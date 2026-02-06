Děsí vás jaderné zbraně bez dohody? Václav Havel kdysi vysvětlil, proč nás až tak neděsí

Pohnula dokonce s Dmitrijem Medveděvem, místopředsedou bezpečnostní rady a bývalým prezidentem Ruska. Tím prezidentem, který spolu s Barackem Obamou dohodu Nový START v Praze v dubnu 2010 podepsal. Pak se Medveděv posunul jinam. Do role „šílence“ (podle „teorie šílence“), jenž v médiích vyhrožuje vším možným, i jadernými údery proti zemím Západu či použitím taktických jaderných zbraní na Ukrajině. Nyní vystupuje jako racionální, uvážlivý muž: „Nechci říkat, že začne jaderná válka, ale každého by to mělo znepokojit,“ prohlásil k vypršení dohody Nový START.
A přece to u nás skoro nikoho ze židle nezdvihá. Dokonce ani webové diskutéry. Web iDNES připojil ke zpravodajskému textu anketu s otázkou: „Znepokojuje vás vypršení smlouvy Nový START?“ Odpovědělo jen asi tisíc lidí, což je na webovou anketu málo. A dvě třetiny z nich se nové situace neděsí.
Upřímně, není to překvapivý výsledek. Ale můžeme zauvažovat o příčinách.
Není to odpor k míru, ale k pyramidě lží
Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu zaujal kanadský premiér Mark Carney. Svou řeč narouboval na Havlovu esej Moc bezmocných (1978), na již klasický příměr o zelináři, jenž dává do výlohy loajální, leč prázdná politická hesla.
I uvažování o zdejší – netýká se to jen Česka, ale postkomunistické Evropy šířeji – ležérnosti vůči jaderné hrozbě lze dobře naroubovat na Havlovu esej. A sice na text Anatomie jedné zdrženlivosti (1985).
Havel psal o zdejší zdrženlivosti vůči mírovým aktivistům ze západní Evropy. Vůči těm, kteří protestovali proti chystanému a veřejně diskutovanému rozmístění amerických raket Pershing, ale jaksi jim nevadilo již hotové – a pro domácí publikum utajené – rozmístění sovětských raket SS-20 na území států Varšavské smlouvy včetně Československa.
„Slovo ‚mír‘ bylo v naší části světa zbaveno obsahu,“ líčil to Václav Havel v roce 1985. „V Československu už 37 let visí na všech možných i nemožných místech hesla jako ‚Buduj vlast, posílíš mír‘, ‚SSSR – záruka světového míru‘… Už 37 let je ‚boj za mír‘ neodmyslitelnou součástí ideologické fasády systému, v němž žijeme.“
Tím vůbec nebylo řečeno, že by tu někdo adoroval válku nebo si ošklivil mír. Autor kritizoval jen rituální užívání klišovitých a prázdných hesel: „Není to odpor k míru jako takovému. Je to odpor k té pyramidě lží, jejíž součástí to slovo je.“
Jaderné zbraně splnily svůj účel
Toto vše zdánlivě padlo na podzim 1989 s koncem komunismu a studené války. Ale ne úplně vše. Po dvě generace jsme tu žili v poměrech, kdy sice teoreticky hrozila zkáza světa jadernou válkou, ale skoro nikdo si ji vážně nepřipouštěl. Bránila tomu „doktrína vzájemně zaručeného zničení“. Kdo by vystřelil jadernou raketu jako první, musel počítat s tím, že sklidí stejný odvetný úder.
A fungovalo to. Ani ti největší ideologičtí „šílenci“ v čele jaderných států tyto rakety nikdy nepoužili. Ani Stalin, ani Mao Ce-tung, ani Kim Čong-un. Jaderné zbraně tak plní už 80 let – od svého prvního a posledního použití proti Hirošimě a Nagasaki – svůj účel. Slouží jako pojistka, kterou máte mít proto, abyste ji nepoužili.
Dvě generace Čechů a dalších obyvatel sféry vlivu Moskvy žily v podmínkách, kdy na sebe mířily rakety sovětské a americké. Ale ve skutečnosti se u nás těchto raket skoro nikdo nebál. Báli jsme se nesvobody ve vlastní zemi, všemoci komunistického státu, ba i prosté základní vojenské služby, což byl v praxi takový lepší kriminál. A na západní mírové aktivisty, kteří se primárně báli jaderných zbraní, jsme se dívali jako na Marťany.
Máme to ve své společenské DNA
Lze říci, že dvě generace života s touto zkušeností zanechaly v naší společenské DNA své stopy. Stopy, které přikrmují zdejší skepsi k ideologiím i věrozvěstům zářných zítřků i zdejší většinový odpor k hysterii.
Můžeme to snad shrnout i takto. Téma regulace jaderného arzenálu je pro nás – podobně jako rozmísťování raket SS-20 a Pershing před čtyřiceti lety – příliš vysoké a abstraktní, abychom ho mohli ovlivnit. Více nás „berou“ spíše drobnější věci, které jakž takž ovlivnit můžeme.
Je to prostě jeden ze zdrojů zdejší skepse. Skepse, která se netýká pouze regulace jaderných arzenálů, ale i směřování EU, idejí „superstátu“, „dvourychlostní Evropy“ či představ o roli morálního majáku, kterou by prý Evropa měla hrát.
Přiznejme si, že tato skepse je někdy přehnaná. Když šíří hlášky typu „stejně je to všechno na nic“ nebo „stejně rozhodují ti velcí a bohatí“, působí až otravně jako něco, co stále přikrmuje pasivitu. Ale máme-li ji ve své společenské DNA, musíme s ní nějak žít, že.