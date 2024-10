Sinvár je mrtev. Kdy skončí válka? Až pomine hrozba, kterou ztělesňoval nejen lídr Hamásu

Sinvár byl muž s krví na rukou. A to židovskou i arabskou. Málo se připomíná, že když si v izraelské věznici kroutil doživotí, bylo to za prokázané vraždy Palestinců. Není až tak jasné, zda šlo o informátory izraelských úřadů (v řeči Hamásu „zrádce“). Ale za jejich vraždy byl Sinvár odsouzen. To jen pro úplnost.

Vyčerpaný zoufalec v rozmláceném bytě

Vraťme se k dnešku. Kdykoliv je zabit nějaký čelný terorista (bin Ládin, al-Bagdádí, Haníja), roztrhne se pytel s úvahami, jak to ovlivní budoucnost, zda místo něj nenastoupí někdo horší a podobně. I americký prezident Biden podlehl tomuto nutkání a sdělil, že po Sinvárově smrti se otevírá šance pro mír v Pásmu Gazy či mezi Palestinci a Izraelci vůbec.

To je ovšem odhad velmi ošidný, i když lze pochopit, co k němu Bidena vedlo. Snad i potřeba najít nějaký doklad toho, že poslední zahraničně-politický průšvih jeho prezidentské dráhy se posunul k nějaké naději.

Je však třeba si všímat i přízemnějších věcí. Už toho, jak Izraelci Sinvára dostali. To nebyla žádná sofistikovaná akce tajných služeb, „vyfutrovaná“ unikátními informacemi, zapojením umělé inteligence, CIA nebo racionálních arabských zemí. I takové akce se samozřejmě dějí. Bylo jí třeba zabití Hasana Nasralláha v Bejrútu. Či úspěšná obrana před íránskými raketami a drony v dubnu. Úspěšná byla i proto, že se do ní zapojilo víc západních států a Jordánsko. U nás se o tom psalo minimálně, přitom šlo o přelomovou věc – poprvé se armáda arabské země zapojila do vojenské akce na podporu Izraele.

Se smrtí Sinvára to bylo jinak. Nedopadla ho speciální jednotka, ale běžná vojenská hlídka v Rafáhu, na jihu Pásma Gazy. Právě tam, kde se od zimy říkalo, že se špičky Hamásu skrývají. Právě tam, kam americká Bidenova vláda nechtěla izraelské vojáky pustit. S tím, že mrtvých civilistů je už příliš. Tím není řečeno, že Sinvár tam už v lednu byl. Ale určitě tam pobýval později, nejpozději 16. října, kdy ho hlídka soustředěná na „dům, kde se schovali teroristé“, našla a zabila.

Úhrnem. Už téměř rok, od začátku pozemní operace v Pásmu Gazy, se ukazuje, že v terénu skutečně platí to, co se předtím jen říkalo: že Hamás pobývá ve stovkách kilometrů tunelů, že vstupy do nich se až podezřele často nacházejí v budovách škol, nemocnic, mešit či úřadů. Ostatky unesené Šani Loukové, dívky s též německým občanstvím, byly nalezeny v tunelu, do kterého se vstupovalo skrze budovu humanitární agentury OSN (UNRWA), postavenou za peníze z Německa.

Sinvárova smrt nic z toho zásadně neovlivní. Ani situaci na bojišti, teď už spíše partyzánskou válku zbytků Hamásu, ale dost silných na to, aby dokázaly ukrývat zbývající desítky rukojmí. Ta smrt ale může působit psychologicky. Zmizí obraz marně naháněného muže, pohybujícího se bezpečně v tunelech pod Pásmem Gazy. Místo něj je obraz – video z dronu – zoufalce, jenž sedí vyčerpán v křesle v rozmláceném bytě a po dronu se pokouší hodit prkénko.

Kdyby vyšel původní plán…

Ale pozor. I takový obraz by byl zavádějící. Informace z počítače Hamásu nalezeného v Gaze, které zveřejnil list The New York Times, ukazují jiného Sinvára z let 2021–2023. Ukazují lídra teroristické organizace, jenž se domlouvá na spolupráci se zástupci Hizballáhu a Íránu. Třeba na tom, že masakr ze 7. října 2023 (původně byl plánován už na podzim 2022) bude mít o řád drtivější rozměr. Že se v jednom dnu spojí pozemní útok Hamásu z Gazy s raketovými útoky Hizballáhu z Libanonu a Íránu. Že to nakonec nevyšlo, není Sinvárova zásluha.

Hodně se opět mluví o rukojmích. Izrael tvrdí, že jejich osvobození nyní bude jeho prioritou. Leckoho, hlavně příbuzné a blízké unesených, to rozčiluje s tím, že osvobození rukojmí mělo být jasnou prioritou hned od začátku i za cenu eufemistické „výměny vězňů“ (rozuměj výměny unesených civilistů za odsouzené palestinské vězně z Izraele).

Ano, takové výměny se občas dějí ve světě, též v Izraeli. Ještě je v paměti ta z listopadu 2011 (shodou okolností za vlády Benjamina Netanjahua). Tehdy byl vyměněn jeden unesený voják za 1027 vězněných Palestinců včetně Jahjá Sinvára. Tak se Sinvár dostal z role odsouzeného vězně do role strůjce 7. října. Kdyby nebyla prioritně zneškodněna hrozba Hamásu, kdyby Izrael hned po masakru přistoupil na „výměnu vězňů“, tato spirála by se mohla točit dál.