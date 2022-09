Také Gideon Rachman, zahraničněpolitický komentátor Financial Times, varuje před ignorováním Putinových hrozeb. Dostali jsme se podle něj do bodu, ve který západní politici doufali a kterého se zároveň děsili. Když se Američané rozhodli zásobovat Ukrajinu střelami, které změnily průběh války, byli si vědomi, že z povahy věci vyplývá, že čím více se Ukrajincům bude dařit na bojišti, o to více bude situace nebezpečnější.