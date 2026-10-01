Na palubě stroje společnosti Flydubai bylo včera 180 lidí, většinou Izraelců, a přežili všichni. Ten spoj mířil z Dubaje do Tel Avivu, což je trasa, po níž létá osm spojů denně. O tom se nemluví, i když je to pozoruhodná informace. Dokládá, že Abrahámovské dohody, které před šesti lety – za svého prvního mandátu – prosadil prezident Trump, fungují. Zásadně pomohly normalizovat vztahy mezi Izraelem a některými arabskými státy, jak o tom svědčí letecká linka Dubaj – Tel Aviv.
Značnou roli při záchraně letadla hrálo štěstí, souhra příznivých či šťastných okolností. Ale zároveň se velmi názorně ukázalo, že štěstí nejvíce pomáhá připraveným.