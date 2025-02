Národ piva a jádra. Češi věří v atomovou energii nejvíc v EU, ale stejně právě v ní narážejí

Pro jistotu dodejme, že průzkum sice pořádá EU, ale zahrnuje do něj i postoje lidí z některých neunijních zemí (Británie, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko, Albánie, Bosna). Celkem je jich 34.

Projaderní Evropané, ale…

Asi nikoho nepřekvapí, že největšími fanoušky energie z jádra jsou podle průzkumu Češi. Pro je jich 77 procent (29 procent přičítá jaderné energii velmi kladný vliv, 48 procent pozitivní vliv). Český odpor k jaderné energii je zase nejnižší v EU. Vyjadřuje ho 17 procent tázaných (z toho jen tři procenta jako výrazný).

Dobře, s tím se tak nějak počítá. I mluvčí ČEZ Ladislav Kříž řekl, že od spuštění JE Temelín tato podpora u nás sílí. A když už byl v tom švunku, prohodil, že Češi měli blíže k technice než jiné národy už od Rakouska-Uherska.

Na tom něco může být. Připomeňme, že české firmy stavěly Viribus Unitis, vlajkovou loď rakousko-uherského námořnictva (výzbroj ze Škodovky, pancéřování z Vítkovic, elektroinstalace od Kolbena). Že i když Češi nemají moře, na válečných lodích či ponorkách sloužili – jako strojníci nebo dělostřelci – ve velkých počtech. Ale to je spíš taková legrácka. To podstatnější, co sděluje Eurobarometr, je jinde.

Co se týče EU jako celku a jejích obyvatel, nelze říci, že jsou protijaderně naladění. Jadernou energii podporuje 56 procent unijních Evropanů (proti ní je 35 procent). V Evropě nelze vést žádnou hranici západ – východ či sever – jih mezi fanoušky a odpůrci jaderné energie.

Pro ilustraci. Největší přízni obyvatel se jaderná energie těší v Česku, Finsku, Polsku a Francii. Největší odpor vyvolává v Rakousku a Srbsku, mírný odpor v Německu a Řecku. Lze to nějak zobecnit? Vypovídá to o něčem širším? Třeba o rozdílech mezi starými a novými členy (respektive nečleny) EU? Těžko, že.

Tu setrvačnost zatím nelze překonat

Ale může to vypovídat o jisté setrvačnosti některých zemí. Přesněji o setrvačnosti vlád, které stojí v čele boje proti atomu, zatímco jejich občané zdaleka tak radikální nejsou. Jak asi tušíte, řeč je o Německu.

Za poslední čtvrtstoletí se všechny německé vlády vymezovaly vůči jaderné energii. Ačkoliv Zelení se podíleli na spolkové vládě jen dvakrát, jejich protijaderná ideologie (“vystoupení z atomu“) ovládla zemi i její establishment. Německý odpor vůči jádru získal až umanuté rysy. Poslední jaderné elektrárny byly odpojeny v roce 2023, v době, kdy naplno běžela válka na Ukrajině a celá Evropa se strachovala o energii.

Jak to vypadá dnes podle Eurobarometru? Za poslední tři roky, od začátku války na Ukrajině sympatie vůči jaderné energii mezi Němci narostly o 17 procentních bodů, odpor k ní klesl o 10 procentních bodů. Úhrnem. Přímý souboj odpůrců a fanoušků jaderné energie by tam stále vyhráli ti první, ale už jen nejtěsnějším poměrem 45:44 procentům.

Čekali byste, že se to promítne do politiky? Německé, ale i unijní, na kterou má Německo nemalý vliv? Kdepak, v tomto smyslu funguje německá setrvačnost či nepolitická politika. Připomeňme heslo Angely Merkelové „to nemá alternativu“, rozuměj: o tom se nediskutuje.

Dukovany podle větru a slunce

Ale pozor, to není jen abstraktní či rétorické téma. Stačí si vzít u nás tak sledovanou věc, jako je rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Když projekt loni procházel notifikací v Evropské komisi, celá dokumentace nebyla zveřejněna. Ale z toho, co proniklo do tiskové zprávy či do médií, se rýsují pozoruhodné podmínky stanovené unijním rozhodováním.

Například. Rozšířená JE Dukovany má prý dodávat energii v závislosti na výkyvech energie produkované obnovitelnými zdroji. Rozuměj: v závislosti na tom, zda Německo produkuje zrovna přebytek, či zrovna nedostatek elektřiny. Zda zrovna fouká silný vítr a svítí slunce. Ale to je postup zcela proti smyslu a účelu jaderných elektráren. Ty, aby byly účinné a rentabilní, musí vyrábět proud kontinuálně, bez výkyvů.

Takže pozor. Čtete-li v seriózním průzkumu, že 56 procent Evropanů teď podporuje jadernou energii, neznamená to, že se tím postojem řídí jejich politické či výkonné reprezentace. Mají stále dost nástrojů, jak jaderné energii házet klacky pod nohy.