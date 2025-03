Trump vytváří novou atomovou realitu. Svoji bombu teď bude chtít kdekdo a svět bude hrozivě nebezpečný

Nedávno vzbudilo rozruch, když se ozval polský premiér Donald Tusk s tím, že by si Polsko mohlo opatřit vlastní jaderné zbraně, protože by s nimi bylo bezpečnější. Jde o výsledek toho, že americký prezident Donald Trump svým vystupováním zpochybňuje americké spojenecké závazky uvnitř NATO. Prohlašuje, že pokud státy Aliance nebudou dost platit, nebude je bránit, ale přitom není úplně jasné, co je Trumpovo dost.

Byli byste rádi, pokud by Česko chránil francouzský jaderný deštník? celkem hlasů: 688 Ano 73 %(504 hlasů) Ne 25 %(170 hlasů) Nevím 2 %(14 hlasů)

Nehledě na to, že když agresivně prosazuje svoji zásadu Amerika na prvním místě, nezdá se, že by ji byl v případě Evropy ochoten opustit, a riskovat třeba zničení Washingtonu či New Yorku kvůli Rize, Vilniusu, Berlínu či Paříži. Zkrátka americká jaderná odstrašující síla přestává být hodnověrná a to vidí američtí spojenci i jejich nepřátelé.