Izraelská společnost vnímá českou podporu, které se jí dostalo po loňském teroristickém útoku

Jsem ráda, že Česká republika, její premiér a vláda, představitelé obou komor parlamentu, zástupci významných organizací, stejně jako většina české populace se postavili za Izrael. Stáli za jeho právem na obranu, za právem žít v míru a bezpečí a podporovali osvobození unesených obětí, nikoli pachatele zvěrstev, která nemají v historii obdoby.

Tento článek má být poděkováním všem, kteří stáli a stále stojí na správné straně. Zároveň má připomenout mnohé aktivity, které Češi na podporu Izraele podnikli. Výčet projektů rozhodně není kompletní, ale podtrhuje, že izraelská společnost vnímá českou podporu – ať už materiální, finanční či politickou.

Potřebný materiál i poděkování

Za Česko-izraelskou smíšenou obchodní komoru chci poděkovat všem, kteří se do pomoci Izraeli zapojili a zapojují. Hned po teroristickém útoku Hamásu začaly organizace sbírat materiální pomoc, která zahrnovala léky, zdravotnické potřeby i vybavení pro rezervisty povolané do armády. Letadla z Česka přistála v Izraeli mezi prvními a přivezla nejen potřebný materiál, ale i symbolické poděkování, připomínající podporu z roku 1948.

Velká podpora byla věnována také kibucu Be’eri, jenž se pro Izrael stal symbolem odolnosti, podobně jako Lidice pro Česko. Česká pobočka Židovského národního fondu (KKL – JNF) se spojila s organizací ICEJ a prakticky během jednoho měsíce shromáždily finanční prostředky na speciální sanitku, která již v prosinci 2023 byla předána do aktivní služby. Kromě toho KKL – JNF vybralo peníze na školku pro děti z Be’eri. ICEJ zase dodalo vybavení pro tuto školku a finanční příspěvky obyvatelům kibucu pro nový dočasný domov.

Česká společnost přátel Izraele vyhlásila sbírku Hatikva 7 (Naděje 7), která má podpořit činnost trauma-rehabilitačního centra na jihu Izraele. Toto centrum nabízí odbornou pomoc psychologů, psychiatrů a fyzioterapeutů. Vzhledem k narůstajícím potřebám je vytvoření těchto „hnízd bezpečí“ životně důležité.

Nadační fond Shalem podporuje organizaci pomáhající sirotkům a vdovám padlých příslušníků izraelských obranných sil (IDFWO). Tato organizace se stará o rodiny padlých hrdinů všech bezpečnostních složek, bez ohledu na náboženství nebo pohlaví. Kromě toho je česká podpora zaměřena na projekt Homiyah, který se věnuje zvládání posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Projekt, představený i v českém Senátu, má potenciál pomoci i české veřejnosti v případě rozsáhlých krizových událostí. Nadace rovněž podporuje zraněné vojáky a jejich rodiny, včetně Asociace veteránů Drúzů, kterým pomáhá ve vzdělávání v oblasti STEM a uplatnění na trhu práce.

Projevy solidarity v českých městech

Je důležité poděkovat také zástupcům vysokých škol a vědeckých institucí, které pokračovaly ve spolupráci s Izraelem a podporovaly výměny studentů. Velký respekt patří všem, kteří se účastnili solidárních misí v Izraeli a setkali se s rodinami unesených. Tyto mise byly pro Izraelce zásadní a nezapomenutelné.

Navzdory těžkým okolnostem se prohlubují i česko-izraelské obchodní vztahy. Do Izraele zamířily odborné mise, například v oblasti vodohospodářství. Česko umožní izraelským firmám, specializovaným na obranný průmysl, které se nemohly účastnit veletrhu ve Francii, účast na veletrhu Future Forces v říjnu v Praze. Začátkem září se uskutečnil další ročník úspěšného festivalu izraelského filmu Kolnoa, který navštívily i izraelské produkční společnosti mající zájem točit filmy v ČR. V druhé polovině roku pak Praha přivítá Česko-izraelský inovační den na téma Smart Healthcare s mezinárodní účastí.

V neposlední řadě je třeba zmínit veřejné demonstrace a projevy solidarity, které probíhaly v Praze, Brně a dalších městech. Na výročí teroristického útoku se plánuje velké setkání pod názvem Nikdy nezapomeneme, spolu a silnější. Bude to příležitost uctít oběti, vzdát hold hrdinům a ukázat, že solidarita mezi Českem a Izraelem přetrvává.

Izrael sám prokázal, že přátelství funguje oboustranně. I když je ve válce, byl mezi prvními, kdo nabídl pomoc při předvánoční střelbě na FF UK i letošních povodních. Česko-izraelské vztahy jsou tak důkazem stále přetrvávajícího speciálního pouta.

Velvyslankyně Veronika Kuchyňová Šmigolová dodává: Přátelství, podpora a solidarita České republiky jsou v Izraeli všude silně vnímány a otevírají nám dveře. Na nás teď bude, jak tyto šance využijeme.

S prosbou Bring Them Home Now a zvoláním Am Israel Chai rovněž přidávám přání Šťastného a sladkého nového židovského roku, jehož oslavy právě probíhají.

Autorka, lektorka a podnikatelka, je viceprezidentkou Česko-izraelské obchodní komory