Jak vláda důchodce nechala vedrům napospas. Polepší se aspoň při deštích?

Odpůrci globálního oteplování tvrdí, že se nic neděje, a poukazují, že v roce 1935 v Klementinu naměřili 35,6 stupně Celsia. Zastánci hovoří o apokalypse a kromě jiného znovu omílají i oblíbenou tezi lidoveckého exministra Petra Hladíka, že se v Česku otepluje dvakrát rychleji než jinde na světě.
Letos ale debaty o vedrech nabraly nový směr. Ukázalo se totiž, že za případné zdravotní obtíže lidí způsobené horky může kabinet Andreje Babiše!
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Teplotní rekordy padaly v celé Evropě. Vedro v Česku předčily jen čtyři země
„Marně hledám JAKOUKOLIV komunikaci Babišovy vlády směrem k tomuto tématu,“ napsala aktivistka a novinářka Apolena Rychlíková. „Je to tak do očí bijící věc, že se tu nikdo z politiků ani nesnaží předstírat zájem o lidi, až je mi z toho i trochu zle. Vzhledem k tomu, co nás teď čeká, bych čekala alespoň základní balíček doporučení, jak se chovat během veder, klasický informační krizový set, dvě tiskovky, něco…“ dodala. S tím, že „Andrej Babiš a jeho tým mají jiné starosti než možné ohrožení životů seniorů nebo dětí“. Prý „řeší jen své trapné dětinské naschvály prezidentovi na straně jedné a kšefty a čistky na straně druhé“ a „životy lidí tady vůbec nejsou priorita“.
Pochopitelně se na této vlně (veder) svezli i opoziční politici a další. Zelení a Piráti dokonce interpelovali ve Sněmovně. Horka tedy stejně jako účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zemi rozdělila – dle politických preferencí – na dva nesmiřitelné tábory.
Premiér Babiš a další vládní politici se hájili, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch doporučení vydává a jsou i na jiných platformách. Poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková pak pro sichr na sociální síť rovnou napsala následující „doporučení“, v jehož závěru raději velkými písmeny zdůraznila, že jde o nadsázku.
Jak na vedro
„Vidím na internetu samé stížnosti, jak vláda nekomunikuje vedra a jak jí nezáleží na životech lidí. A jaká to je hrůza, protože všechny ostatní státy samozřejmě vedra s lidmi komunikují a nenechají je umírat! Tak já teda začnu, jo?“ stojí v úvodu příspěvku Sedláčkové.
Pak už přišly samotné rady. „Je léto. V létě jsou občas vedra (ano, i vedra blížící se 40 stupňům Celsia). – Ve vedru je dobré více pít. Nejlépe neochucenou čistou vodu, minerálku nebo třeba vlažný mátový čaj.– Taky je dobré občas jíst. Lehká jídla, jako například saláty. – Je fajn si dát občas vlažnou sprchu. A když jedete k vodě, nezapomeňte na opalovací krém. – Vyměnit peřiny za deky. – Udržujte se, pokud to lze, ve stínu. Například zatemňovací závěsy nebo poloprůsvitné záclony udělají u vás doma divy,“ uvedla. S tím, že většinu rad čerpala od expertů v ČT, byť se „nic nového nedozvěděla“, protože jí to „už v dětství řekli rodiče, prarodiče i praprarodiče“.
Před zmiňovaným upozorněním, že jde o nadsázku, přišel závěr. „Vláda si je veder v létě vědoma. A dokonce si je v zimě vědoma zimou. A na podzim padajícím listím ze stromů. A na jaře kvetoucím kvítím. Vláda si myslí, že české obyvatelstvo je natolik inteligentní, že to všechno ví, a když neví, tak se zeptá. Vláda si myslí, že jestli tohle musí v zahraničí komunikovat jiné vlády svým obyvatelům, aby nezemřeli, tak... radši nic.“
V následné diskusi dostala Sedláčková pořádnou bídu. Kromě jiného za to, že téma zlehčuje. A co prý chudáci neinformovaní důchodci a další… Jak stojí v úvodu, aktuálně prší. Před deštěm se lze schovat anebo chránit. Třeba deštníkem či pláštěnkou. Pěkné léto!