Belgie odvolává, co odvolala. „Vystoupení z atomu“ má rizika – i to, že přeruší znalostní řetěz

Proč se tak rozhodli? Proč schválili zákon předložený vládou „pravicového nacionalisty Barta De Wevera“? Tak píše Der Spiegel, aby si aspoň trochu zchladil žáhu. Jako by první jaderná elektrárna nebyla spuštěna v sovětském Obninsku.

Dá se tu samozřejmě spekulovat. Belgičtí poslanci se rozhodovali v době, kdy se společenské kyvadlo vydalo od Green Dealu. Či se tu projevila reakce na španělský blackout, který ukázal, jaký význam mají stabilní zdroje energie. Ale tak to asi nebude, když od blackoutu uplynuly jen tři týdny. Ale je to záminka k širšímu zamyšlení.

Co je zvratné a co už nezvratné

To zamyšlení se netýká samotné Belgie, jejího společenského, politického či energetického uspořádání. Mimochodem, De Weverova vláda sama říká, že pokračování provozu jaderných elektráren poslouží ke snižování emisí. Kdyby to byli „echt pravicoví nacionalisté“, přece by se naopak tetelili nad náhradou bezemisního jádra emisním uhlím či plynem, že.

Spíše jde o způsob rozhodování v jaderné energetice i jiných oborech. O to, jaké rozhodnutí je ještě zvratné a jaké už nezvratné a definitivní. Belgický případ je ukázkou něčeho, co už sice bylo rozhodnuto, ale ještě nerealizováno. Poslední čtyři reaktory měly být letos odstaveny, ale nebudou. Je to ve stylu klasické filmové hlášky „odvolávám, co jsem odvolal“.

Jiný případ představuje Německo. To definitivně „vystoupilo z atomu“ na jaře 2023 za vlády s účastí Zelených. Teď, když nastoupila vláda konzervativce Merze, i na českých webech kvetou sentence typu: „Tak to Merz může jaderné elektrárny v klidu zase rozjet.“ Jenže takhle to opravdu nefunguje.

Skoro to vypadá, jako by si mnozí mysleli, že znovu nastartovat jadernou elektrárnu je něco jako nastartovat traktor, který byl léta nepojízdný ve stodole. Ale to rozhodně ne.

Kde najít „muže s notýskem“

Jaderná energetika je velmi komplexní záležitost. Od vzdělávání inženýrů ve školách přes vytrénované strojírenství až po „kouzelníky“, experty někdy se zkušeností až skoro magickou, kteří jaderné elektrárny spouštějí. Tady je kruciální moment celé věci.

Velmi názorně to před patnácti lety v rozhovoru pro LN popsal zmocněnec (velvyslanec) pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Samotná stavba elektrárny je podle něj v zásadě bez problémů. Pak se tam usadí reaktor, což je v zásadě též v klidu. Chvíle pravdy nastane, až když se reaktor začne zavážet palivem a tato „chvíle“ může – do připojení JE na síť – trvat až dva roky.

Lidí, kteří v tu chvíli přesně vědí, co je čeká a co se tam má udělat, je podle Bartušky strašně málo. Oni jsou největší cennost jaderných firem. „K nám přijížděli na spouštění elektráren experti z Ruska, o nichž kolují historky podobné, jaké slýchám ve Francii, Japonsku i jinde,“ řekl Bartuška. „Je to pán s notýskem, dnes už asi s notebookem, a když má vyřešit problém, řekne: ‚Takhle to moc nefunguje, musíte tohleto pustit sem.‘ – ‚Proč?‘ – ‚Nevím, ale funguje to líp.‘ Takoví lidé, kteří už získali zkušenosti jinde, elektrárny spouštějí.“

Dodejme, že dnes jich je velmi málo a s útlumem jaderné energetiky v posledních dekádách stále míň.

Chceme ty, kteří to umí s F-35?

Suma sumárum. Je to řetězec lidí, znalostí, zkušeností, chcete-li i trochy magie, od škol přes průmysl až po elektrárenskou praxi, který nelze bez následků přerušit. A když už se přeruší – třeba po demonstrativním „vystoupení z atomu“ i předchozím ořezání vyučovacích kapacit pro jadernou energetiku ve školství –, nelze ho snadno obnovit. I proto nelze léta odstavenou JE opět nastartovat tak snadno jako traktor léta odstavený ve stodole.

Takovému nezvratnému kroku se teď vyhnula Belgie, ale před několika lety se mu nevyhnulo Německo. Přerušilo řetězec lidských, technologických i zkušenostních kapacit umožňující předávat tu štafetu dál. Proto Merzovo Německo nemůže jen tak obnovit provoz odstavených jaderných elektráren, ani kdyby hodně chtělo.

U nás „vystoupení z atomu“ nehrozí. Ale hledáte-li podobný příklad rozhodování, mohl by to být nákup stíhaček F-35. Ano, jsou velmi drahé, pro naše poměry až luxusní, to není výmysl opozice. Ale umožní udržovat řetěz letišť, technologií a lidí, kteří s tou špičkovou technikou (stíhačkami páté generace) dovedou zacházet. Tento argument by neměl zapadnout.