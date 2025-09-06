ČEKSTAJL: Americký Vogue má novou šéfredaktorku. Co to znamená pro váš šatník?

Co zatím o nové šéfredaktorce Vogue víme? Chloe Malle je 39letá novinářka a matka dvou dětí. Vyrostla v Los Angeles, a jejími rodiči je populární americká herečka Candice Bergen a francouzský režisér Louis Malle. Vystudovala Brownovu univerzitu a psát začala o nemovitostech pro New York Observer. Později přispívala také do New York Times, Marie Claire, Wall Street Journal či Architectural Digest.
Pod vedením Anny Wintour působí od roku 2011, je též spoluautorkou podcastu The Run-Through with Vogue. O svém vztahu k módě ale Chloe dříve pro web Into the Gloss uvedla: „Váhala jsem, když jsem dělala pohovory, protože móda není jedním z mých hlavních životních zájmů a chtěla jsem být spíš spisovatelkou než editorkou. Ale byla jsem natolik okouzlená jménem Vogue, že jsem nemohla odolat.“
Arbitr vkusu a elegance v džínách
S nástupem Chloe Malle tak zřejmě končí jedna významná éra, která promění podobu známého módních časopisu. Vogue vznikl již v roce 1892 z iniciativy obchodníka Arthura Baldwina Turnurea jako periodikum pro newyorskou smetánku. O sedmnáct let později jej koupil vydavatel Condé Montrose Nast a postupně z něj vybudoval nejen módní magazín, ale také arbitra vkusu a elegance, kterého následoval celý svět.
|
Prsten a šaty, které sleduje celý svět. Zásnuby Taylor Swift dokazují, že se do svatebního byznysu vrací jemnost
Anna Wintour převzala vedení v roce 1988 a hned na první titulní straně ukázala svou odvahu i inovativní přístup. Představila na ní totiž modelku oblečenou do černého topu od Christiana Lacroix za 10 tisíc dolarů a džínů Guess za 50 babek. Džíny se tak na obálce prestižního módního časopisu objevily vůbec poprvé. Přesto si Wintour dlouhodobě udržovala image vládkyně impéria, v jehož zákulisí pohybovala módními návrháři jako figurkami na šachovnici. Sama se kvůli svému perfekcionismu a ostře střiženému mikádu stala ikonou popkultury.
Prostor pro osobitost?
Dnes je však pozice módní bible jiná než dřív. Návrháři už se nemusí spoléhat na editory časopisů - díky sociálním sítím osloví své zákazníky přímo a okamžitě. Vliv časopisu, který kdysi určoval, kdo je krásný, mocný a cool, tak postupně slábne. Vogue stojí na rozcestí a Chloe Malle má možnost rozhodnout, kam se vydá.
|
Kdysi šmudly, nyní módní hvězdy. Konec léta je správný čas vytáhnout ponožky do sandálů
Kritici již nové šéfredaktorce vyčítají nedostatek módního vkusu či nedostatečně upravený účes, zároveň je v ní cosi civilního a přístupného. Její oficiální portrét, kde pózuje v růžové košili od Driese Van Notena a obyčejných džínách, může být čten jako odkaz na první obálku Vogue pod vedením Anny Wintour – outfit, který by si ovšem odcházející šéfka zřejmě nikdy neoblékla.
Znamená to, že Vogue čeká civilnější éra? Že dá větší prostor textu než upraveným obrázkům? A že módu nebude chápat jako elitní klub, ale spíše jako to, čím ve skutečnosti je - osobním vyjádřením každého z nás?