Konečné výsledky izraelských voleb ještě neznáme, ale už je jasné, že Izrael se nové vlády hned tak nedočká. Ani vládní koalice, ani opoziční blok samy o sobě většinu nemají. Minimálně 15 ze 120 křesel v izraelském parlamentu podle všeho obsadí zástupci arabských stran. Netanjahu a jeho spojenci s nimi určitě spolupracovat nebudou. Těžké by to bylo i pro opozici.
Ve volební kampani totiž právě před tím, že se bude opozice opírat o Araby, varoval nejen předseda vlády, ale i jeho menší spojenci. V jednom z předvolebních videí, pro jehož výrobu použila Netanjahuova strana Likud umělou inteligenci, byl zobrazen trojský kůň, na němž seděl Eizenkot spolu s dalším opozičním vůdcem Benetem, ale uvnitř se skrývali rozesmátí vůdci arabských stran.
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Situace je tak v podstatě jednoduchá. Buď hlavní vůdci obou znepřátelených bloků zapomenou na své předvolební sliby a začnou spolupracovat v zájmu jednoty Izraele, nebo zemi čekají nové volby. Předvolební nálada v zemi byla však extrémně vyhrocená, a tak je jasné, že případnou spolupráci mezi Eizenkotem a Netanjahuem by minimálně část jejich voličů považovala za zradu. A to jsou ještě ve hře šéfové menších hráčů v každém z bloků. Dosáhnout v takové situaci jakékoli dohody by bylo mimořádně složité.
Zkušený politik proti vojákovi
Do hry samozřejmě ještě vstoupí izraelský prezident Jicchak Herzog, který bude jistě usilovat o vytvoření jakékoli funkční vlády. Jeho možnosti jsou však značně omezené. Spoléhat se tak může v podstatě jen na veřejné morální apely. Pak jsou tu ještě dva důležité faktory.
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Je třeba mít na paměti, že tu stojí mimořádně inteligentní a velmi zkušený politik Netanjahu proti politicky málo zkušenému vojákovi Eizenkotovi. Druhý jmenovaný má sice za sebou zkušenost z parlamentu i z vlády, ale proti současnému předsedovi vlády je to nesrovnatelné. Druhým důležitým faktorem je Netanjahuova touha zůstat u moci a zabránit tak vyšetřování politické odpovědnosti za události ze 7. října 2023, ale i případnému odsouzení v jiných premiérových aférách.
Volby v Izraeli však především ukázaly, že tři roky od začátku současného válečného období je země hluboce rozdělena na dva základní tábory. I v nich panují značné konflikty zájmů. Ve vládním bloku jsou to například strany zastupující hluboce věřící Židy, kteří Netanjahua podporují kvůli častým ústupkům v náboženských záležitostech.
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Pokud tedy výsledkem úterních voleb budou v krátkém sledu volby následující, nelze očekávat, že se něco zásadně změní. Izrael bude procházet turbulentním obdobím, kterého se jistě budou snažit využít jeho nepřátelé. Ale možná to je moment, který má potenciál přivést hlavní aktéry izraelské politické scény k rozumu. Nechme se překvapit.