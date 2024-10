Rusko vysílá jaderný signál Západu, varuje ruský expert. Zdrženlivost Moskvy prý není neomezená

Lidovky.cz: Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že prohlášení Vladimira Putina ohledně jaderné doktríny Ruské federace je signálem pro Západ. Můžete mi prosím říct, co je to za signál?

Je to signál, že ruská zdrženlivost není neomezená. Rusko se dosud chovalo ohledně použití jaderných zbraní maximálně zdrženlivě. Maximálně, co Rusko udělalo, byla cvičení s nestrategickými taktickými jadernými zbraněmi, ale žádné další kroky Moskva nepodnikla.

Ano, na začátku zvláštní vojenské operace byly naše jaderné síly uvedeny do plné bojové pohotovosti. Ale to je během konfliktu normální.

Kolektivní Západ pochopil, že dodávkami zbraní dlouhého doletu, které ohrožují bezpečnostní zájmy Ruska, jeho vojenský a lidský potenciál, Ukrajině a povolením použití těchto zbraní na území Ruské federace Západ pro Ukrajinu překračuje linie. Západ se tím zapojuje do konfliktu.

Lidovky.cz: Koho máte na mysli tím kolektivním Západem?

Když v souvislosti s jadernými zbraněmi říkáme kolektivní Západ, tak to je širší pojem. A týká se i Česka. Česká republika sice nemá vlastní jaderné zbraně, ale jako člena Severoatlantické aliance se jí nepřímo týká jaderná problematika, stejně jako ostatních západních nejaderných států.

Severoatlantická aliance fakticky disponuje jaderným arzenálem. Tři členské státy Aliance mají jaderné zbraně: Spojené státy, Velká Británie a Francie. Ačkoliv Francie vždy říká, že její jaderný arzenál je nezávislý, ale na tom nezáleží. Francie je členem NATO.

Lidovky.cz: Přesto na Západě panuje přesvědčení, že Rusko blafuje, že neexistují žádné červené čáry a nevěří, že Rusko může použít jaderné zbraně. Jak se díváte na tyto pochybnosti, které se pravidelně objevují?

Souhlasím s vaší tezí, že na Západě mnozí věří, že Rusko jen straší jadernými zbraněmi. To nedělá primárně naše armáda, ale politologové jako Sergej Karaganov (vlivný kremelský politolog - pozn. redakce). Právě proto Putin hovořil o použití jaderných zbraní na zvláštním zasedání Bezpečnostní rady a ne třeba na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru.

Navíc o jaderných zbraních hovořil v době, kdy v New Yorku probíhá všeobecná rozprava Valného shromáždění OSN, které se účastní mnoho předních státníků a výrazná pozornost je věnována bezpečnostním otázkám včetně jaderných zbraní a válce na Ukrajině.

Putin tímto způsobem vysílá signál, že přehodnocujeme přístupy k jaderným zbraním od maximálně zdrženlivého k pouze zdrženlivému.

Nesnažíme se nikoho vyděsit jadernými zbraněmi, nesnažíme se nikomu přesně říkat, kdy je použijeme a kdy ne, popisujeme obecný rámec možného použití jaderných zbraní s přihlédnutím ke změně geopolitických podmínek, v níž se Rusko nachází. Ale zároveň si zachováváme odpovědnost a jaderné zbraně použijeme pouze v striktně definovaných situacích.

Lidovky.cz: Snižuje nyní Rusko práh pro použití jaderných zbraní?

Samozřejmě snižuje. Rusko to nějakou dobu nechtělo. Rusko se obecně snažilo neměnit svou vojenskou doktrínu v jaderné části, ale když bylo zřejmé, že země kolektivního Západu, včetně tří jaderných zemí NATO, pokračují v eskalaci, zintenzivňují eskalaci nebo zvažují možnost zintenzivnění eskalace, tak začalo zvažovat nové možnosti, které se na začátku ukrajinského konfliktu neplánovaly.

Lidovky.cz: Zkomplikovala se interpretace jaderné doktríny po únoru 2022, kdy se území Ruska rozšířilo o tak zvaná nová území (Doněck, Luhansk, část Chersonské oblasti a Záporoží - pozn. redakce), ale většina zemí toto rozšíření neuznává, včetně potenciálních i skutečných protivníků Ruska?

Existuje různá interpretace ruských hranic. V České republice nebo v jakémkoliv z jaderných států NATO, ve Spojených státech, Velké Británii či Francii, jsou hranice Ruska vnímány tak, jak byly před rokem 2014. To znamená bez Krymu, Doněcké a Luhanské lidové republiky, bez Záporožské a Chersonské.

Jsem ruský občan a když otevřu ruskou ústavu, tak tam najdu ústavně vymezené hranice, v nichž se zmíněné regiony nacházejí. Z pohledu Ruska to je naše území, i když v plném rozsahu není osvobozeno.

Když hovoříme o masivním nejaderném úderu, který by mohl provést Západ nebo spojenci Západu v alianci s jadernými státy NATO, který by mohl být proti Rusku veden vzdušnými prostředky, tak my v Rusku to vnímáme ve vztahu ke všem našim územím, které jsou uvedeny v ruské ústavě. Bylo prostě nespravedlivé a hrozné vůči občanům Ruska, kteří žijí na těchto územích, kdyby jim bylo dáno najevo, že se vláda bude jinak chovat v případě úderů na území, kde žijí. Bylo by to špatné a to se nestane.

Samozřejmě část ruského území se nachází přímo v bojové zóně, což zvyšuje rizika, včetně jaderných, to zkrátka popřít nelze.

Lidovky.cz: Byla podle vás v posledních letech taková situace, že Rusko mohlo použít jaderné zbraně, třeba taktické zbraně?

Podle mého názoru je přístup Ruské federace k jaderným zbraním papežštější než papež. Jsme zdrženlivější a opatrnější, než to od nás mnozí očekávali.

Vladimir Orlov (*1968) - zakladatel a ředitel vlivného ruského bezpečnostního think tanku PIR Centr - profesor Státního institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO) - expert na mezinárodní bezpečnost a ruskou zahraniční politiku, hlavní oblastí zájmů je nešíření jaderných zbraní - v roce 1994 založil vědecký časopis o nešíření zbraní hromadného ničení Jadernyj kontrol (Jaderná kontrola) - mezi lety 2015 až 2018 byl členem poradního orgánu pro odzbrojení Valného shromáždění OSN (ABDM) - v roce 1990 absolvoval Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě

Proto často panuje na Západě názor, že Rusko blafuje. Je to ale částečně i kvůli ruské maximální zdrženlivosti ohledně nasazení toho druhu zbraní, který je velmi silný, nachází se v bojeschopném stavu a připravený k použití, není třeba čekat na výrobu těchto zbraní.

Ptáte se ale, zda v minulých letech se během ukrajinského konfliktu chystalo použití jaderných zbraní nebo mohly být použity. A má odpověď je negativní.

Ruská federace, pokud vím, neplánovala použít jaderné zbraně ani na území Ukrajiny, ani proti jiným státům, protože to dosud nebylo vojensky nutné.

Problémy byly a jsou řešeny jinými konvenčními prostředky, které je většinou úspěšně řeší, i když část ruské společnosti je nyní mnohem náročnější vůči našemu vojenskému a politickému vedení.

Jsou slyšet hlasy, které požadují reagovat všemi prostředky. Zejména v souvislosti se situací v Kurské oblasti. Pro Rusko je to velmi citlivá záležitost. I v kontextu druhé světové války, neboť se v regionu odehrála významná bitva v Kurském oblouku. Kursk má proto svůj emocionální význam.

Taková poptávka v ruské společnosti je vysoká, protože lidé důvěřují našim jaderným zbraním a věří, že je možné použít všechny síly a prostředky k vyřešení konfliktu a následnému ukončení války.

Zatím ruské politické vedení, náš vrchní velitel a naše vojenské vedení, ruský generální štáb, pokud vím, takové úkoly nestanovili.

Lidovky.cz: Obávají se podle vašeho názoru Rusové jaderné války?

Každý má strach z jaderné války. Proto když jsem vám právě řekl, že významná část ruské společnosti požaduje, aby Rusko ukázalo své svaly, všechny své svaly, a nejen jejich část, a použilo jaderné zbraně, jde taková emoce ruku v ruce s tím, že jaderná válka je samozřejmě hrozná.

Ale přesto si myslím, že v ruské společnosti převládá nálada, že za účelem vyřešení konfliktu a ochrany Ruska před možnou agresí je někdy třeba použít všechny prostředky.

Otázkou je, zda použijete jaderné zbraně jen tak, nebo v nějakých velmi omezených případech. Přestože jsme se shodli, že práh pro použití jaderných zbraní byl snížen kvůli maximální agresivitě Západu, nehledě na to Rusko naznačuje, že jaderné zbraně budou použity ve velmi omezených případech.

Možná, že to je i signál společnosti: ano, slyšíme váš požadavek, vnímáme, že je potřeba mít různé plány s použitím jaderných zbraní, ale stále necháváme jaderné zbraně jako poslední možnost. A ne že zítra budeme chtít udělat show, tak použijeme jaderné zbraně.

Bylo by to nezodpovědné, pokud jde o jaderné zbraně, a vedení země, alespoň já to tak vnímám, projevuje maximální odpovědnost, ale tato odpovědnost by neměla být vnímána jako blaf nebo slabost.