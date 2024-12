ČEKSTAJL: Styl po dědečkovi, nebo jen hezký úsměv? Vnuk J. F. Kennedyho je jedním z nejstylovějších lidí roku

Jack Schlossberg získal širší pozornost veřejnosti ve chvíli, kdy začal aktivně působit v týmu demokratické strany během letošních prezidentských voleb. Když červený tábor vytáhl na podporu Roberta F. Kennedyho Juniora, přišel zase modrý blok s Jackem Schlossbergerem, synem Caroline Kennedyové, jediné dcery prezidenta J. F. Kennedyho a Jacqueline Kennedy Onassisové.

Pojmenován po slavném dědovi, vyrůstal Jack mezi Manhattanem a Martha’s Vineyard. V 17 letech byl stážistou v senátu, a když na Yaleově univerzitě absolvoval obor historie se zaměřením na japonskou historii, do Japonska také na nějakou dobu odjel a pracoval. Následně nastoupil na Harvard, kde se stal magistrem práv a obchodní administrativy.

Politické komentáře a příbuzenské šťouchy

Od roku 2011 píše Jack Schlossberg pravidelně o politice pro tituly jako Time, The Washington Post, Politico nebo CNN. Na sociálních sítích ovšem začal být aktivnějším až letos, když během prezidentské kampaně zveřejňoval politické komentáře a komediální skeče. Pro americký módní magazín Vogue tehdy komentoval volební dění a v osobním rozhovoru na sebe prozradil, že kromě vodních sportů navštěvuje hodiny baletu, v jeho bytě nikdy nechybí čerstvé karafiáty, a oblíbenou černou barvu prý nosí kvůli písni Man in Black od Johnnyho Cashe.

Jediného vnuka 35. prezidenta USA dnes sleduje na instagramovém účtu @jackuno přes 444 tisíc lidí. Jeho fanoušci ho doprovázejí na pravidelných procházkách k Hudson River, kde se také Jack věnuje paddleboardingu, chodí s kávou po Manhattanu, a stejně tak se nebojí rýpnout do vlastní rodinné přízně. „Prostě mi do toho poháru nase*, kámo @robertfkennedyjr!! Pokud budeš mít na starosti celé veřejné zdraví, minimálně bychom měli vidět, co je ve tvé stolici,“ napsal Jack poté, co Donald Trump nabídl jeho příbuznému post ministra zdravotnictví.

Rodinné dědictví nezapře

Nu dobrá, a co má tedy mladý Kennedy ve skříni? Při prohlížení garderoby potomka slavné americké dynastie se nelze ubránit myšlence, že titul jednoho z nejlépe oblékaných lidí roku dostal od The New York Times tak trochu za hezký úsměv. Jack totiž ve volném čase nosí černé tepláky, černé kraťasy, černá trika a černé tenisky, sic při veřejných vystoupeních oblékne modrý oblek se světlou košilí a modrou kravatou s jemným vzorem - a to ať už řeční u pultíku na sjezdech Demokratické strany nebo během společenských ceremoniálů vystupuje po boku své matky Caroline Kennedy.

Schlossberg se jednoduše obléká jako mladý úspěšný muž. Vzhledem nezapře ani jednoho ze svých slavných prarodičů, Jacqueline ani Jacka. Slavný 35. americký prezident byl ale narozdíl od svého vnuka, mistrem ve sportovní a volnočasové módě. Ty dva tak spojuje snad jen slabost pro formální, nevýstřední, velmi dobře padnoucí oblek. Asi to chtěl The New York Time především ocenit, protože to je něco, co už se v politice jen tak nenosí.