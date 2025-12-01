Jak se vyvíjí válka na Ukrajině? Hurvínka střídá Machiavelli

Ukrajinci po dvou měsících dobyli Cherson a ruská vojska se stáhla na levý břeh Dněpru. Novináři na Západě začali psát o slabém Rusku, jehož GDP je na úrovni Itálie, o brzké smrti Putina, který kromě údajné demence má prý i pět druhů rakoviny v terminální fázi, o rozpadu jím řízeného státu a podobně.
Na jaře 2023 Volodymyr Zelenskyj s podporou EU a Joe Bidena plánoval další protiútok. Optimismus mu v červnu přidal i pochod Vagnerovy skupiny na Moskvu. Tenkrát vznikl památný tweet největšího Hurvínka ve vládě Petra Fialy, ministra zahraničí Jana Lipavského (v této době ještě byl pirát, ne ODS): „Koukám, že moje letní dovolená na Krymu se přibližuje.“
Jenže Kyjev ofenzivu rozjel pozdě, náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj od Západu dostal jen zlomek požadovaných zbraní a v prosinci prezident musel přiznat, že útok nebyl úspěšný. V únoru 2024 chytrý a vojáky oblíbený Zalužnyj, který Zelenskému říkal i nepříjemné pravdy a měl politické ambice, byl vyhozen a nahrazen drsným Oleksandrem Syrským, etnickým Rusem, který prý představuje toxickou sovětskou generaci důstojníků.
Jenže za tři měsíce Rusové za cenu obrovských ztrát získali Bachmut a Hurvínek jim asi zašeptal, že po dobytí dalšího strategicky důležitého města se Kyjev určitě vzdá. Byli ale překvapeni, když v srpnu Ukrajinci v Kurské oblasti bleskově obsadili asi 800 km2 ruského území.
Vizionáři v Kyjevě a jejich západní spojenci jako jeden velký Hurvínek už skoro chystali vítězný pochod na Rudém náměstí. Jenže sny Zelenského o tom, že dobyté území v Rusku vymění třeba za Krym, se na jaře 2025 bohužel rozplynuly, protože jeho vojáci byli z kurské oblasti vytlačeni.
Od té doby Kyjev ztrácí území, chybí mu vojáci, a hlavně spojenec v Bílém domě - Biden. Donald (Hurvínek) Trump už před zvolením sliboval, že válku na Ukrajině ukončí za 24 hodin. Od té doby už uplynul více než rok a válka stále zuří.
Není důležité, co si přeje Trump
Prezident tento výrok jistě nemyslel doslova, snaha dosáhnout alespoň klid zbraní byla upřímná, ale jak šel čas, Hurvínek odcházel ze scény a vynořil se Niccolò Machiavelli a pravil: Válku můžeš rozpoutat, když chceš, ale nemůžeš ukončit, když si přeješ. Války totiž neskončí samy od sebe. Zatímco ji rozpoutá jen jeden, k ukončení konfliktu musí říct svoje nejen Ukrajina (vyloučíme-li kapitulaci), ale i USA, EU i řada jiných neviditelných akcionářů tohoto skvělého byznysu.
Navíc není důležité, co si přeje Trump, ale to, co chtějí Rusové, kteří vidí, že na frontě již dlouhé měsíce postupují oni. Mají dvě možnosti – cíle dosáhnou buď u jednacího stolu, nebo pomocí zbraní. Kdo si myslí, že Moskva změní svoje cíle jen proto, že Washington chce ukončit válku, se mýlí.
Svým postojem Trump dává páku Putinovi do ruky, aby mohl dosáhnout svoje cíle bez toho, aby za ně musel dál krvácet. Vidíme, že ve 28bodovém mírovém plánu USA ruské ambice získat území, které ještě nedobyli, ale někdy třeba ano, jsou zapracované. Když u moci byl Biden, Rusko nemělo jinou možnost než válčit. Trump mu nabízí i diplomatickou cestu. Jste ještě optimisté?