadla hrálo štěstí, souhra příznivých či šťastných okolností. Ale zároveň se velmi názorně ukázalo, že štěstí nejvíce pomáhá připraveným.

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