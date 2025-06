S dostavbou Dukovan je zatím nejspokojenější americký Westinghouse

Vítězná korejská KHNP sice Česku nabídla nejlevnější variantu, nicméně stojí za ní původní americká technologie, kterou si Korejci upravili, ale neměli ji využívat jinde než u sebe doma. Poté co před pár lety získala KHNP kontrakt ve Spojených arabských emirátech, museli Američanům za použití technologie zaplatit.

A ukazuje se, že stejně tak budou – i přes předchozí vyřazení – Američané profitovat i z českého projektu (tedy pokud dojde k jeho podpisu a rozjede se realizace, proti čemuž mohutně protestují a bojují na několika frontách Francouzi). Zapojení Westinghousu již oficiálně ohlásil v rozhovoru pro ČRo1 Radiožurnál viceprezident KHNP pro dukovanský projekt Harry Chang. Podle dřívější zprávy jihokorejského listu Maeil Business Newspaper získají Američané zakázky v hodnotě 800 milionů dolarů.

Drahý byznysový mír

Již lednové urovnání sporu o licenci muselo vyjít Korejce draho, hovoří se o 150 milionech dolarů za každý projekt. Kromě samotného urovnání sporu totiž zároveň postupně vyklidili jaderné pole v celé Evropě, když opustili tendry na výstavbu ve Švédsku, Slovinsku a Nizozemsku. Zde zůstávají ve hře Francouzi, resp. jejich EDF a právě Westinghouse. Ten má navíc od konce letošního dubna podepsaný kontrakt v Polsku až na tři jaderné bloky. Poláci přitom budou chtějí budovat další jaderné zdroje, kde ale hledají takového partnera, který bude ochoten do výstavby také zainvestovat.

Ale zpět k Česku, které může být důvodem americké spokojenosti. Podle viceprezidenta KHNP Changa bude zapojení Westinghouse podobné jako v Emirátech. Zde ale podle odborníků získali Američané údajně přes 50 procent z celkového výnosu, neboť „černou práci“ nechali Korejcům a sami dodávali konzultační práce, software nebo systémy kontroly a řízení. Tedy vše záležitosti s vyšší přidanou hodnotou (rozuměj – co nese víc peněz).

Chang ve zmíněném rozhovoru pro Český rozhlas nicméně zdůrazňuje, že se dostane i na české firmy, pro něž korejsko-americká spolupráce může být šancí na další zakázky do budoucna. Ale perspektiva na českém zapojení do výstavby dalšího jádra u nás se čím dál více scvrkává. Navzdory ujišťování politiků, že se není čeho obávat.

Bezmála na měsíc ale osud dostavby Dukovan zbrzdil soud, který na žádost EDF vydal předběžné opatření, což zamezilo plánovanému podpisu. Nejvyšší správní soud (NSS) však nakonec předběžné opatření zrušil. Jen pár hodin poté společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má právě na starosti jaderný tendr, podepsala s korejskou firmou KHNP finální smlouvy k výstavbě dvou jaderných bloků. Raději hned, než by mohlo dojít k fiasku jako před měsícem, kdy do Prahy mířila jihokorejská delegace ke slavnostnímu podpisu, který se ale právě kvůli soudu nekonal.

Čeká se na Brusel

Smlouva je tedy uzavřena, ještě si počkáme na Krajský soud v Brně, který by měl 25. června projednávat žalobu EDF proti rozhodnutí antimonopolního úřadu (ÚOHS), který zamítl její námitky k jadernému tendru na nové bloky. Podle vyjádření NSS se však i tato žaloba „jeví jako nedůvodná“. Zdá se tedy, že překážky pro dostavbu v Česku padly.

Ve hře tak zůstává možná brzda ze strany Bruselu, kde EDF žádá u Evropské komise přezkoumání tendru kvůli možné státní podpoře KHNP. Otázkou je, zdali a případně kdy se tak stane. Každopádně v tuto chvíli jsou Češi a Jihokorejci (včetně Američanů) spokojeni.

Autor je šéfredaktorem ekonomického online magazínu Peak.cz