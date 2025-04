Dostavba Dukovan je na správné cestě. Jižní Korea a KHNP jsou spolehlivými partnery

KHNP se na projekt dlouhodobě připravuje, systematicky buduje vztahy s českými firmami a plní své závazky podle jasně stanoveného harmonogramu. Projekt Dukovany se těší podpoře napříč jihokorejským politickým spektrem.

Na zapojení českých firem KHNP nerezignovala

Abychom mohli spravedlivě posoudit zapojení českého průmyslu do dostavby Dukovan, je důležité podívat se na širší časový rámec celého projektu. Podpis EPC kontraktu je plánován na první pololetí tohoto roku. Samotná stavba však začne až v roce 2029 a hotovo má být za dalších deset let.

Alois Míka Seniorní energetický expert ČSOB Advisory a poradce KHNP Vystudoval mezinárodní obchod na VŠE v Praze

V oblasti energetiky a byznysu se pohybuje přes 30 let. Vedl řadu projektů v jaderné energetice, elektroenergetice, plynárenství a v oblasti zpracování ropy.

Od roku 2021 působí jako poradce společnosti KHNP

Nesmírně rozsáhlá zakázka, jako je tato, probíhá v jasně stanovených fázích, které určují, kdy a jak mohou jednotliví dodavatelé vstupovat do procesu. Je zcela zásadní, aby proběhla v požadovaném čase a požadovaném rozpočtovém rámci. Korejská strana má dokonale propracovaný systém řízení výstavby jaderné elektrárny, a právě to je zárukou úspěšné realizace projektu. Tento systém nelze měnit a rozbourat.

KHNP pracuje na navazování vztahů s potenciálními dodavateli od roku 2016. To dokazuje počet podepsaných memorand, kterých je nyní okolo devadesáti. Nicméně zasmluvnit subdodávky na celý čtrnáctiletý projekt před podpisem kontraktu není možné.

KHNP vyhrála transparentní výběrové řízení s velmi tvrdými podmínkami. Jako EPC dodavatel (dodavatel projektu na klíč) se KHNP zavázala k tomu, že bude sama ručit za včasné a kvalitní provedení zakázky. Nese proto velkou odpovědnost a musí si pečlivě a ve správný čas vybírat takové dodavatele, kteří budou splňovat ty nejvyšší požadavky.

V současné fázi probíhá jednání mezi oběma stranami o tom, jakou část lokalizace bude KHNP schopná potvrdit již nyní. Výsledek zatím neznáme, ale hovoří se o podílu 30 procent.

V souvislosti s tím se v médiích a na sociálních sítích často setkávám s kritikou, že KHNP slibovala 60 procent zapojení českého průmyslu, ale tento slib nedodrží. KHNP se skutečně přihlásila k cíli 60 procent, ale to neznamená, že musí být celý objem těchto dodávek zajištěn ještě před podpisem kontraktu. Již nyní chce KHNP vyjasnit něco mezi třetinou a polovinou slibovaného zapojení českých firem. Na zbytek pak bude mít celých 14 let, během kterých budou průběžně spouštěna transparentní výběrová řízení pro jednotlivé subdodávky.

Zkušenost, kterou konkurence nemá

Je třeba si uvědomit zcela zásadní věc. Dokončení projektu v požadovaném čase a v požadovaném rozpočtu spolu se zajištěním špičkové kvality tohoto jaderného zdroje má rozhodující dopad na nákladovou cenu vyrobené elektřiny.

Nikdo dnes – a navíc s ohledem na současný turbulentní vývoj – neví, jak bude vypadat trh s elektřinou v létech 2037-2039, kdy se budou oba nové bloky uvádět do provozu. Ale nákladová cena vyrobené elektřiny bude vždy velmi důležitým faktorem. Bude důležitým faktorem pro celou Českou republiku. Bude důležitým faktorem nejenom pro tu část průmyslu účastnící se projektu, ale pro celý průmysl, pro celou ekonomiku a pro obyvatelstvo. Zcela zásadně tak přispěje k energetické bezpečnosti, a tedy i celkové bezpečnosti této země, což je nový imperativ naší existence. Kdo toto nechápe, zahrává si s budoucností této země.

KHNP musí dostát nárokům na kvalitu i včasné dokončení, takže nemůže rozdávat zakázky jen tak. KHNP znovu a znovu opakuje, že základem budou férová a transparentní výběrová řízení, která zajistí vysoce konkurenční prostředí. Zároveň ale slibuje výraznou organizační podporu pro české uchazeče. Schopné české firmy, které o to budou stát, tak mají velmi dobrou výchozí pozici k tomu, aby kontrakty získaly. Vzhledem k úrovni našeho průmyslu se neobávám, že by tímto způsobem nakonec nebylo slíbené úrovně lokalizace dosaženo. Pokud mají české firmy ambice obstát v tvrdém souboji na všech svých exportních trzích, musí mít i ambice obstát v tomto projektu v ČR.

Na rozdíl od našich konkurentů KHNP postupně vybudovala 36 velkých bloků v Koreji a v zahraničí za 50 let. S nadsázkou lze tedy říci, že neuplynul ani jeden den za posledních 50 let, kdy by KHNP neprováděla nějakou činnost související se stavbou jaderných bloků. To je zkušenost, kterou naše konkurence nemá, ale KHNP ano.

Politická shoda na podpoře Dukovan

V noci z 3. na 4. prosince 2024 vyhlásil korejský prezident Jun Sok-jol, který je velkým podporovatelem jaderné energetiky, v zemi stanné právo, které ale po šesti hodinách zrušil. Jihokorejský parlament veden opozicí potom 14. prosince 2024 prosadil ústavní žalobu (impeachment) na prezidenta a Ústavní soud 4. 4. 2025 odvolal prezidenta z funkce. Vládu tak nadále vede předseda vlády a úřadující prezident Han Tok-su. Tento proces v současné době probíhá.

Jakkoli však politická situace v Jižní Koreji byla a do určité míry stále je komplikovaná, nemůžu souhlasit s negativními prognózami, které se v této souvislosti objevují. Je až úsměvné, jak se někteří energetičtí experti či ekonomové pouštějí do hlubokých geopolitických úvah, co že je vlastně všechno špatně na politickém vývoji v Jižní Koreji.

První z nich tvrdí, že událost svědčí o nestabilitě a nevyspělosti korejské demokracie, která představuje hrozbu v souvislosti s Dukovany i širší spoluprací s touto zemí do budoucna. Na celou věc se však lze dívat i opačně. Ano, v Jižní Koreji propukla politická krize. Je ale nutné říct i druhou část, a totiž to, že ji jihokorejské instituce ustály a situace se rychle uklidnila, a to bez jediné oběti na životech. Korejci se ihned večer shromáždili kolem budovy parlamentu, aby dali najevo, že trvají na demokratickém řešení situace.

Vzhledem k nedávnému odvolání prezidenta musí být do 60 dnů uspořádány nové prezidentské volby, jež jsou naplánovány na 3. června 2025. V té době bude tedy mít Jižní Korea nového prezidenta. Takže pokud rychlé, nenásilné a zákonné vyřešení této potenciálně závažné situace na něco ukazuje, pak je to odolnost korejské demokracie a jejích institucí.

Korejská demokracie je označována jako demokracie „třetí vlny“ (S. P. Huntington) spolu například s demokracií Česka. Demokracie přišla do Jižní Koreje a tehdejšího Československa ve stejnou dobu. Jsme na tom tedy podobně, a navíc můžeme jen spekulovat, jak by vypadal náš demokratický pořádek bez účasti v Evropské unii.

Zadruhé můžeme slýchat, že opoziční Demokratická strana Koreje se staví proti jaderné energii a nepodporuje angažmá v Česku. KHNP však opakovaně prohlašuje, že politická situace v Jižní Koreji dostavbu Dukovan neovlivní, protože projekt má podporu jak vládní, tak opoziční strany. Nemusíme se ale spoléhat pouze na její slovo. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) během své únorové návštěvy Koreje jednal nejen se zástupci vlády, ale i s představiteli opoziční Demokratické strany. Tato jednání ho přesvědčila o tom, že projekt má plnou podporu napříč politickým spektrem. Stejný závěr přinesla i návštěva členů korejského parlamentu skládající se ze zástupců vládnoucí i opoziční strany v Česku v únoru 2025.

Jihokorejský parlament pod vedením opoziční Demokratické strany schválil na konci února 2025 aktualizaci korejské „státní energetické koncepce“ (11th Basic Electric Power Supply and Demand Plan). Tato jejich energetická koncepce platí vždy na 15 let a je aktualizována na rozdíl od nás každé dva roky. Tato poslední verze potvrzuje stavbu a provoz pěti velkých jaderných bloků, které jsou již naplánovány, a výstavbu dalších dvou velkých bloků o celkové kapacitě 2800 MW do roku 2038. Kromě toho tento plán předpokládá výstavbu malých modulárních reaktorů (SMR) o celkové kapacitě 700 MW opět do roku 2038. To je ta nejlepší odpověď na otázku, jak se Jižní Korea staví k dalšímu rozvoji jaderné energetiky.

Dukovany jsou pro KHNP i pro celou Jižní Koreu obrovskou příležitostí, jak dokázat postavit v Evropě velké jaderné bloky v dohodnutém čase a rozpočtu. To je v brutálním protikladu s evropskou praxí, kde předražení ve stovkách procent a prodloužení i o více než 10 let se stalo standardem. Ale ne korejským standardem! Pro Koreu tak nejde jen o jeden projekt, ale o strategickou investici do budoucnosti, kde úspěch znamená nové možnosti v Evropě i jinde ve světě. Máme tedy všechny důvody věřit, že Jižní Korea a KHNP jsou spolehlivými partnery, kteří své závazky vůči Česku splní.