České tanečky kolem jádra pokračují. Stavba elektrárny se odkládá, prý se ale nic neděje

Korejci se na cestě do Česka dozvěděli, že podpis smlouvy zablokoval soud. Vedení společnosti ČEZ, která se na projektu měla podílet, zuří, a vláda, která za projektem stojí, má z ostudy kabát. Při pohledu do historie to není nic až tak překvapivého.

Něco podobného už tu jednou bylo. Před více než deseti lety to vypadalo, že se bude dostavovat jaderná elektrárna Temelín. Všichni to měli za téměř hotovou věc nebo se tak aspoň tvářili, a ze stavby tehdy taky sešlo. Pravda, z jiných příčin než nyní.

Tehdy prostě nevycházela ekonomická kalkulace a ČEZ, který měl nové jaderné bloky v Temelíně stavět, do něčeho takového, na čemž mohl taky prodělat kabát, zrovna chuť neměl. Nyní se tohle vyřešilo. Záruky toho, že nové jaderné bloky v Dukovanech budou výdělečné, převzal stát. Jinak řečeno, stát měl financovat stavbu a dát záruky odběru elektřiny. To už je pro ČEZ zajímavé. Jenže tentokrát do toho hodil vidle soud.

Co bude za deset, dvacet let?

Přesněji řečeno, soud na základě stížnosti neúspěšného uchazeče o dostavbu, francouzské firmy EDF, rozhodl o tom, že do soudního rozhodnutí bude podpis smlouvy s KHNP odložen. Francouzská EDF chtěla Dukovany stavět sama místo Korejců, a teď tvrdí, že soutěž o dostavbu nebyla fér. Navíc si stěžuje, že Korejci dostávají od své vlády dotace, což je nefér a nelegální. Takže je tu šetření na evropské úrovni.

ČEZ, vláda a nakonec i Korejci se tváří, že vše je OK a jde jen o malé zdržení. KHNP dokonce podepsala s českými firmami první smlouvu o spolupráci při stavbě elektrárny. Soud ale může dopadnout všelijak. A i pokud dopadne ve prospěch KHNP, je otázkou, zda řízení nebude trvat tak dlouho, že se změní podmínky a Češi už nebudou mít o korejské jaderné bloky zájem.

Rentabilita výstavby jaderné elektrárny je velkou otázkou. Teoreticky má být sice první blok hotov v roce 2036, ale to je jen taková ideální a nereálná představa. Soud a hlavně rozhodování u Evropské komise může start výstavby a tedy i zprovoznění elektrárny posunout o léta. Navíc stavby jaderných elektráren se obvykle dost protáhnou. O desetiletí. Jedno či dvě. Jak bude vypadat trh s elektřinou za dvacet či třicet let, to nikdo neví.

Navíc pokud bude v síti opravdu hodně obnovitelných zdrojů, potřebujeme je doplnit něčím, co může snadno a rychle zvyšovat a snižovat svůj výkon. Nejlépe mezi maximem a nulou. Jaderné elektrárny tohle zrovna neumí, mají tak 10–15procentní rychlou regulaci svého výkonu.

Samozřejmě, pokud bude stavbu a odběr proudu fakticky platit stát, bude jaderná elektrárna dobrým byznysem. I kdyby se třeba nikdy neměla uvést do provozu nebo vyráběla nesmyslně draho.

Jenže je tu háček. K financování jaderné elektrárny a zapojení Korejců se zavázala tahle politická garnitura. Ta další se na to může dívat úplně jinak, a pokud se podpis smluv protáhne třeba o deset let, mohou cuknout nakonec i Korejci. Prostě může to dopadnout stejně, jako dopadla plánovaná dostavba Temelína. Historie tady varuje.