Jak se krade důvěra a vkrádá kolektivní vina. Podvodných telefonátů přibývá

Následuje série přesně mířených instrukcí, varování a psychologického tlaku. Člověk přestává přemýšlet a začíná poslouchat. A než pochopí, že se stal součástí promyšlené manipulace, zmizí mu celoživotní úspory.
Česká republika zažívá explozi organizovaných telefonických podvodů. Jenže na rozdíl od klasické kriminality nevypadají dramaticky. Nejsou vidět zbraně, krev ani násilí v ulicích. Moderní podvodník sedí v kanceláři, má kvalitní mikrofon, databázi telefonních čísel a dokonale nacvičený scénář. Vydává se za bankéře, policistu, pracovníka národní banky nebo specialistu na kyberbezpečnost. Ve skutečnosti je to profesionální manipulátor, který pracuje s emocemi stejně přesně jako chirurg se skalpelem. Jeho hlavní zbraní není síla, ale strach.
Právě proto jsou tyto případy tak nebezpečné. Nenarušují jenom bankovní účty obětí, ale i důvěru, na které moderní společnost stojí. Lidé přestávají věřit telefonátům z bank, policii, institucím i technologiím. Každé další odhalené call centrum posouvá společnost o kus blíž k atmosféře permanentního podezření.
A současně pod povrchem nenápadně, ale zřetelně roste napětí vůči Ukrajincům. Na každém kroku, v každé malé vsi. Policie totiž při rozkrývání těchto skupin opakovaně zadržela Ukrajince, kteří za podvody stáli. Naposledy tento týden zlínská policie zadržela kurýra, který přišel po telefonátu vyzvednout od vystrašeného seniora peníze, aby mu je „dobře ochránil“. A některá rozsáhlá call centra fungovala právě na ukrajinském území. Vyšetřovatelé popsali celé „továrny na podvody“ – místnosti plné lidí se sluchátky, kteří podle přesných manuálů obvolávali oběti po celé Evropě. To je realita a nemá smysl ji zamlčovat jen ze strachu, aby vás někdo neobvinil z nekorektnosti.
Stejně nebezpečné by ale bylo podlehnout opačnému extrému a začít automaticky spojovat ukrajinskou národnost se zločinem. V Česku dnes žijí stovky tisíc Ukrajinců, kteří normálně pracují, podnikají, studují, vychovávají svoje děti a snaží se žít podle pravidel platících v této zemi. Drtivá většina z nich nemá s organizovanou kriminalitou nic společného. Jenže společenské nálady se málokdy řídí statistickou racionalitou, fungují spíše na základě emocí, zkušeností a opakujících se obrazů.
A právě tady začíná problém, který může být z dlouhodobého hlediska nebezpečnější než samotné podvody. Mnoho lidí totiž získává pocit, že se do střední Evropy vrací něco, co mělo zůstat v minulosti – mentalita postsovětských devadesátých let. Svět agresivních podvodů, mafiánských struktur, korupce a cynismu, ve kterém je člověk jen prostředkem k rychlému zisku. Zatímco Česko za poslední tři dekády prošlo určitou institucionalizací a kultivací prostředí (byť to v politice tak nevypadá), část postsovětského prostoru v tomto ohledu nikdy úplně neopustila chaos divokého kapitalismu. A válka na Ukrajině tento problém pouze překryla, nikoli odstranila. A posunula spolu s uprchlíky směrem na západ.
Lidé to vnímají citlivěji, než si politická reprezentace připouští, a v části společnosti se vytváří jednoduchá a nebezpečná zkratka. A právě z podobných zkratek se rodí kolektivní vina, nedůvěra a nakonec i agrese.
Pokud stát nebude proti organizovaným gangům postupovat tvrdě, rychle a viditelně, poroste i pocit, že se k nám importuje kriminalita a že stát a bezpečnostní složky ji neumějí rychle zastavit. A to je v době ekonomické nejistoty, frustrace a společenského napětí mimořádně riskantní kombinace.