Jablka, máslo a krkovička: jaký bude rok 2026 v potravinách?

Pokud jste si na Štědrý den rozkrojili jablíčko, abyste věděli, jestli vás v roce 2026 čeká štěstí, je dost možné, že nemáte-li vlastní zahradu, nebylo to jablko české. Z domácí provenience se v závislosti na počasí pokryje poptávka zhruba z 50 %. Přitom máme úžasnou historii domácího šlechtění a šikovné pěstitele, kteří umějí nabídnout chutnou, zdravou a ekologickou produkci. Obchodníci, hlavně největší, ale uplatňují osvědčenou praxi: co nejlevněji nakoupit a co nejdráž prodat, nějaká lokálnost a férová cena pro prvovýrobce je příliš nezajímá.
Nejen v případě jablek je zemědělská prvovýroba už nyní na hraně udržitelnosti. Po zásazích Bruselu v duchu více ekologie a neprodukce a zato sice méně kompenzací, ale více bezcelně dovážené, neregulované, průmyslově vyráběné produkce ze zemí mimo Evropu, obávám se, že s produkcí potravin tu bude končit více a více podniků.
Nejnověji se zemědělci ocitli uprostřed obchodní války mezi EU a Čínou. Cla na vepřové maso jako vendeta za cla na dovoz elektromobilů už nějakou dobu drtí chovatele prasat, minulý týden se k tomu přidal sektor mléčných výrobků, na který chce Čína uvalit clo v rozmezí 21,9 až 42,7 %. Pro chovatele špatná zpráva v době, kdy ceny klesají už tři měsíce kvůli dovozům z USA a Nového Zélandu.
Klesající ceny jsou ale dobrá zpráva pro spotřebitele, ne? Krátkodobě určitě ano. Kdo by odolal španělské krkovičce z nekastrovaného kance nebo rozmrazenému máslu, když je to ve slevě? Z dlouhodobého hlediska je ovšem třeba mít na paměti, že může přijít neočekávaná událost, třeba v podobě války, na kterou se svět tak intenzivně připravuje.
Pak to může dopadnout jako u počítačových pamětí, po nichž nyní lační AI datová centra. Jejich cena se jen za rok 2025 ztrojnásobila. Za rok či dva dost možná půjde dolů a vyplatí se i pro běžného spotřebitele. S nákupem nového mobilu, počítače či herní konzole lze takto počkat, u jídla, pokud jste si pro rok 2026 nedali předsevzetí redukční diety, to nicméně tak snadné nebude.