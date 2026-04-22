S Černobylem bylo všechno špatně. Čtyřicet let od největší jaderné havárie dějin

V onu chvíli totiž Leonid Toptunov, pětadvacetiletý operátor 4. bloku Jaderné elektrárny V. I. Lenina v Černobylu, stiskl havarijní spínač AZ-5, jímž naráz zasunul všechny ovládací tyče do trucujícího reaktoru. Jenže místo aby tím okamžitě reaktor odstavil, následoval o pět vteřin později první výbuch a vzápětí další, fatální, který odhodil tisícitunové víko reaktoru, jemuž zaměstnanci mazlivě říkali „pjatačok“ (pětikopějka) a do atmosféry vyšlehlo zhoubné záření. Největší jaderná katastrofa dějin právě začala.
Jaderný požár byl uhašen po čtrnácti dnech, ale i dnes, o čtyři desetiletí později, hluboko pod hermetickým krytem trosek slabounce doutnají spontánní štěpné reakce.
|
Horší je, že obavy z další jaderné katastrofy v mnoha lidech doutnají podstatně víc. Dodnes.
S Černobylem bylo všechno špatně. Ve chvíli katastrofy sice už Gorbačov oznámil „perestrojku“, ne však ještě „glasnosť“, takže sovětští komunisté havárii a její příčiny tajili, seč to šlo. Šlo to však jen pár dnů, radioaktivita železnou oponu ani rozkazy KGB (a u nás StB) nerespektovala. Jen účastníci Závodu míru startujícího v nedalekém Kyjevě se museli tvářit, že se nic neděje a šlapat do pedálů.
V následném procesu byli potrestáni inženýři z vedení elektrárny. Operátoři trestu unikli, zemřeli na následky nemoci z ozáření mnohem dřív, než začal. Ti nejpodstatnější viníci, ajatolláhové sovětského jaderného průmyslu, kteří věděli o konstrukční vadě a nebezpečí výbuchu přehlíželi jako nepravděpodobné, zůstali nepotrestáni. Všechno to líčí vzrušující kniha anglického autora Adama Higginbothama „Půlnoc v Černobylu“, jejímž překladem jsme se ženou strávili poslední půlrok. Právě vychází, vřele doporučuju.
Metaforicky vzato však trestu neunikl celý Sovětský svaz. Alespoň Michail Gorbačov to tak viděl a v roce 20. výročí výbuchu napsal, že právě černobylská katastrofa definitivně podrazila komunistickému impériu obě nohy.
|
V druhém plánu pak byl potrestán dokonce celý svět. Jaderné energetice, perspektivnímu zdroji relativně levné a bezpečné energie, podrazil Černobyl jednu nohu a havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima I v roce 2011 (po extrémním zemětřesení a tsunami) druhou nohu. Výstavba i vývoj se téměř zastavily, stejně jako se výrazně zpomalily experimenty s jadernou fúzí. Svět je tak nadále rukojmím producentů fosilních paliv a ropovody zůstávají jeho tepnami.
Přitom kombinace jaderné energie a obnovitelných zdrojů by byla tím nejrozumnějším únikem z fosilních tenat. Je však prostoduché svalovat vinu jen na zelené aktivisty připoutané k Temelínu a přilepené na dálnici. To strach většinové populace a jí volených politiků rozhodoval, bez řetězů i lepidel.