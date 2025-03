Německo by si mělo opatřit jaderné zbraně a chránit Evropu

Proč Evropa potřebuje „jaderný deštník“? Protože potřebuje odstrašující sílu, která by ji chránila před jaderným či obřím konvenčním útokem. Evropské jaderné zbraně mají mít stejnou roli, jakou dosud zastávaly americké nukleární zbraně – být hrozbou, kvůli které si na Evropu každý ne dvakrát, ale tisíckrát rozmyslí zaútočit.

Mají odradit od útoku Rusko, ale také třeba Čínu, jadernou Severní Koreu či potenciálně jaderný Írán. Za útok totiž bude útočníkovi hrozit vlastní zničení. K tomu je potřeba nejen spousty jaderných zbraní, ale také jejich vhodné složení, umístnění a velitelská struktura pro jejich použití. Něco, co dosud poskytovaly Evropě Spojené státy.

Jak předejít jaderné apokalypse

Teď už ale není jisté, zda budou chtít jít USA kvůli Evropě do konfliktu, který by mohl zničit jejich vlastní území. Chování nového amerického prezidenta Donalda Trumpa znevěrohodnilo celou koncepci ochrany Evropy, která byla budována desetiletí. Ne každý věří, že Spojené státy se budou za Evropu „prát“. Evropané proto hledají náhradu.

Hledají ji o to usilovněji, že v případě nějakého příměří či míru mezi Ukrajinou a Ruskem budou možná jeho dodržování garantovat evropští vojáci. Kdyby nad sebou neměli „nukleární štít“, stačilo by, aby jaderné Rusko pohrozilo nukleárním útokem na Evropu – a to by Rusko udělat mohlo, protože by mu nehrozila pořádná odplata - a minimálně některé země by z Ukrajiny pak raději své vojáky stáhly a nechaly Kreml dělat si, co chce.

Kde ale nový deštník vzít? Jediné dvě země, které mají v Evropě jaderné zbraně, jsou Velká Británie a Francie, a jejich jaderné arzenály neposkytují dostatečné krytí ani evropským zemím na západ od Ukrajiny, ani případně vojákům na Ukrajině.

Jejich jaderné arzenály jsou dost malé. Celkově jde o nějakých pět set jaderných hlavic (přesné počty se liší podle toho, co se počítá), ale Rusko jich má téměř šest tisíc.

Evropské zásoby odpovídají čínskému jadernému arzenálu, ale ten je v mnohem lepším stavu. Británie se spoléhá v oblasti jaderných zbraní na americký systém Trident, který zastarává, a navíc několik nedávných testů britských raket selhalo. Britský jaderný systém je závislý na Američanech a integrovaný do současné struktury NATO, kde opět mají hlavní slovo Američané.

Francouzi mají sice vlastní nezávislé jaderné síly, sami si vyrábí vlastní zbraně, a drží je mimo rozhodování NATO, ale jejich arzenál nezahrnuje zdaleka vše od malých taktických zbraní až po námořní, pozemní a letecké střely dlouhého doletu. Přitom arzenál, který by odradil skutečně velkého a odhodlaného nepřítele, musí být velký a různorodý.

Různorodý ve dvou ohledech. Za prvé ve smyslu umístění zbraní pod vodou, na zemi a ve vzduchu na od sebe vzdálených místech, aby nemohl být snadno zničen prvním úderem, a za druhé ve smyslu síly jednotlivých zbraní. Protože pokud útočník zaútočí, je třeba ho napřed potrestat jen „trochu“ taktickou jadernou zbraní, a posléze teprve „přidávat plyn“ s většími atomovkami. Aby si to útočník rozmyslel a vyhnuli jsme se globální jaderné apokalypse.

Obětovat svou „národní hrdost“

Potřebujeme tedy jako Evropané vybudovat ohromný různorodý jaderný arzenál, který bude sice národní, ale bude nějakým způsobem sdílený pokud možno všemi státy Evropské unie a případně některými dalšími zeměmi. Bude to drahé a znamená to, že se ten, kdo si jaderné zbraně pořídí a bude je z podstatné části financovat, musí vzdát své „národní hrdosti“ a poskytovat ochranu i ostatním Evropanům.

Zatím jediná země, které by si to zřejmě mohla s podporou ostatních dovolit a která k tomu byla v minulosti připravena, je Německo. Mimo jiné i proto, že pro Německo je jednotná Evropa ekonomicky výhodná a je tak její ochrana v jeho životním zájmu.

Navíc podle některých právních výkladů by tento krok právě v případě Německa, na rozdíl od jaderného vyzbrojení či jen sdílení jaderných zbraní s jinými u jiných zemí, nebyl porušením platné Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Je k tomu ale Německo ochotno a jsou ostatní Evropané připraveni do něčeho takového jít a učinit tím z Německa jednu z rozhodujících sil na kontinentu, ne-li přímo sílu dominantní?

V historii dominantní Německo kontinentu štěstí nepřineslo. Na druhou stranu zkušenost s poválečným demokratickým Německem je dobrá. Ovšem v poslední době v Německu ve volbách získávají stále více hlasů politici, kteří obdivují některé projevy nacismu. To před jaderným Německem varuje. Má ale Evropa nějakou lepší možnost? A jakou?