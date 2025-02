Dukovany. Proč není dohoda Jihokorejců s Američany dobrou zprávou pro český průmysl

Na první, letmý pohled se tedy vskutku zdá, že zásadní překážka padla, jak praví ministr průmyslu. Jenže detailnější pohled odhaluje souvislosti, jež napovídají, že překážka nepadla, dokonce spíše naopak.

Přesné znění dohody mezi jihokorejskou stranou a společností Westinghouse není známé, leč lze předpokládat, že Američané se nedali „jen tak“, ba že jihokorejská strana se musela uchýlit k význačným ústupkům.

Snížení šancí českých dodavatelů

Součástí dohody dosti pravděpodobně je to, že se Američané budou v projektech Jihokorejců intenzivně angažovat, a to včetně výstavby dukovanských bloků. Ostatně jadernou elektrárnu Baráka ve Spojených arabských emirátech sice primárně stavěl KHNP, ale Westinghouse se na projektu zásadně podílel. Proč na tuto spolupráci nenavázat i v Dukovanech, když se nyní navíc oba podniky nadobro udobřily?

Víme alespoň to, že dohoda připravuje půdu „pro budoucí vzájemnou spolupráci obou stran při celosvětovém rozvoji jaderné energetiky“, jak k urovnání sporu uvedl Westinghouse. Účast americké firmy na výstavbě Dukovan ovšem dále sníží šanci, že se na projektu budou čeští dodavatelé podílet alespoň z 60 procent. Tento podíl sice Jihokorejci původně slíbili a operovali s ním během tendru, ve smlouvě mezi nimi a českou stranou, jež by měla být uzavřena letos na jaře, však explicitně uveden být nemá.

Zároveň existují četné indicie, že v rámci dohody Jihokorejců s Westinghousem si obě strany celosvětový trh jaksi „rozparcelovaly“. KHNP se koncem letošního ledna stáhla z tendru na výstavbu nových jaderných bloků elektrárny ve slovinském Kršku.

Ve hře tak zůstávají již jen francouzská EDF a právě Westinghouse. Jen o měsíc dříve, v prosinci 2024, KHNP vycouvala ze zapojení do tendru na výstavbu nových jaderných bloků elektrárny Ringhals ve Švédsku. Zbylí uchazeči jsou stejní jako ve slovinském případě: EDF a Westinghouse.

Jihokorejci se tedy mohou z evropských projektů stahovat, aby zvýšili šance Westinghousu, jemuž by pak dělali subdodavatele. Mimoevropské, například asijské projekty budou rozvíjet dále.

V technologické izolaci

Pokud je právě toto „rozparcelování“ součástí zmíněné dohody jihokorejské a americké strany, značí to, že Dukovany by mohly zůstat v Evropě ojedinělým projektem v jihokorejské režii. Jihokorejská jaderná technologie by tak byla na starém kontinentu uplatněna právě jenom a pouze v Česku.

Nové dukovanské bloky by se tudíž z technologického hlediska ocitly v Evropě v určité izolaci. Což je ovšem špatná zpráva pro český průmysl. Pokud totiž Jihokorejci ostatní evropské projekty přepouštějí jiným, čeští dodavatelé si musí nechat zajít chuť, že by se mohli podílet nejen na výstavbě nových dukovanských bloků, ale i dalších evropských projektů v podání KHNP.

S jedinou evropskou sadou nových bloků, tou dukovanskou, si navíc tím spíše Jihokorejci vystačí sami, aniž by zásadněji zapouštěli na starém kontinentu kořeny a vytvářeli tu robustní dodavatelský řetězec. Což dále snižuje šanci, že český průmysl dosáhne na zmiňovaných slibovaných 60 procent zapojení do realizace nových bloků Dukovan.

Hrozí, že český průmysl, samozřejmě včetně toho jaderného, nebude moci rozvíjet své know-how při realizaci dalších evropských projektů v jihokorejské režii. Takže v dlouhodobém výhledu bude know-how českých jaderných dodavatelů upadat, což v budoucnu prodraží údržbu a opravy existujících jaderných zařízení v ČR, neboť je budou muset uskutečňovat zahraniční specialisté.

Sečteno, podtrženo, Česko zaplatí stovky miliard korun za nové dukovanské bloky, aniž by takto vynaložené prostředky měly uspokojivý multiplikační efekt v rámci tuzemského průmyslu.