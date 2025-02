Ztraceno v projevu. Nebyl v něm ze všeho nejdůležitější Vanceův vtípek?

Není proto divu, že na Mnichovské bezpečnostní konferenci, prvním významném vystoupení amerického viceprezidenta J. D. Vance po nástupu do úřadu, skoro každý očekával, jak tu agresi nazve on. Nenazval ji nijak, jen se zmínil, že věří v „rozumné urovnání“ mezi Ruskem a Ukrajinou. Dost možná, že své řekl už v prosinci 2023 v televizi NBC, že totiž „je v zájmu Spojených států přiznat, že Ukrajina bude muset odstoupit nějaké území Rusům“, a nechtěl se opakovat.

A pak vysvětlil přítomným Evropanům, jak se věci mají doopravdy. Jejich největším nepřítelem není Rusko nebo Čína, nýbrž jsou to oni sami. Tím, že nedostatečně hájí svobodu projevu, kriminalizují zastánce křesťanských hodnot, chtějí regulovat sociální sítě a dovolují ústavním soudům rušit volby, když ty dojdou k závěru, že byly zmanipulované. A ani migraci se rázně postavit neumějí.

Jen ťulpasovi nedošlo, že podle JDV mají Evropané nejvyšší čas zahájit ofenzívu v kulturní válce, jakou už pár let vede doma právě Amerika. A co se týče války horké, už se nemůžou spoléhat, že je před vnějším útokem zas zachrání Amerika, neboť tak to stojí v článku 5 smlouvy o NATO. Takže je nejvyšší čas starat se o obranu vlastní.

Evropané poslouchali, nedutali, netleskali, dokonce ani žertu se nezasmáli, a to ho JDV hlásil předem. Protože se ten vtip v projevu málem ztratil, zopakuju ho: „Když Amerika dokázala přežít deset let kázání Grety Thurnbergové, vy taky přežijete pár měsíců Elona Muska.“

Ale možná by se zasmáli, kdyby někdo v sále chuligánsky zvolal: „Pokud tedy přežije pár měsíců Elona Muska Amerika.“

Není totiž úplně vedle obava řady intelektuálně zdatných a erudovaných znalců americké domácí scény – za všechny jmenujme například historika Timothyho Snydera nebo ekonomického nobelistu Paula Krugmana –, že úderné jednotky Muskova nového úřadu pro zvýšení efektivity vlády – Krugman je nazývá „Muskenjugend“ – mohou paralyzovat nejen instituce, které se po svém zefektivnění (rozuměj zrušení) ukáží být životně důležité pro celkovou funkčnost systému. Krugman mluví o experimentu s rychlým a chaotickým rozkladem roky vyvažovaného komplexu demokratických mocí (to jsou ty brzdy a protiváhy), Snyder pak rovnou o puči proti americké demokracii.

Jeho nebezpečí spočívá v tom, že se v něm spojuje energie, často negativní, hnutí MAGA se zájmy softwarových, sociálně síťových a umělointeligenčních miliardářů ze Silicon Valley.

Pokud se ten puč povede, mohla by efektivizovaná preambule americké ústavy začínat asi takto: „We the People and algorithms of the United States, My lid a algoritmy Spojených států…“

Na koho se obrátit, aby demokracii zachránil? Bond je pořád ve stádiu castingu, a ani Ethan Hunt nemusí tuhle Mission Impossible stihnout. Asi se budeme muset spolehnout sami na sebe.