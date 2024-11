Proč nebudu mít jaguára. I když mi do života vstupoval před revolucí i po ní

Stylizovaná silueta šelmy zmizela, nový produkt bude hlásat jiné hodnoty než agresivitu. Jaké že to bude auto, ohlašované tlupou osob neurčitého pohlaví? Nevíme, bude to až v roce 2026.

Mám na jaguary smůlu, a že je sleduji od dětství. Předválečný sporťák jaguar, červený s drátěnými koly a dřevěnou palubní deskou, měl náš tělocvikář, když jsem byl na gymplu. O deset let později mi stejný model nabízel jeho první majitel. Byl to starý pán, zřejmě dotlačený manželkou. Že by ho vyměnil za fiata šestistovku. Můj ty bože! Fiat šestistovka, lidovka nejnižší třídy. Jenže tehdy pro mě nedostupná.

O jaguara jsem zavadil po dalších deseti letech. Měl jsem známou, poněkud fatální ženu, a že prý jí jaguar stojí na zahradě před barákem a jestli ho nechci. Byla to nádherná limuzína z raných šedesátých let, jenže pod anglickými čísly. Majitel zmizel někde ve světě. Nebylo však možné auto legalizovat. Po pár letech jsem ho viděl znovu, v autobazaru, v oddělení vozů zabavených policií. Byl z něho odrbaný vrak.

Po dalších deseti letech, už v novém režimu, jsem se o jaguara zajímal znovu. Už jsem na něj i měl, jenže to byl produkt země se silnými odbory, auto odfláknuté, kvalita pochybná.

Takže teď je nový, zjevně ideově silný jaguar. Představuji si, jak by prezentace vypadala, kdyby byla v ideovém duchu normalizace.

Pracující národního podniku Jaguar uzavřeli závazek k šedesátému výročí VŘSR, že pracujícím představí nový model. Z ušetřeného materiálu bude vyroben podle Zlobinovy metody uplatněné v sovětských automobilkách. Je navržen podle potřeb našich spotřebitelů, dělníků, rolníků a pracující inteligence. Tvary nového modelu budou vyjadřovat sebevědomí socialistické společnosti, vedené Komunistickou stranou v duchu proletářského internacionalismu.

Ne. Tak to nemůže být, je to proti duchu i tehdejší doby. Ani v nejtěžší normalizaci se nemohlo stát, že by škodovka představila místo nového modelu ideové žvásty. Naopak. Když vidíme tehdejší reklamy propagující octavie a felicie a pak embéčka, dnes by narazily. Copak by se mohly o prezentovaný model automobilu otírat prsaté dívčiny v plavkách bikinách? Nikdo si nedovolí nepřípustnou sexistickou provokaci.

Reklama na nový jaguar je produkt dnešní doby. Pokud by vás snad napadlo, že v tom mají prsty bruselští progresisté, jste vedle. Jaguar je britská značka, navíc patří Indům. Moje vidina jaguára se tak rozplynula v celoplanetární mlze.