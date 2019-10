Jak dál, náš milovaný národe?

PRAHA Náš národ prožil tolik nadějných, dobrých období, která však opakovaně končila zklamáním. Existuje nějaká pomoc pro tebe i náš národ, aby naše záměry došly naplnění? A jak ji získat?

Rozpad Rakouska-Uherska a vznik samostatného státu provázela vlna spontánního nadšení a očekávání svobody a lepších zítřků. U mnohých se národovecké nadšení přeneslo i do hnutí „Pryč od Říma“ (kvůli spojování předchozí rakouské nadvlády s katolickou církví) a vstupu do protestantských církví, které však na masový příliv nebyly připraveny, a místo živého vztahu s milujícím Bohem to mnohde skončilo jen u formálního náboženství a snahy o průmyslový rozkvět první republiky a „o něco lepší etiku“ jednotlivců. To vše však postupně udusila hospodářská krize 30. let, nástup fašismu a druhá světová válka.

Podobnou vlnu nadšení naše země prožila i po sametové revoluci. Padly mnohé omezující struktury, získali jsme svobodu a opět desetitisíce lidí s režimem nenasycenou, hledající duší přicházely do církví. Na náměstích zástupy volaly po svobodě a svobodných volbách, přes 50 tisíc lidí v zaplněné katedrále a bezpočet u televize hltaly projevy kardinála Tomáška, přicházelo duchovní i morální obrození. Jeho znakem bylo i typické „sametové“ volání „Nejsme jako oni“.



Několik nádherných let plných lidské sounáležitosti, krásných příběhů zasazených do prostředí nově nabyté svobody a mnohde i duchovního života však postupně ukončila snaha o dohánění životní úrovně Rakouska, když už ne Německa. Tu nenasycenou duši jsme se pokusili naplnit materiálem, i za cenu opětovného úpadku morálky a cti. Mnozí opět sklouzli do pokušení, že si místo živého vztahu s milujícím Bohem nechali buď pouhé občasné formálnější náboženství nebo jen vlastní snažení o lepší zítřky, které však nedokonalá (chcete-li hříšná) lidská přirozenost nedokáže bez Boží pomoci zajistit. Vždyť proto je tolik konfliktů, rozchodů i válek, bezohledného ničení přírody i zneužívání slabších.

Ale jako národ jsme měli a máme na víc. V našich dějinách tu vždy byli velikáni, nositelé mimořádných hodnot – Cyril a Metoděj nám přinesli víru, Jan Hus lásku k pravdě, J.A. Komenský lásku k moudrosti a touhu po svobodě, T.G. Masaryk odkaz na Bohem danou důstojnost člověka, od níž se odvíjí zdravá samostatnost celého našeho národa (více na webu Staleté kořeny). A dařilo se jim proto, že téměř všichni měli jasný vztah s živým Bohem, Pánem Ježíšem Kristem, který přináší odpuštění, smíření (třeba mezi rozhádanými manžely, partnery, generacemi – nebo i mezi katolíky a protestanty), obnovuje vzájemnou úctu, naplňuje lidské srdce láskou, radostí a štěstím a dává inspiraci a požehnání, které přesahují lidské možnosti (více o vztahu s Bohem na webu JezisTeMaRad.cz). Na takových základech fungující společnosti dojdou dále a jejich vývoj nezkazí nějaká ideologie, -ismus, kde je sice mnoho dobrých myšlenek, ale bez Boha to do ráje prostě nejde… Stačí si vzpomenout za zklamání let 1948 a 1968, kdy se část našeho národa nadchla ideou ráje bez Boha a z kořenů našich národních hodnot přestala čerpat. Jenže každý strom bez dobrých kořenů uschne. Nemusí to tak však zůstat navždy.

Základní hodnoty našeho národa prezentovali významné osobnosti českých dějin. Více na StaleteKoreny.cz

Na jednom historicky velmi významném shromáždění v Betlémské kapli znělo Boží slovo k českému národu skrze proroka: „Obrátíš-li se, je výrok Hospodinův, obrať se ke mně!“ (Bible, Jeremjáš 4:1). Věčný, dobrý Pán Bůh sám zve náš národ, a tedy i tebe, vážený čtenáři, abychom neupínali svoji naději primárně k Východu či Západu nebo různým -ismům, ale obrátili se k Němu jako dárci a zdroji života, který pro něj má i výborný plán nebo, jinými slovy, naplnění, přijali Ho jako svého Pána a průvodce našeho života a očekávali od Něj dobro i tam, kde nestálé pozemské zdroje dříve či později zklamou. O Ježíši je však psáno, že je „počátek i konec“ (Zjevení 22:13), tedy s Jeho pomocí lze dovést i díla, která sami dokončit nedokážeme…

Aby naše země – i tvůj život, vážený čtenáři – mohl být stále více „zemský (a poté i nebeský) ráj to na pohled“, zkus se nechat inspirovat zmíněnými weby JezisTeMaRad.cz a StaleteKoreny.cz a pozvat do svého života živého Boha a Jeho požehnání. On je mnohem více než pouhá idea – On je milující bytost, které záleží na tobě, na tvých blízkých i na celém našem národě a chce tobě i nám všem žehnat.



I Ty můžeš navázat osobní vztah s živým Bohem. Více na webu JezisTeMaRad.cz

Pokud o to stojíš, můžeš Mu to vyjádřit třeba takto: „Pane Ježíši Kriste, obracím se k Tobě. Stojím o Tvoje požehnání, o Tvoji lásku a pomoc pro mě, pro své blízké i pro celý náš národ. Prosím, odpusť mi i nám všem, kde jsme chybovali a hřešili, a dej mi i našemu národu novou šanci prožít další desetiletí mnohem lépe, bez úpadků a zklamání. Pomáhej mi i našemu národu dotahovat dobré záměry do úspěšného konce. Kéž je česká země opět „zemský ráj to na pohled“ a já i mnozí prožíváme své životy v bezpečí, naplněné a šťastné, ve vztahu s Tebou. Amen.“