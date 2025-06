Česko-slovenský atomový park stárne. Slovenský náskok chtějí Češi dotáhnout

Česko a Slovensko pojí nejen 75 let společného státu, ale také éra, kdy se v nich začala psát historie jaderných elektráren. Oba státy navíc s elektřinou získanou štěpením atomu počítají v poměrně velkém měřítku. Oběma zemím ale postupně zestárly (a zastaraly) reaktory, které své první megawatthodiny dodaly do sítě před 40 a více lety.

Slováci měli jaderný výkop

Anna Šuhajdová.

Je to možná paradoxní, ale Slovensko bylo první, kde se v rámci tehdejší federální republiky začal stavět první atomový reaktor. Práce na budování započaly v prosinci roku 1976, kdy byl položen pomyslný základní kámen hned dvěma reaktorům.

Jednalo se o typ VVER V-213 s instalovanou kapacitou 466 megawattů, a oba reaktory rostly (a vyrostly) v katastru obce Jaslovské Bohunice v okrese Trnava. První reaktor byl připojen k elektrické soustavě v srpnu roku 1984, rok po něm následovalo připojení i reaktoru druhého.

Ale ještě před jejich spuštěním začala výstavba dalších dvou jaderných reaktorů stejného typu. A to v říjnu 1983 s kapacitou 408 megawattů (celkově tedy 816 megawattů). Místem výstavby tentokrát byla zvolena obec Mochovce v okrese Levice, která ovšem právě kvůli budování atomové elektrárny zanikla a její obyvatelstvo bylo přesídleno. Reaktory byly připojeny k síti v letech 1998 a 1999.

Dvě třetiny ze štěpení atomu

Zatím poslední jaderná „vzepětí“ na Slovensku nastala na počátku roku 1987 opět v Mochovcích. Také tentokrát měl vzniknout reaktor typu VVER V-213, ovšem s kapacitou 440 megawattů. Jeho výstavba byla ale přerušena v březnu 1993, aby došlo k pokračování v červnu 2009. Poslední atomový reaktor na Slovensku tak začal dodávat elektřinu v lednu 2023.

Slovenská jaderná energetika tvoří poměrně významnou část v rámci energetického mixu. Podílí se z více než 27 procent na celkových dodávkách energie a z necelých 62 procent na celkových dodávkách elektřiny. Z tohoto pohledu tak jsou atomové elektrárny pro Slovensko mnohem důležitějším zdrojem než pro Českou republiku.

V Česku se totiž jádro na celkových dodávkách energie podílí jen z jedné pětiny a na produkci elektřiny z necelých dvou pětin. Česko na rozdíl od Slovenska mnohem více spoléhá na elektřinu i energii jako celek z uhlí.

Česko řeší jádro ještě složitěji

Do budoucna ale bude i pro Českou republiku jaderná energetika naprosto klíčová. Ať už kvůli dekarbonizačním závazkům, nebo kvůli nastupující elektromobilitě. A také Česko má svou jadernou energetiku relativně starou.

První reaktory se začaly budovat u jihomoravské obce Dukovany. A to v průběhu roku 1979, kdy odstartovala výstavba hned čtyř kusů, každý o výkonu 510 megawattů. Elektřinu do sítě začaly dodávat v letech 1985 až 1987.

Ještě v únoru 1987 byla zahájena výstavba dalších dvou jaderných reaktorů (každý o kapacitě 1086 megawattů), tentokrát poblíž obce Temelín v Jihočeském kraji. Dokončení se jaderná elektrárna v Temelíně dočkala v letech 2000 a 2002. Od té doby se o případné další výstavbě atomových reaktorů v Česku víceméně jenom uvažuje, případně řeční.

Tendr, netendr, tendr, a podpis smlouvy s Korejci

Změna nastala v roce 2009, kdy energetická skupina ČEZ (tedy nikoli stát, respektive vláda) vyhlásila výběrové řízení na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín. Do soutěže se přihlásili tři zájemci: americký Westinghouse, česko-ruské Konsorcium MIR.1200 a francouzská Areva, jejíž nabídka ale byla z tendru vyloučena pro nesplnění podmínek.

V únoru 2011 tehdejší vláda premiéra Petra Nečase (ODS) schválila kroky nutné k dostavbě temelínské elektrárny, mezi něž patřila investice do přenosové soustavy nebo posílení činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V lednu 2013 vydalo ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko ke stavbě dvou nových bloků v temelínské elektrárně. Dílo mělo být dokončeno v roce 2025, jenže v dubnu 2014 bylo výběrové řízení zrušeno kvůli tomu, že vládní kabinet pod vedením Bohuslava Sobotky (Socdem) nechtěl projektu poskytnout požadované záruky pro návratnost investice - především garance výkupní ceny elektřiny.

Po nástupu vlády Petra Fialy (ODS) se však „jaderné ledy“ opět začaly hýbat. V roce 2022 byl vyhlášen tendr na výstavbu nových jaderných bloků, ale v Dukovanech. Fialův kabinet z uchazečů vybral korejskou skupinu KHNP. Podpis smlouvy byl ovšem pozdržen předběžným soudním opatřením z popudu podání žaloby neúspěšným uchazečem, francouzskou energetickou skupinou EDF. Ve středu 4. června však Nejvyšší správní soud konstatoval, že žaloba neměla opodstatnění, a tak český stát smlouvu s Korejci o dodání stavby dukovanských reaktorů podepsal.

Vyrůst mají dva bloky, každý o výkonu 1150 megawattů. Stavět se má začít v roce 2029, první blok má být dokončen v roce 2036. Celková suma za oba bloky by neměla překročit 407 miliard korun. Investice bude nejspíše financována půjčkou od státu, kterou mu společnost EDU II (s 80% podílem státu a 20% ČEZ) začne splácet, jakmile bude do sítě dodávat elektřinu. Podíl jádra na výrobě elektřiny v Česku se má zvýšit nad úroveň 50 procent. Česko se tak výrazně přiblíží podílu jádra na energetickém mixu, kterým v současnosti disponuje Slovensko.

Autorka je předsedkyní představenstva Capital Markets, o.c.p., a.s.