Před půl rokem zloději ukradli šperky z Louvru. Pachatele policie dostala rychle, šperky ne. Před sedmi lety vykradli zloději Zelenou klenotnici v Drážďanech. Jak zjistila policie, činil se arabský klan Remmo a většina šperků už je zpět.
Případ z baziliky v Jablonném v Podještědí je o ligu výše z jiného důvodu. Nešlo o šperky ani cennosti. Zlatou korunku nechal zloděj na místě a samotnou lebku normálně zpeněžit nemůže. Na to je příliš individuální, prozkoumaná a známá. Ve hře jsou tedy spíše divočejší hypotézy. Udělal to šílenec. Udělal to profesionál pro šílence. A tak dále.
Uvidíme. Když před čtvrtstoletím zloději ukradli lebku Jáchyma Ondřeje Šlika (popraveného při staroměstské exekuci 1621) z rodové hrobky u Jičína, policie je dostala do roka i s lebkou. Ale ukradená lebka světice z 13. století nás vrací spíše do středověku.
Msta, možná pominutí smyslů, říká vikář ke krádeži lebky. Může se najít „sama“, věří
Člověka napadá sousloví „svět, který je ještě normální“. Používal ho politik Alexandr Vondra. Svou kampaň před eurovolbami v roce 2019 opřel o heslo „Braňme normální svět“. Tedy svět vzdorující úletům pokrokářství a wokismu, neregulované migraci, genderismu a podobně.
Svatá Zdislava a krádež její lebky nás do takového světa nechává nahlédnout. Přesněji do toho, co z něj zbývá.
Kopie by byla v bezpečí, ale lidé by se k ní nemodlili
Už generace žijeme v plebejsko-liberální a sekulární zemi. Ve společnosti, kde se víra i církve stávají spíš terčem posměchu a nadávek než úcty. A také projekčním plátnem, na které si může kdokoliv promítat cokoliv. Stačí nahlédnout do webových diskusí pod texty o krádeži lebky sv. Zdislavy.
Někoho rozčiluje už to, že ostatky konkrétního člověka slouží jako relikvie. Místo toho, aby byly důstojně pohřbeny, vystavují se ve vitríně v kostele. Nemůže to někomu připomenout mumii Lenina v Moskvě či mumii Maa v Pekingu?
Na tom něco je. Ale něco je i na faktu, že dost lidí se k té relikvii, k ostatkům konkrétního člověka, upřímně modlí. Dokonce svůj vděk – třeba za vyléčení, ať už reálné, či jen psychické – svěřují do zápisů v kostele. To je i důvod, proč se jako relikvie vystavují originály lebek. Jistěže by se daly pořídit kopie. Třeba jako kopie soch na Karlově mostě, kde už žádná originální nestojí. Ale ke kopii by se nikdo upřímně nemodlil, že.
Někdo si po krádeži Zdislaviny lebky může říkat, že i v zemi, kde se na víru a církve spíše nadává, se našel někdo (ač to mohl být třeba cvok), komu ty autentické ostatky světice stály za risk. Jako ve středověku.
Jiný může citovat Václava Havla, že je tu něco, co nás přesahuje. Říká se tomu posměšně „něcismus“. Ale ti, kterým nevyhovuje ani ortodoxní víra, ani militantní ateismus, v tom nacházejí stopy „světa, který je ještě normální“.
A někdo si může připomenout krále a císaře Karla IV. Ten sice vyhrál anketu o „největšího Čecha“, ale málo se zdůrazňuje, že byl dost bigotní křesťan (v tom se dnešní české většině vymykal). Ví se, kolik úsilí věnoval nákupu relikvií. Dokonce se říká, ale není to samozřejmě doloženo, že dovoz ostatků svatých tehdy pohltil nějakých 10 procent HDP.
Jasně, můžeme se tomu smát. Ale kdo ví, čemu se jednou budou smát naši potomci. Nebudou za nákup relikvií či odpustků považovat dnešní emisní povolenky? I tady se může protínat dnešní svět s tím, který „byl ještě normální“.
Stihne zloděje kletba?
Těch průniků je více. Nový český primas, pražský arcibiskup Přibyl, se ke svatokrádeži lebky sv. Zdislavy vyjádřil takto: „Mohlo by se stát, že zloděje stihne nějaká kletba, neštěstí. To není výhrůžka, to je realita. Stává se to.“ Někdo si může pomyslet, že hlava české katolické církve propadá pověrám. Jiný v tom může vidět záblesk „normálního světa“, kdy duchovní osoby ještě jednaly duchovně.
Svým způsobem je to protipól situace z jara 2019, kdy přijela do Berlína hvězda klimatického aktivismu Greta Thunbergová. Berlínský biskup přirovnal její hnutí k Ježíši Kristovi a jeho vjezdu do Jeruzaléma. Řekl, že i dnešní doba potřebuje proroky.
Ve srovnání s tím připomíná dění okolo svaté Zdislavy spíše normální svět. Už proto, že podíl na krádeži její lebky není připisován Rusku, Putinovi, Čepigovi a Miškinovi, populistům, extremistům, Okamurovi, Turkovi, Babišovi, Fialovi, Rakušanovi či dalším, které si laskavě doplníte sami.