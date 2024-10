Česko mezi jádrem a banány. O tendru na Dukovany a „příliš dobré nabídce“ Korejců

Za půl roku, nejpozději 31. března 2025, má být uzavřena smlouva o dodávce jaderných reaktorů pro ČR mezi společností ČEZ a vítězem jaderného tendru, jihokorejskou státní firmou Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Rozhodla o tom vláda na doporučení firmy ČEZ 17. července. Oba zbývající soutěžící, americký Westinghouse a francouzská EDF, se snaží rozhodnutí ještě zvrátit odvoláními u českého antimonopolního úřadu a u Evropské komise.

Za snahou obou firem torpédovat rozhodnutí české vlády jsou byznysové zájmy a obavy ze vznikající konkurence Jihokorejců. Korejci se totiž stali příkladem novodobého jaderného úspěchu, když KHNP dokázala v Emirátech za devět let postavit a zprovoznit tři velké reaktory, letos zprovoznili poslední, 4. blok. A to v bezprecedentních pouštních podmínkách s nulovým inženýrským zázemím a bez jaderné historie. Dodrželi jak rozpočet, tak časový harmonogram.

Naopak americký Westinghouse má za sebou období s politicky 30 let motivovaným útlumem jaderné energetiky v USA i jinde v západním světě, jež v roce 2017 málem firmu dohnalo k bankrotu. Tehdy ji zachránilo, že od KHNP dostala asi desetiprocentní podíl z ceny výstavby čtyř reaktorů v Emirátech.

Nyní Westinghouse namítá, že ČEZ jako zadavatel postupoval mimo zákon na základě tzv. bezpečnostní výjimky. Očividně ale vyžaduje další platbu z realizace výstavby reaktorů v ČR za to, že kdysi prodal licenci na technologii do Jižní Koreje. Jihokorejský ministr energetiky An Dok-kun k tomu ostatně řekl: „Westinghouse využívá všechny právní taktiky a asi s tím neskončí, dokud se nespokojí s nějakou obchodní dohodou.“

Korejcům jde o hodně

Jaderná reference na Westinghouse přitom není moc dobrá. Se značným zpožděním dokončil dva nové reaktory v americkém státě Georgia. Budovaly se 10 let, dvojnásobek času proti plánu, a místo původních 14 cena vylétla na 34 miliard dolarů.

Pokud jde o francouzskou státní firmu EDF, také její dodávky jaderných bloků doma i v zahraničí se potýkají s obřím zpožděním i navýšením rozpočtů (Flamanville, Olkiluoto, Hinkley Point). Ovšem francouzský gigant si asi myslí, že má na očekávanou evropskou jadernou renesanci jakési přednostní právo. Úspěch nabídky Korejců v ČR proto Francouze doslova vyděsil.

EDF pak napadla rozhodnutí o výběru dodavatele a domáhá se, aby úřad konstatoval porušení zadávacích podmínek. „Domníváme se, že korejská nabídka byla příliš dobrá na to, aby byla pravdivá, a že uvedla českou vládu a ČEZ v omyl při jejím hodnocení,“ uvedl viceprezident EDF Vakis Ramany. Nyní dokonce francouzská firma podala na KHNP stížnost přímo u Evropské komise.

Co podle viceprezidenta EDF znamená „příliš dobrá nabídka“? Že Česko Korejcům nezaplatí takovou ziskovou marži, jakou by si představovala EDF? Že v nabídce není „vata“ pro obvyklá a francouzskými firmami tolerovaná zpoždění a vícenáklady? To je pro Česko snad špatně? Zapomněla snad už socialistickými dotacemi zdeformovaná francouzská (ale i česká) ekonomika, jak zdravě funguje konkurenční boj? Myslí si snad Francie, že je Česko banánová republika, jejíž vláda pod tlakem velké francouzské státní korporace změní své rozhodnutí v jaderném tendru?

Antimonopolní úřad ve správním řízení někdy rozhodne, ale ve svém verdiktu bude jistě brát zřetel na to, co prohlásil premiér Petr Fiala 17. července k výsledku jaderného tendru: „Preferovaným dodavatelem je jihokorejská společnost KHNP. Korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnoticích kritériích.“ KHNP podle vlády nabídl lepší cenu, větší garanci kontroly nákladů i harmonogramu projektu.

K tomu dodejme informaci z kruhů blízkých KHNP, že se firma hodlá ve smlouvě s ČEZ zavázat nejen k dodržení dohodnutého rozpočtu a spustit 5. blok v Dukovanech dle plánu do zkušebního provozu v roce 2036, ale také se pod sankcemi zaváže dodržet harmonogram a rozpočet dílčích etap (tzv. balíčků) výstavby elektrárny, což je krok, který prakticky přesouvá všechna rizika na dodavatele. Takové garance EDF nechtěla a asi ani nemohla poskytnout. Potvrdilo se, že vláda vybere takzvaný model 2+2. To znamená, že dva bloky budou vznikat v Dukovanech, a na rozhodnutí, zda se postaví později i dva bloky v Temelíně, bude mít vláda pět let.

Během zářijové státní návštěvy v Česku prezident Korejské republiky Jun Sok-jol řekl: „V době renesance jaderné energetiky se i Korejská republika připravuje k pronikání na globální trhy. Pro tento cíl je zcela zásadní, aby byl úspěšný projekt dostavby nových bloků v České republice. Domnívám se, že stejně tak bez úspěchu dokončení českého projektu nebude možné získat další jaderné projekty jinde. Prozatím se tedy budeme soustředit jen na Českou republiku a dělat všechno pro to, aby byl zdejší projekt stavby nových bloků úspěšný.“

Poslední dvě věty korejského prezidenta jsou zásadní: Jižní Korea udělá vše pro to, aby dva nové reaktory v Dukovanech – a věřme i v opci další dva v Temelíně – postavila se svou proslulou floskulí „on time and on budget“, tedy ve stanoveném termínu a za dohodnutý rozpočet (v tomto případě 200 miliard korun za jeden blok bez nákladů na financování). Protože jenom tak se Jižní Koreji otevře celý jaderný trh Evropy, což už ukázal zájem řady zemí nejen v EU, které si rozhodnutí české vlády ve prospěch KHNP velmi dobře všimly.

Autor je mluvčí spolku Realistická energetika a ekologie