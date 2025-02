Návštěva mladého pána. Kdo bude ochoten přemýšlet o slovech J. D. Vance?

Když hovořila Ursula von der Leyenová, naskočil mi v paměti pojem „perestrojka“. Později narozeným připomenu, že to byl pokus učinit z nefunkčního Sovětského svazu funkční Sovětský svaz a skončilo to rozpadem Sovětského svazu. Při Vanceově projevu mi vytanul na mysli další pojem z té doby, totiž „glasnosť“.

Souvisel s perestrojkou. Šlo o to, že „přestavba“ nefunkčního na funkční musí začít „otevřeností“, je tedy třeba si přestat lhát do kapsy a nazývat věci pravým jménem. Což J. D. Vance ve svém projevu dělal, vůči ustrnulému publiku.

Posluchači byli zdroj dalších silných dojmů. Byli takříkajíc „štronzo“, naprosto strnulí. Vance udělal fór, podle mého docela dobrý, když řekl „když my jsme přežili Gretu, vy přežijete Muska“, nikdo se nezasmál. Bylo to opačně, než v Gogolově Revizorovi, kde křičí Hejtman „komu se smějete, sami sobě se smějete“. Vance mohl říct „nesmějete se, protože o vás jde řeč“.

Napadá mě v té souvislosti ještě jeden divadelní příměr.

V Dürrenmattově Návštěvě staré dámy přijíždí do městečka miliardářka a žádá, aby ctihodní měšťané zabili muže, který jí kdysi ublížil. Za obrovský honorář. Nepřijatelný návrh, absolutně za hranicí možného. Jak skončí ten muž? Jak se dalo předpokládat, budiž mu země lehká.

Mnichov pro změnu navštívil mladý pán. Nežádá po nikom výkon pomsty. Jenom v duchu glasnosti vypálil do publika sérii výtek, které míří především na země toho Západu, který už dlouho není tím Západem, po němž jsme tesknili zpoza ostnatých drátů. Ledová odezva potvrdila, že střílí do černého.

Neodhaloval žádná tajemství, opakoval to, co se běžně povídá. Až na to, že mladý pán je viceprezident Spojených států a vystupoval na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Má to svoji váhu, když tedy říká, jak nepřijatelné je zrušení voleb v Rumunsku, a tím hůř, když někdejší vysoký činitel Unie vyhrožuje, že by se to mohlo opakovat v Německu.

Váhu? Záleží na dopadu, na tom, kdo a jak s tím naloží.

Svět dezolátního samozvaného disentu zařičel nadšením. To je samo o sobě komické. Ještě včera byl americký imperialista terčem nenávisti těchto lidí. Kdo se nehrbí před Putinem, byl podle nich lokaj Bílého domu. Přitom J. D. Vance si přeje silnou Ameriku a silnou Evropu a silnou euroatlantickou vazbu. Kritizuje to, co Evropu oslabuje a vazbu narušuje, tak je to prosté. Ona už ta původní glasnosť byla rozumná, ale padla na jalovou půdu a tak z ní nevzešlo nic dobrého. Teď půjde o to, kdo bude ochoten naslouchat.

Naslouchat a přemýšlet třeba o Vanceových slovech: Co se to stalo s vítězi studené války. Rozjelo se totiž druhé kolo a Vance nám přátelsky, ale důrazně připomíná, že v této válce jde o svobodu především. Jen pak budeme dost pevní, abychom i v druhém kole zvítězili.